***ALA*** ATLAS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu
18.03.2021 12:47
***ALA*** ATLAS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )
Fona İlişkin Bilgiler
Fon Portföyüne İlişkin Bilgiler
Güncel Fon Bilgilerine Erişilebilecek İnternet Adresi Fon Portföyüne Dahil Edilecek Türev Araç İşlemleri ile İlgili Genel İlkeler
www.atlasportfoy.com Portföye borsadan ve/veya borsa dışından riskten korunma ve/veya yatırım amacıyla fonun yatırım stratejisine uygun olacak şekilde ortaklık payları, borçlanma araçları, altın ve diğer kıymetli madenler, faiz, döviz/kur, emtia, finansal endeksler ile Tebliğ ve Rehber uyarınca yatırım yapılabilecek diğer varlıklara dayalı türev araçlar (VİOP sözleşmeleri, forward, opsiyon, swap sözleşmeleri), varantlar ve sertifikalar dahil edilebilir.
Fon Karşılaştırma Ölçütü
Karşılaştırma Ölçütü Karşılaştırma Ölçütünün Oranı (%) Ölçütün Belirlenmesine İlişk. Fon Kurulu Karar Tar. ve Say.
BIST-KYD 1 Aylık Mevduat USD Endeksi + 1,50'dir. 100
Fon Müdürü ve Portföy Yöneticileri
Fon Müdürü
Adı Soyadı Göreve Atanma Tarihi Sermaye Piyasası Alanında Tecrübesi (Yıl) Sahip Olunan Lisanslar
Adem DEMİRAL 03.07.2017 31 Düzey3 - Türev Araçlar
Fon Portföy Yöneticileri
Adı Soyadı Göreve Atanma Tarihi Son 5 Yılda Yaptığı İşler (Yıl-Şirket-Mevki) Sermaye Piyasası Alanında Tecrübesi (Yıl) Sahip Olunan Lisanslar
Zuhal TOPALOĞLU 09.06.2016 2016-Devam Atlas Portföy Yönetimi A.Ş. Genel Müdür 2013-2016 Atlas Portföy Yönetimi A.Ş. Direktör 2010-2013 Global Menkul Değerler A.Ş. Levent Şube Müdürü 30 Düzey3 - Türev Araçlar
Alper TOPKAYA 15.02.2021 2020-Devam Atlas Portföy Yönetimi A.Ş. Portföy Yöneticisi 2016-2017 Yapı Kredi Portföy Yönetimi Portföy Yöneticisi 5 Düzey3 - Türev Araçlar
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/918980
BIST
12:351.560
En Yüksek
|Değişim
|: -0,11%
|| -1,72
|Açılış
|: 1.568
|
|Önceki Kapanış
|: 1.562
|
1.574
En Düşük
1.557
12:357,4716
En Yüksek
|Değişim
|: -0,32%
|| -0,0238
|Açılış
|: 7,4750
|
|Önceki Kapanış
|: 7,5100
|
7,5644
En Düşük
7,4600
12:358,9392
En Yüksek
|Değişim
|: -0,57%
|| -0,0510
|Açılış
|: 8,9300
|
|Önceki Kapanış
|: 8,9450
|
9,0489
En Düşük
8,9299
12:35418,00
En Yüksek
|Değişim
|: -0,61%
|| -2,55
|Açılış
|: 418,00
|
|Önceki Kapanış
|: 420,55
|
422,88
En Düşük
417,26
BIST En Aktif Hisseler12:33
|CLEBI
|330,00
|211.639.208
|% 10,00
|
|VKFYO
|9,05
|37.569.537
|% 9,96
|
|LUKSK
|75,05
|8.976.359
|% 9,96
|
|SONME
|75,20
|90.315
|% 9,94
|
|TRILC
|25,90
|10.291.054
|% 9,93
|
|VAKKO
|16,20
|24.203.198
|% -7,95
|
|FROTO
|216,50
|1.503.168.837
|% -5,54
|
|BALAT
|8,27
|33.436
|% -5,27
|
|MERIT
|288,00
|36.288
|% -5,26
|
|YESIL
|115,30
|32.403.322
|% -3,92
|
|FROTO
|216,50
|1.503.168.837
|% -5,54
|
|GARAN
|8,95
|604.100.989
|% 2,29
|
|THYAO
|14,20
|592.316.903
|% -2,41
|
|KRDMD
|7,56
|539.469.311
|% -0,66
|
|SISE
|7,83
|377.881.450
|% -1,39
|
|EKGYO
|2,20
|241.992.030
|% 0,92
|
|YKBNK
|2,74
|290.156.569
|% 1,86
|
|KRDMD
|7,56
|539.469.311
|% -0,66
|
|GARAN
|8,95
|604.100.989
|% 2,29
|
|TSKB
|1,72
|103.356.763
|% 1,78
|
|12:33
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,4688
|7,4730
|% -0,30
|
|Euro
|8,9298
|8,9373
|% -0,59
|
|Sterlin
|10,4112
|10,4635
|% -0,21
|
|Frank
|8,0489
|8,0974
|% -0,51
|
|Riyal
|1,9883
|1,9983
|% -0,19
|
|12:33
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.739
|1.739
|-6,55
|
|Altın Gr.
|418
|418
|-2,77
|
|Cumhuriyet
|2.777
|2.819
|1,00
|
|Tam
|2.763
|2.833
|-1,53
|
|Yarım
|1.335
|1.370
|-0,74
|
|Çeyrek
|670
|685
|-0,37
|
|Gümüş.Ons
|26,27
|26,31
|-0,01
|
|Gümüş Gr.
|6,31
|6,32
|-0,02
|
|B. Petrol
|67,37
|67,37
|-0,63
|