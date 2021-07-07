***ALA*** ATLAS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri
07.07.2021 16:31
***ALA*** ATLAS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )
Türkçe
Fon Gider Bilgileri
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ZVB - Fon Gider Bilgileri
Gider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
Gider Türü
İhraç İzni Giderleri
5.807,64 % 0,0174681
Tescil ve İlan Giderleri
0 % 0
Sigorta Giderleri
0 % 0
Noter Ücretleri
120,57 % 0,00036265
Bağımsız Denetim Ücreti
2.553,44 % 0,00768018
Alınan Kredi Faizleri
0 % 0
Saklama Ücretleri
17.883,33 % 0,05378911
Fon Yönetim Ücreti
65.169,84 % 0,19601649
Hisse Senedi Komisyonu
37.803,56 % 0,11370476
Tahvil Bono Komisyonu
641,14 % 0,00192841
Gecelik Ters Repo Komisyonu
5.810,22 % 0,01747586
Vadeli Ters Repo Komisyonu
198,45 % 0,00059689
Borsa Para Piyasası Komisyonu
28.611,51 % 0,08605711
Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu
0 % 0
Vergiler ve Diğer Harcamalar
3.278,12 % 0,00985986
Türev Araçlar Komisyonu
0 % 0
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları
4.602 % 0,0138418
Diğer Giderler
3.188,84 % 0,00959133
TOPLAM GİDERLER
175.668,66 % 0,52837255
DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ
33.247.120,8 % 100
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/947747
BIST
17:491.375
En Yüksek
|Değişim
|: -1,13%
|| -15,69
|Açılış
|: 1.388
|
|Önceki Kapanış
|: 1.391
|
1.391
En Düşük
1.373
17:498,6892
En Yüksek
|Değişim
|: 0,04%
|| 0,0039
|Açılış
|: 8,6800
|
|Önceki Kapanış
|: 8,6900
|
8,7330
En Düşük
8,6693
17:4910,3406
En Yüksek
|Değişim
|: 0,88%
|| 0,0901
|Açılış
|: 10,2850
|
|Önceki Kapanış
|: 10,2550
|
10,3406
En Düşük
10,2314
17:49504,08
En Yüksek
|Değişim
|: 0,06%
|| 0,32
|Açılış
|: 504,08
|
|Önceki Kapanış
|: 503,77
|
508,36
En Düşük
501,13
BIST En Aktif Hisseler17:49
|TUREX
|11,57
|11.693.776
|% 9,98
|
|SILVR
|5,64
|36.362.492
|% 9,94
|
|DERHL
|4,54
|28.028.179
|% 9,93
|
|AVGYO
|3,01
|17.257.373
|% 9,85
|
|TRGYO
|3,40
|111.542.895
|% 9,32
|
|SNGYO
|4,23
|14.808.765
|% -10,00
|
|ERBOS
|121,70
|135.646.334
|% -9,99
|
|FADE
|19,41
|46.035.345
|% -9,97
|
|SRVGY
|82,35
|25.786.322
|% -9,95
|
|SANEL
|4,55
|5.124.601
|% -9,90
|
|GARAN
|8,56
|816.542.886
|% -1,95
|
|THYAO
|13,68
|706.135.344
|% -1,23
|
|KRDMD
|7,09
|542.526.390
|% -0,84
|
|PETKM
|5,36
|461.634.355
|% 0,00
|
|YKBNK
|2,25
|388.668.810
|% -1,32
|
|YKBNK
|2,25
|388.668.810
|% -1,32
|
|EKGYO
|1,86
|272.076.452
|% -2,11
|
|GARAN
|8,56
|816.542.886
|% -1,95
|
|PETKM
|5,36
|461.634.355
|% 0,00
|
|PEKGY
|1,21
|95.231.860
|% -2,42
|
|17:49
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,6867
|8,6892
|% 0,04
|
|Euro
|10,3123
|10,3406
|% 0,88
|
|Sterlin
|11,9237
|11,9835
|% -0,24
|
|Frank
|9,4591
|9,5161
|% 1,23
|
|Riyal
|2,3079
|2,3195
|% -0,04
|
|17:49
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.801
|1.801
|-2,75
|
|Altın Gr.
|504
|504
|0,47
|
|Cumhuriyet
|3.341
|3.391
|-3,00
|
|Tam
|3.326
|3.410
|3,15
|
|Yarım
|1.608
|1.649
|1,53
|
|Çeyrek
|806
|825
|0,76
|
|Gümüş.Ons
|25,90
|25,94
|-0,22
|
|Gümüş Gr.
|7,25
|7,26
|-0,05
|
|B. Petrol
|73,11
|73,11
|-0,32
|
Seans Raporu
17:49
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17:59CEOEM
Yüzde -4.08 oranında düşüşle 8.70 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 136, 325 adet işlem
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17:56XU100
Endeks 1, 375 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -1, 1 altında . İşlem hacmi 9, 589.00 milyon TL de
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17:56EMKEL
Yüzde -6.75 oranında düşüşle 2.21 lira fiyatla işlem gören hissede 8, 839, 594 adet işlem
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17:54BERA
Yüzde -5.25 oranında düşüşle 11.72 lira fiyatla işlem gören hissede 17, 760, 601 adet işlem
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17:51
BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler PGSUS, SASA, EKGYO