***ALA*** ATLAS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu
09.03.2021 18:07
***ALA*** ATLAS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )
Fona İlişkin Bilgiler
Portföy Saklama Kuruluşu QNB FİNANS YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.
Portföy Yöneticisi Kuruluşun Ticaret Unvanı ATLAS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
Fonun Süresi Süresiz
İletişim Bilgileri
İletişim Adresi, Telefon ve Faks Bilgileri
Adres Telefon Fax e-Posta
Maslak Mh. Taşyoncası Sk. T4 Apt. 1U/B29 Sarıyer / İstanbul 0 212 385 32 00 0 212 385 32 01 fon@atlasportfoy.com
Bağlantı Kurulacak Yetkililer
Adı Soyadı Görev Telefon e-Posta
Zuhal TOPALOĞLU Portföy Yöneticisi 0 212 385 32 00 zuhal.topaloglu@atlasportfoy.com
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/916573
BIST
18:051.549
En Yüksek
|Değişim
|: 1,23%
|| 18,88
|Açılış
|: 1.542
|
|Önceki Kapanış
|: 1.530
|
1.553
En Düşük
1.535
18:057,6572
En Yüksek
|Değişim
|: -1,23%
|| -0,0952
|Açılış
|: 7,6300
|
|Önceki Kapanış
|: 7,6450
|
7,7829
En Düşük
7,5908
18:059,1076
En Yüksek
|Değişim
|: -0,96%
|| -0,0884
|Açılış
|: 9,0700
|
|Önceki Kapanış
|: 9,0800
|
9,2271
En Düşük
9,0338
18:05421,63
En Yüksek
|Değişim
|: 0,79%
|| 3,31
|Açılış
|: 421,78
|
|Önceki Kapanış
|: 418,32
|
422,59
En Düşük
416,12
BIST En Aktif Hisseler18:05
|SASA
|42,24
|902.428.819
|% 10,00
|
|YONGA
|31,90
|1.134.188
|% 10,00
|
|TRILC
|13,31
|6.816.677
|% 10,00
|
|OZRDN
|11,99
|935.760
|% 10,00
|
|SNKRN
|33,88
|3.626.411
|% 10,00
|
|VAKFN
|20,16
|11.180.072
|% -10,00
|
|YAYLA
|4,50
|155.363.072
|% -10,00
|
|KSTUR
|308,70
|1.636.641
|% -10,00
|
|ISGSY
|21,60
|15.605.693
|% -10,00
|
|DIRIT
|7,24
|1.728.270
|% -9,95
|
|GARAN
|9,02
|2.474.371.639
|% 0,22
|
|THYAO
|15,02
|1.841.430.414
|% 2,53
|
|PETKM
|6,24
|1.468.736.900
|% 0,16
|
|SISE
|7,65
|1.039.469.763
|% 0,79
|
|KRDMD
|7,38
|989.705.560
|% 1,65
|
|GARAN
|9,02
|2.474.371.639
|% 0,22
|
|EKGYO
|2,40
|588.934.389
|% 1,27
|
|PETKM
|6,24
|1.468.736.900
|% 0,16
|
|SISE
|7,65
|1.039.469.763
|% 0,79
|
|KRDMD
|7,38
|989.705.560
|% 1,65
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,6497
|7,6572
|% -1,23
|
|Euro
|9,1005
|9,1076
|% -0,96
|
|Sterlin
|10,5896
|10,6428
|% -0,69
|
|Frank
|8,1876
|8,2370
|% -0,56
|
|Riyal
|2,0314
|2,0416
|% -1,23
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.716
|1.716
|35,49
|
|Altın Gr.
|421
|422
|3,22
|
|Cumhuriyet
|2.800
|2.842
|22,00
|
|Tam
|2.791
|2.863
|28,66
|
|Yarım
|1.349
|1.385
|13,86
|
|Çeyrek
|677
|692
|6,93
|
|Gümüş.Ons
|25,98
|26,01
|0,88
|
|Gümüş Gr.
|6,38
|6,39
|0,13
|
|B. Petrol
|68,32
|68,32
|0,08
|
Seans Raporu
18:05
daha fazla
-
17:59XU100
Endeks 1, 551 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 1, 34 üstünde . İşlem hacmi 23, 909.00 milyon TL de
-
17:58DGGYO
Yüzde 4.78 oranında artışla 13.16 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 004, 499 adet işlem
-
17:55OSTIM
Yüzde 4.94 oranında artışla 2.76 lira fiyatla işlem gören hissede 26, 273, 800 adet işlem
-
17:54
BIST 30 endeksi için en çok değer kazanan hisseler KCHOL, BIMAS, GUBRF
-
17:54XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 20, 57 artarak (% 1.53 ) 1, 361