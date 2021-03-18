***ALA*** ATLAS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu









***ALA*** ATLAS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )Fona İlişkin BilgilerFon Portföyüne İlişkin BilgilerGüncel Fon Bilgilerine Erişilebilecek İnternet Adresi Fon Portföyüne Dahil Edilecek Türev Araç İşlemleri ile İlgili Genel İlkelerwww.atlasportfoy.com Portföye borsadan ve/veya borsa dışından riskten korunma ve/veya yatırım amacıyla fonun yatırım stratejisine uygun olacak şekilde ortaklık payları, borçlanma araçları, altın ve diğer kıymetli madenler, faiz, döviz/kur, emtia, finansal endeksler ile Tebliğ ve Rehber uyarınca yatırım yapılabilecek diğer varlıklara dayalı türev araçlar (VİOP sözleşmeleri, forward, opsiyon, swap sözleşmeleri), varantlar ve sertifikalar dahil edilebilir.Fon Karşılaştırma ÖlçütüKarşılaştırma Ölçütü Karşılaştırma Ölçütünün Oranı (%) Ölçütün Belirlenmesine İlişk. Fon Kurulu Karar Tar. ve Say.BIST-KYD 1 Aylık Mevduat USD Endeksi + 1,50'dir. 100Fon Müdürü ve Portföy YöneticileriFon MüdürüAdı Soyadı Göreve Atanma Tarihi Sermaye Piyasası Alanında Tecrübesi (Yıl) Sahip Olunan LisanslarAdem DEMİRAL 03.07.2017 31 Düzey3 - Türev AraçlarFon Portföy YöneticileriAdı Soyadı Göreve Atanma Tarihi Son 5 Yılda Yaptığı İşler (Yıl-Şirket-Mevki) Sermaye Piyasası Alanında Tecrübesi (Yıl) Sahip Olunan LisanslarZuhal TOPALOĞLU 09.06.2016 2016-Devam Atlas Portföy Yönetimi A.Ş. Genel Müdür 2013-2016 Atlas Portföy Yönetimi A.Ş. Direktör 2010-2013 Global Menkul Değerler A.Ş. Levent Şube Müdürü 30 Düzey3 - Türev AraçlarAlper TOPKAYA 15.02.2021 2020-Devam Atlas Portföy Yönetimi A.Ş. Portföy Yöneticisi 2016-2017 Yapı Kredi Portföy Yönetimi Portföy Yöneticisi 5 Düzey3 - Türev Araçlarhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/918980BIST