***ALA*** ATLAS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu
18.03.2021 12:48
***ALA*** ATLAS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )
Fona İlişkin Bilgiler
Fon Portföyüne İlişkin Bilgiler
Güncel Fon Bilgilerine Erişilebilecek İnternet Adresi Fon Portföyüne Dahil Edilecek Türev Araç İşlemleri ile İlgili Genel İlkeler
www.tefas.gov.tr , www.atlasportfoy.com Portföye riskten korunma ve/veya yatırım amacıyla fonun türüne ve yatırım stratejisine uygun olacak şekilde türev araçlar (viop sözleşmeleri,forward, opsiyon sözleşmeleri) ve swap sözleşmeleri dahil edilebilir.
Fon Müdürü ve Portföy Yöneticileri
Fon Müdürü
Adı Soyadı Göreve Atanma Tarihi Sermaye Piyasası Alanında Tecrübesi (Yıl) Sahip Olunan Lisanslar
ADEM DEMİRAL 21.08.2017 31 Düzey 3 - Türev Araçlar
Fon Portföy Yöneticileri
Adı Soyadı Göreve Atanma Tarihi Son 5 Yılda Yaptığı İşler (Yıl-Şirket-Mevki) Sermaye Piyasası Alanında Tecrübesi (Yıl) Sahip Olunan Lisanslar
Zuhal TOPALOĞLU 21.08.2017 2016-Devam Atlas Portföy Yönetimi A.Ş. Genel Müdür 2013-2016 Atlas Portföy Yönetimi A.Ş. Direktör 2010-2013 Global Menkul Değerler A.Ş. Levent Şube Müdürü 30 Düzey 3 - Türev Araçlar
Alper TOPKAYA 15.02.2021 2020-Devam Atlas Portföy Yönetimi A.Ş. Portföy Yöneticisi 2016-2017 Yapı Kredi Portföy Yönetimi Portföy Yöneticisi 5 Düzey 3 - Türev Araçlar
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/918983
BIST
13:321.565
En Yüksek
|Değişim
|: 0,17%
|| 2,65
|Açılış
|: 1.568
|
|Önceki Kapanış
|: 1.562
|
1.574
En Düşük
1.557
13:327,4666
En Yüksek
|Değişim
|: -0,38%
|| -0,0288
|Açılış
|: 7,4700
|
|Önceki Kapanış
|: 7,5100
|
7,5644
En Düşük
7,4600
13:328,9280
En Yüksek
|Değişim
|: -0,69%
|| -0,0622
|Açılış
|: 8,9200
|
|Önceki Kapanış
|: 8,9450
|
9,0489
En Düşük
8,9219
13:32416,59
En Yüksek
|Değişim
|: -0,94%
|| -3,96
|Açılış
|: 416,59
|
|Önceki Kapanış
|: 420,55
|
422,88
En Düşük
416,23
BIST En Aktif Hisseler13:32
|CLEBI
|330,00
|212.499.188
|% 10,00
|
|GOLTS
|65,05
|49.733.083
|% 9,97
|
|VKFYO
|9,05
|37.891.825
|% 9,96
|
|LUKSK
|75,05
|9.303.052
|% 9,96
|
|ETYAT
|3,98
|9.048.873
|% 9,94
|
|CASA
|149,00
|438.867
|% -6,88
|
|VAKKO
|16,45
|26.267.909
|% -6,53
|
|SERVE
|17,05
|78.417
|% -5,28
|
|BALAT
|8,28
|254.387
|% -5,15
|
|VAKFN
|28,90
|14.921.540
|% -5,00
|
|FROTO
|218,10
|1.851.981.183
|% -4,84
|
|GARAN
|8,98
|729.307.357
|% 2,63
|
|THYAO
|14,23
|656.165.073
|% -2,20
|
|KRDMD
|7,55
|582.594.177
|% -0,79
|
|SISE
|7,83
|431.408.877
|% -1,39
|
|EKGYO
|2,19
|275.997.121
|% 0,46
|
|YKBNK
|2,74
|326.961.542
|% 1,86
|
|GARAN
|8,98
|729.307.357
|% 2,63
|
|KRDMD
|7,55
|582.594.177
|% -0,79
|
|TSKB
|1,71
|125.494.804
|% 1,18
|
|13:32
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,4634
|7,4666
|% -0,38
|
|Euro
|8,9230
|8,9280
|% -0,69
|
|Sterlin
|10,4037
|10,4558
|% -0,29
|
|Frank
|8,0355
|8,0839
|% -0,67
|
|Riyal
|1,9861
|1,9961
|% -0,30
|
|13:32
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.734
|1.734
|-11,42
|
|Altın Gr.
|416
|416
|-4,08
|
|Cumhuriyet
|2.771
|2.813
|-5,00
|
|Tam
|2.755
|2.825
|-9,37
|
|Yarım
|1.332
|1.367
|-4,54
|
|Çeyrek
|668
|683
|-2,27
|
|Gümüş.Ons
|26,08
|26,11
|-0,21
|
|Gümüş Gr.
|6,27
|6,29
|-0,06
|
|B. Petrol
|67,75
|67,75
|-0,25
|