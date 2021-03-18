***ALA*** ATLAS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu
18.03.2021 12:47
***ALA*** ATLAS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )
Fona İlişkin Bilgiler
Fon Portföyüne İlişkin Bilgiler
Güncel Fon Bilgilerine Erişilebilecek İnternet Adresi Fon Portföyüne Dahil Edilecek Türev Araç İşlemleri ile İlgili Genel İlkeler
www.atlasportfoy.com www.tefas.gov.tr Fona getiri yaratmak ve/veya riskten korunma sağlamak amacıyla kaldıraçlı işlem yapılabilir. Bu işlemler içinde ortaklık payları, borçlanma araçları, altın ve diğer kıymetli madenler, faiz, döviz/kur, emtia, finansal endeksler, ile Tebliğ ve Rehber uyarınca yatırım yapılabilecek diğe
13:161.562
En Yüksek
|Değişim
|: 0,00%
|| 0,00
|Açılış
|: 1.568
|
|Önceki Kapanış
|: 1.562
|
1.574
En Düşük
1.557
13:167,4714
En Yüksek
|Değişim
|: -0,32%
|| -0,0240
|Açılış
|: 7,4650
|
|Önceki Kapanış
|: 7,5100
|
7,5644
En Düşük
7,4600
13:168,9354
En Yüksek
|Değişim
|: -0,61%
|| -0,0548
|Açılış
|: 8,9200
|
|Önceki Kapanış
|: 8,9450
|
9,0489
En Düşük
8,9219
13:16416,49
En Yüksek
|Değişim
|: -0,96%
|| -4,06
|Açılış
|: 416,49
|
|Önceki Kapanış
|: 420,55
|
422,88
En Düşük
416,23
BIST En Aktif Hisseler13:16
|CLEBI
|330,00
|212.344.748
|% 10,00
|
|VKFYO
|9,05
|37.841.227
|% 9,96
|
|LUKSK
|75,05
|9.288.042
|% 9,96
|
|ETYAT
|3,98
|8.912.737
|% 9,94
|
|SONME
|75,20
|606.638
|% 9,94
|
|CASA
|149,00
|438.867
|% -6,88
|
|VAKKO
|16,49
|25.402.709
|% -6,31
|
|FROTO
|214,80
|1.693.887.356
|% -6,28
|
|SERVE
|17,05
|78.417
|% -5,28
|
|BALAT
|8,28
|254.387
|% -5,15
|
|FROTO
|214,80
|1.693.887.356
|% -6,28
|
|GARAN
|8,95
|701.632.646
|% 2,29
|
|THYAO
|14,22
|643.965.319
|% -2,27
|
|KRDMD
|7,54
|568.793.944
|% -0,92
|
|SISE
|7,82
|415.243.794
|% -1,51
|
|EKGYO
|2,19
|275.202.501
|% 0,46
|
|YKBNK
|2,73
|311.498.134
|% 1,49
|
|GARAN
|8,95
|701.632.646
|% 2,29
|
|KRDMD
|7,54
|568.793.944
|% -0,92
|
|TSKB
|1,72
|124.121.302
|% 1,78
|
|13:16
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,4682
|7,4714
|% -0,32
|
|Euro
|8,9287
|8,9354
|% -0,61
|
|Sterlin
|10,3886
|10,4407
|% -0,43
|
|Frank
|8,0307
|8,0790
|% -0,73
|
|Riyal
|1,9848
|1,9947
|% -0,37
|
|13:16
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.734
|1.734
|-11,42
|
|Altın Gr.
|416
|416
|-4,08
|
|Cumhuriyet
|2.771
|2.813
|-5,00
|
|Tam
|2.755
|2.825
|-9,37
|
|Yarım
|1.332
|1.367
|-4,54
|
|Çeyrek
|668
|683
|-2,27
|
|Gümüş.Ons
|26,08
|26,11
|-0,21
|
|Gümüş Gr.
|6,27
|6,29
|-0,06
|
|B. Petrol
|67,75
|67,75
|-0,25
|