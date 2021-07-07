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***ALA*** ATLAS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri

07.07.2021 16:31



***ALA*** ATLAS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )

Türkçe
Fon Gider Bilgileri

Bildirim İçeriği

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ZVB - Fon Gider Bilgileri
Gider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
Gider Türü

İhraç İzni Giderleri
5.807,64 % 0,0174681
Tescil ve İlan Giderleri
0 % 0
Sigorta Giderleri
0 % 0
Noter Ücretleri
120,57 % 0,00036265
Bağımsız Denetim Ücreti
2.553,44 % 0,00768018
Alınan Kredi Faizleri
0 % 0
Saklama Ücretleri
17.883,33 % 0,05378911
Fon Yönetim Ücreti
65.169,84 % 0,19601649
Hisse Senedi Komisyonu
37.803,56 % 0,11370476
Tahvil Bono Komisyonu
641,14 % 0,00192841
Gecelik Ters Repo Komisyonu
5.810,22 % 0,01747586
Vadeli Ters Repo Komisyonu
198,45 % 0,00059689
Borsa Para Piyasası Komisyonu
28.611,51 % 0,08605711
Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu
0 % 0
Vergiler ve Diğer Harcamalar
3.278,12 % 0,00985986
Türev Araçlar Komisyonu
0 % 0
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları
4.602 % 0,0138418
Diğer Giderler
3.188,84 % 0,00959133
TOPLAM GİDERLER
175.668,66 % 0,52837255
DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ
33.247.120,8 % 100



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/947747


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Gümüş Gr. 7,25 7,26 -0,05  
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