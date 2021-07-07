***ALA*** ATLAS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









***ALA*** ATLAS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklamaAHU - Fon Gider BilgileriGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri8.899,17 % 0,01070708Tescil ve İlan Giderleri0 % 0Sigorta Giderleri0 % 0Noter Ücretleri120,57 % 0,00014506Bağımsız Denetim Ücreti2.475,32 % 0,00297819Alınan Kredi Faizleri0 % 0Saklama Ücretleri56.656,15 % 0,06816611Fon Yönetim Ücreti577.151,3 % 0,69440222Hisse Senedi Komisyonu0 % 0Tahvil Bono Komisyonu1.363,84 % 0,00164091Gecelik Ters Repo Komisyonu5.871,6 % 0,00706444Vadeli Ters Repo Komisyonu6.766,2 % 0,00814078Borsa Para Piyasası Komisyonu27.504,81 % 0,03309254Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu0 % 0Vergiler ve Diğer Harcamalar3.276,08 % 0,00394163Türev Araçlar Komisyonu0 % 0Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları0 % 0Diğer Giderler13.800,18 % 0,01660375TOPLAM GİDERLER703.885,22 % 0,84688271DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ83.114.840,95 % 100http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/947745BIST