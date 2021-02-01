***ALA*** ATLAS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu
01.02.2021 13:14
***ALA*** ATLAS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )
Fona İlişkin Bilgiler
Portföy Saklama Kuruluşu QNB FİNANS YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.
Portföy Yöneticisi Kuruluşun Ticaret Unvanı ATLAS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
Fonun Süresi süresiz
İletişim Bilgileri
İletişim Adresi, Telefon ve Faks Bilgileri
Adres Telefon Fax e-Posta
Maslak Mh. Taşyoncası Sk. T4 Apt. 1U/B29 Sarıyer / İstanbul 0 212 385 32 00 0 212 385 32 01 info@atlasportfoy.com
Bağlantı Kurulacak Yetkililer
Adı Soyadı Görev Telefon e-Posta
Zuhal TOPALOĞLU Portföy Yöneticisi 0 212 385 32 00 zuhal.topaloglu@atlasportfoy.com
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/906657
BIST
13:241.490
En Yüksek
|Değişim
|: 1,12%
|| 16,51
|Açılış
|: 1.485
|
|Önceki Kapanış
|: 1.473
|
1.492
En Düşük
1.472
13:247,2195
En Yüksek
|Değişim
|: -1,36%
|| -0,0998
|Açılış
|: 7,1950
|
|Önceki Kapanış
|: 7,2800
|
7,3151
En Düşük
7,2000
13:248,7210
En Yüksek
|Değişim
|: -1,85%
|| -0,1644
|Açılış
|: 8,6900
|
|Önceki Kapanış
|: 8,8350
|
8,8821
En Düşük
8,7084
13:24431,06
En Yüksek
|Değişim
|: -0,57%
|| -2,47
|Açılış
|: 431,06
|
|Önceki Kapanış
|: 433,53
|
439,11
En Düşük
430,43
BIST En Aktif Hisseler13:24
|SEKUR
|35,42
|14.727.996
|% 10,00
|
|IDEAS
|16,28
|4.289.202
|% 10,00
|
|DNISI
|16,06
|32.012.169
|% 10,00
|
|BTCIM
|11,78
|50.698.307
|% 9,99
|
|GEDIK
|21,38
|87.373.797
|% 9,98
|
|MERIT
|126,00
|205.380
|% -10,00
|
|KAPLM
|33,00
|5.428.057
|% -9,04
|
|EMNIS
|35,74
|710.911
|% -7,89
|
|ROYAL
|3,11
|294.864
|% -7,16
|
|INTEM
|58,00
|2.167.344
|% -6,45
|
|KOZAL
|123,30
|1.308.471.119
|% 6,85
|
|ODAS
|4,07
|913.357.871
|% 7,39
|
|EKGYO
|2,45
|547.894.842
|% 1,66
|
|GARAN
|9,40
|530.629.118
|% 0,97
|
|KARSN
|5,54
|506.020.482
|% 6,33
|
|ODAS
|4,07
|913.357.871
|% 7,39
|
|EKGYO
|2,45
|547.894.842
|% 1,66
|
|GSDHO
|2,50
|293.256.264
|% 7,76
|
|SKBNK
|1,46
|143.745.823
|% 0,00
|
|KARSN
|5,54
|506.020.482
|% 6,33
|
|13:24
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,2152
|7,2195
|% -1,36
|
|Euro
|8,7150
|8,7210
|% -1,85
|
|Sterlin
|9,8599
|9,9094
|% -1,36
|
|Frank
|8,0173
|8,0656
|% -2,04
|
|Riyal
|1,9159
|1,9255
|% -1,52
|
|13:24
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.859
|1.860
|17,33
|
|Altın Gr.
|431
|432
|-2,03
|
|Cumhuriyet
|2.867
|2.910
|-42,00
|
|Tam
|2.848
|2.920
|-47,22
|
|Yarım
|1.377
|1.413
|-22,84
|
|Çeyrek
|691
|706
|-11,42
|
|Gümüş.Ons
|29,30
|29,36
|2,44
|
|Gümüş Gr.
|6,83
|6,85
|0,51
|
|B. Petrol
|55,49
|55,49
|0,47
|