***ALA*** ATLAS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









***ALA*** ATLAS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklamaZVB - Fon Gider BilgileriGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri5.807,64 % 0,0174681Tescil ve İlan Giderleri0 % 0Sigorta Giderleri0 % 0Noter Ücretleri120,57 % 0,00036265Bağımsız Denetim Ücreti2.553,44 % 0,00768018Alınan Kredi Faizleri0 % 0Saklama Ücretleri17.883,33 % 0,05378911Fon Yönetim Ücreti65.169,84 % 0,19601649Hisse Senedi Komisyonu37.803,56 % 0,11370476Tahvil Bono Komisyonu641,14 % 0,00192841Gecelik Ters Repo Komisyonu5.810,22 % 0,01747586Vadeli Ters Repo Komisyonu198,45 % 0,00059689Borsa Para Piyasası Komisyonu28.611,51 % 0,08605711Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu0 % 0Vergiler ve Diğer Harcamalar3.278,12 % 0,00985986Türev Araçlar Komisyonu0 % 0Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları4.602 % 0,0138418Diğer Giderler3.188,84 % 0,00959133TOPLAM GİDERLER175.668,66 % 0,52837255DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ33.247.120,8 % 100http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/947747BIST