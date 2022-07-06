***ALA*** ATLAS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri
06.07.2022 20:29
***ALA*** ATLAS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )
Türkçe
Fon Gider Bilgileri
Bildirim İçeriği
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Açıklama
AHN - Fon Gider Bilgileri
Gider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam D
17:312.423
En Yüksek
|Değişim
|: 0,63%
|| 15,10
|Açılış
|: 2.412
|
|Önceki Kapanış
|: 2.408
|
2.429
En Düşük
2.404
17:3117,2389
En Yüksek
|Değişim
|: 0,14%
|| 0,0234
|Açılış
|: 17,2600
|
|Önceki Kapanış
|: 17,3180
|
17,3080
En Düşük
17,1857
17:3117,5991
En Yüksek
|Değişim
|: 0,29%
|| 0,0511
|Açılış
|: 17,5700
|
|Önceki Kapanış
|: 17,6200
|
17,7159
En Düşük
17,5271
17:31967,89
En Yüksek
|Değişim
|: 0,54%
|| 5,18
|Açılış
|: 967,89
|
|Önceki Kapanış
|: 962,71
|
970,80
En Düşük
960,67
BIST En Aktif Hisseler17:29
|KONYA
|1.090,80
|81.878.495
|% 9,99
|
|IZFAS
|2,47
|3.356.753
|% 9,99
|
|PSGYO
|9,83
|115.719.238
|% 9,96
|
|RUBNS
|15,12
|5.430.454
|% 9,96
|
|FONET
|13,93
|27.069.847
|% 9,94
|
|ROYAL
|2,85
|174.845
|% -6,86
|
|AKSGY
|2,90
|22.271.364
|% -4,29
|
|RODRG
|19,76
|334.879
|% -3,98
|
|KZBGY
|85,85
|3.674.533
|% -3,54
|
|KOZAL
|164,40
|690.262.981
|% -2,87
|
|THYAO
|49,12
|3.508.242.240
|% 1,45
|
|SISE
|21,46
|1.135.915.468
|% 0,47
|
|EREGL
|26,16
|1.114.498.551
|% -1,88
|
|TUPRS
|244,40
|1.057.866.490
|% -0,16
|
|SASA
|40,90
|734.943.720
|% 1,49
|
|EKGYO
|2,83
|642.082.285
|% 2,54
|
|YKBNK
|4,30
|631.372.242
|% 2,63
|
|ODAS
|2,84
|307.287.115
|% 2,53
|
|AKBNK
|8,07
|621.255.485
|% 2,02
|
|ISCTR
|4,52
|343.309.829
|% 1,80
|
|17:29
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|17,2180
|17,2389
|% 0,14
|
|Euro
|17,5512
|17,5991
|% 0,29
|
|Sterlin
|20,6344
|20,7379
|% 0,84
|
|Frank
|17,6691
|17,7756
|% 0,05
|
|Riyal
|4,5851
|4,6081
|% 0,29
|
|17:29
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.747
|1.747
|8,42
|
|Altın Gr.
|969
|969
|6,16
|
|Cumhuriyet
|6.495
|6.593
|-43,00
|
|Tam
|6.492
|6.587
|-21,00
|
|Yarım
|3.178
|3.221
|-10,00
|
|Çeyrek
|1.592
|1.610
|-5,00
|
|Gümüş.Ons
|19,39
|19,41
|0,19
|
|Gümüş Gr.
|10,75
|10,76
|0,12
|
|B. Petrol
|105
|105
|3,95
|