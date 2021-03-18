***ALA*** ATLAS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu









***ALA*** ATLAS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )Fona İlişkin BilgilerFon Portföyüne İlişkin BilgilerGüncel Fon Bilgilerine Erişilebilecek İnternet Adresi Fon Portföyüne Dahil Edilecek Türev Araç İşlemleri ile İlgili Genel İlkelerwww.atlasportfoy.com www.tefas.gov.tr Fona getiri yaratmak ve/veya riskten korunma sağlamak amacıyla kaldıraçlı işlem yapılabilir. Bu işlemler içinde ortaklık payları, borçlanma araçları, altın ve diğer kıymetli madenler, faiz, döviz/kur, emtia, finansal endeksler, ile Tebliğ ve Rehber uyarınca yatırım yapılabilecek diğe