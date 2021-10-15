***ALA*** ATLAS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu
15.10.2021 16:30
***ALA*** ATLAS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )
Komisyon ve Gider Bilgileri
Fon Yönetim Ücreti Oranı ve Giriş-Çıkış Komisyonları
Yönetim Ücreti Oranı (Günlük) (%) Sabit Yönetim Ücreti (Günlük) (TL) Yönetim Ücreti Oranı (Yıllık) (%) Sabit Yönetim Ücreti (Yıllık) (TL) Giriş Komisyonu (%) Giriş Komisyonuna İlişkin Açıklama Çıkış Komisyonu (%) Çıkış Komisyonuna İlişkin Açıklama Performans Ücreti Oranı (%) Performans Ücreti Oranının Hesaplanma Şekli
793,97 289800
Fon Müdürü, Yatırım Komitesi Üyeleri ve Portföy Yöneticileri
Fon Portföy Yöneticileri (Gayrimenkul Yatırımları Dışında Kalan Portföy İçin)
Adı Soyadı Göreve Atanma Tarihi Son 5 Yılda Yaptığı İşler (Yıl-Şirket-Mevki) Sermaye Piyasası Alanında Tecrübesi (Yıl) Sahip Olunan Lisanslar
Zuhal TOPALOĞLU 18.03.2021 2016-Devam Atlas Portföy Yönetimi A.Ş. Genel Müdür 2013-2016 Atlas Portföy Yönetimi A.Ş. Direktör 2010-2013 Global Menkul Değerler A.Ş. Levent Şube Müdürü 30 Düzey 3 - Türev Araçlar
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/971041
BIST
16:461.404
En Yüksek
|Değişim
|: -0,56%
|| -7,95
|Açılış
|: 1.417
|
|Önceki Kapanış
|: 1.412
|
1.422
En Düşük
1.397
16:469,2083
En Yüksek
|Değişim
|: 0,34%
|| 0,0309
|Açılış
|: 9,1900
|
|Önceki Kapanış
|: 9,1500
|
9,2427
En Düşük
9,1719
16:4610,6873
En Yüksek
|Değişim
|: 0,13%
|| 0,0140
|Açılış
|: 10,6500
|
|Önceki Kapanış
|: 10,6000
|
10,7441
En Düşük
10,6401
16:46524,65
En Yüksek
|Değişim
|: -1,05%
|| -5,58
|Açılış
|: 524,65
|
|Önceki Kapanış
|: 530,22
|
531,54
En Düşük
523,50
BIST En Aktif Hisseler16:46
|KERVN
|0,77
|2.231.055
|% 10,00
|
|CEOEM
|10,79
|139.768.518
|% 9,99
|
|MERIT
|28,62
|55.692.599
|% 8,00
|
|SARKY
|13,38
|42.903.349
|% 6,87
|
|KONTR
|63,30
|223.224.741
|% 6,84
|
|BAYRK
|8,91
|3.241.191
|% -10,00
|
|LUKSK
|49,02
|43.059.119
|% -9,97
|
|PRKAB
|15,64
|116.143.029
|% -9,96
|
|DOBUR
|27,70
|1.643.980
|% -9,95
|
|KZBGY
|28,60
|171.175.211
|% -9,95
|
|GARAN
|8,93
|2.177.325.486
|% -3,56
|
|THYAO
|14,54
|1.029.381.312
|% 1,68
|
|KRDMD
|6,89
|839.793.607
|% 2,07
|
|TUPRS
|128,30
|718.192.906
|% 2,64
|
|EREGL
|17,60
|689.351.067
|% 0,28
|
|EKGYO
|1,89
|613.142.930
|% 2,72
|
|GARAN
|8,93
|2.177.325.486
|% -3,56
|
|YKBNK
|2,34
|473.757.512
|% -2,09
|
|ODAS
|1,48
|233.395.034
|% 2,78
|
|KRDMD
|6,89
|839.793.607
|% 2,07
|
|16:46
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|9,2062
|9,2083
|% 0,34
|
|Euro
|10,6807
|10,6873
|% 0,13
|
|Sterlin
|12,6317
|12,6950
|% 0,91
|
|Frank
|9,9275
|9,9873
|% 0,27
|
|Riyal
|2,4493
|2,4616
|% 0,35
|
|16:46
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.771
|1.772
|-24,09
|
|Altın Gr.
|525
|525
|-5,58
|
|Cumhuriyet
|3.464
|3.516
|-43,00
|
|Tam
|3.449
|3.536
|-39,94
|
|Yarım
|1.667
|1.710
|-19,32
|
|Çeyrek
|836
|855
|-9,66
|
|Gümüş.Ons
|23,30
|23,32
|-0,20
|
|Gümüş Gr.
|6,91
|6,92
|-0,03
|
|B. Petrol
|85,02
|85,02
|1,02
|