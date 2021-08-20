Döviz Kuru
Dolar Ne Kadar
Euro Ne Kadar
Altın Ne Kadar
Hisse Senedi
GÜNDEM KAP HABERLERİ SON DAKİKA GÜNCEL UZMAN YORUMLARI PİYASA TAKVİMİ

***ALA*** ATLAS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu

20.08.2021 14:49



***ALA*** ATLAS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )

Fon Müdürü, Yatırım Komitesi Üyeleri ve Portföy Yöneticileri
Fon Yatırım Komitesi Üyeleri
Adı Soyadı Göreve Atanma Tarihi Son 5 Yılda Yaptığı İşler (Yıl-Şirket-Mevki) Gayrimenkul Yatırımları Konusunda Tecrübesi (Yıl)
Ahmet AKBALIK 18.03.2021
Okay AYRAN 09.08.2021
Talip ARAS 09.08.2021
Fatih KERESTECİ 18.03.2021
Didem ÇALIKER 18.03.2021
İlhami AKKUM 18.03.2021 2021-Devam Atlas Portföy Yönetimi A.Ş. Gayrimenkul Değerleme Uzmanı 36
Serdar ALTINBAŞ 18.03.2021 2015-Devam Alsar Levent Gayrimenkul İnş.San. ve Tic. A.Ş. Yönetim Kurulu Bşk. Yrd., 2010-Devam Alsar Maslak Gayrimenkul İnş.San. ve Tic. A.Ş. Yönetim Kurulu Bşk., 2017-Devam Milimetrik İnşaat Taah. ve Tic. A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi 13
Zuhal TOPALOĞLU 18.03.2021 2016-Devam Atlas Portföy Yönetimi A.Ş. Genel Müdür, 2016-Devam Atlas Portföy Yönetimi A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/959664


BIST
GÜNCEL HABERLER




uzmanpara Gündemi
BIST USD EURO ALTIN
18:051.445
Değişim :  0,33% |  4,77
Açılış :  1.440  
Önceki Kapanış :  1.440  
En Yüksek
1.449 En Düşük
1.432
BIST En Aktif Hisseler18:05
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
MEDTR 41,14 132.347.351 % 10,00  
IDEAS 47,08 10.261.134 % 10,00  
BASGZ 22,44 218.931.822 % 10,00  
AGYO 4,52 189.858.482 % 9,98  
PAMEL 41,04 44.062.722 % 9,97  
daha fazla
18:05 Alış Satış %  
Dolar 8,4812 8,4828 % -0,28  
Euro 9,9298 9,9576 % -0,15  
Sterlin 11,5310 11,5888 % -0,09  
Frank 9,2192 9,2748 % 0,16  
Riyal 2,2568 2,2681 % -0,01  
daha fazla
18:05 Alış Satış %  
Altın Ons 1.781 1.781 0,50  
Altın Gr. 486 486 0,15  
Cumhuriyet 3.229 3.277 -7,00  
Tam 3.214 3.295 -3,71  
Yarım 1.553 1.594 -1,80  
Çeyrek 779 797 -0,89  
Gümüş.Ons 23,00 23,05 -0,23  
Gümüş Gr. 6,28 6,29 -0,07  
B. Petrol 65,05 65,05 -1,40  
Seans Raporu 18:05
daha fazla
Copyright 2014 ©
Yasal Uyarı Notu
© BİST Verileri Foreks tarafından 15 dakika gecikmeli sağlanmaktadır.

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

Veri Sağlayıcı Uyarı Notu
*(Veriler FOREKS Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır)

Foreks tarafından sağlanan Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir. BIST isim ve logosu Koruma Marka Belgesi altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm belgelerin telif hakları tamamen BIST'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz. BIST, verinin sekansı, doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklar, verinin ulaşmaması, gecikmesi, eksik ulaşması, yanlış olması, veri yayın sistemindeki perfomansın düşmesi veya kesintili olması gibi hallerde Alıcı, Alt Alıcı ve / veya Kullanıcılarda oluşabilecek herhangi bir zarardan BIST sorumlu değildir.

* Uluslarası döviz piyasası kuru