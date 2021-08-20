***ALA*** ATLAS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu









***ALA*** ATLAS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )Fon Müdürü, Yatırım Komitesi Üyeleri ve Portföy YöneticileriFon Yatırım Komitesi ÜyeleriAdı Soyadı Göreve Atanma Tarihi Son 5 Yılda Yaptığı İşler (Yıl-Şirket-Mevki) Gayrimenkul Yatırımları Konusunda Tecrübesi (Yıl)Ahmet AKBALIK 18.03.2021Okay AYRAN 09.08.2021Talip ARAS 09.08.2021Fatih KERESTECİ 18.03.2021Didem ÇALIKER 18.03.2021İlhami AKKUM 18.03.2021 2021-Devam Atlas Portföy Yönetimi A.Ş. Gayrimenkul Değerleme Uzmanı 36Serdar ALTINBAŞ 18.03.2021 2015-Devam Alsar Levent Gayrimenkul İnş.San. ve Tic. A.Ş. Yönetim Kurulu Bşk. Yrd., 2010-Devam Alsar Maslak Gayrimenkul İnş.San. ve Tic. A.Ş. Yönetim Kurulu Bşk., 2017-Devam Milimetrik İnşaat Taah. ve Tic. A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi 13Zuhal TOPALOĞLU 18.03.2021 2016-Devam Atlas Portföy Yönetimi A.Ş. Genel Müdür, 2016-Devam Atlas Portföy Yönetimi A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesihttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/959664BIST