***ALA*** ATLAS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu
15.10.2021 16:30
***ALA*** ATLAS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )
Komisyon ve Gider Bilgileri
Fon Yönetim Ücreti Oranı ve Giriş-Çıkış Komisyonları
Yönetim Ücreti Oranı (Günlük) (%) Sabit Yönetim Ücreti (Günlük) (TL) Yönetim Ücreti Oranı (Yıllık) (%) Sabit Yönetim Ücreti (Yıllık) (TL) Giriş Komisyonu (%) Giriş Komisyonuna İlişkin Açıklama Çıkış Komisyonu (%) Çıkış Komisyonuna İlişkin Açıklama Performans Ücreti Oranı (%) Performans Ücreti Oranının Hesaplanma Şekli
957,94 349650
Fon Müdürü, Yatırım Komitesi Üyeleri ve Portföy Yöneticileri
Fon Portföy Yöneticileri (Gayrimenkul Yatırımları Dışında Kalan Portföy İçin)
Adı Soyadı Göreve Atanma Tarihi Son 5 Yılda Yaptığı İşler (Yıl-Şirket-Mevki) Sermaye Piyasası Alanında Tecrübesi (Yıl) Sahip Olunan Lisanslar
Zuhal TOPALOĞLU 18.03.2021 2016-Devam Atlas Portföy Yönetimi A.Ş. Genel Müdür 2013-2016 Atlas Portföy Yönetimi A.Ş. Direktör 2010-2013 Global Menkul Değerler A.Ş. Levent Şube Müdürü 30 Düzey 3 - Türev Araçlar
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/971042
BIST
16:181.401
En Yüksek
|Değişim
|: -0,79%
|| -11,20
|Açılış
|: 1.417
|
|Önceki Kapanış
|: 1.412
|
1.422
En Düşük
1.397
16:189,2253
En Yüksek
|Değişim
|: 0,52%
|| 0,0479
|Açılış
|: 9,2000
|
|Önceki Kapanış
|: 9,1500
|
9,2427
En Düşük
9,1719
16:1810,7083
En Yüksek
|Değişim
|: 0,33%
|| 0,0350
|Açılış
|: 10,6600
|
|Önceki Kapanış
|: 10,6000
|
10,7441
En Düşük
10,6401
16:18524,03
En Yüksek
|Değişim
|: -1,17%
|| -6,19
|Açılış
|: 524,03
|
|Önceki Kapanış
|: 530,22
|
531,54
En Düşük
523,85
BIST En Aktif Hisseler16:18
|KERVN
|0,77
|2.231.055
|% 10,00
|
|CEOEM
|10,72
|122.202.042
|% 9,28
|
|MERIT
|28,70
|54.245.894
|% 8,30
|
|KLGYO
|2,04
|50.710.304
|% 6,81
|
|RALYH
|5,08
|1.853.534
|% 6,50
|
|BAYRK
|8,91
|3.123.454
|% -10,00
|
|LUKSK
|49,02
|43.049.069
|% -9,97
|
|PRKAB
|15,64
|116.040.743
|% -9,96
|
|KZBGY
|28,60
|171.100.279
|% -9,95
|
|DOBUR
|27,70
|1.633.509
|% -9,95
|
|GARAN
|8,90
|2.063.284.504
|% -3,89
|
|THYAO
|14,24
|828.209.602
|% -0,42
|
|KRDMD
|6,86
|790.724.797
|% 1,63
|
|EREGL
|17,54
|652.305.634
|% -0,06
|
|TUPRS
|128,00
|647.376.441
|% 2,40
|
|EKGYO
|1,88
|579.835.510
|% 2,17
|
|GARAN
|8,90
|2.063.284.504
|% -3,89
|
|YKBNK
|2,32
|443.053.919
|% -2,93
|
|ODAS
|1,49
|227.140.189
|% 3,47
|
|KRDMD
|6,86
|790.724.797
|% 1,63
|
|16:18
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|9,2222
|9,2253
|% 0,52
|
|Euro
|10,7047
|10,7083
|% 0,33
|
|Sterlin
|12,6413
|12,7047
|% 0,99
|
|Frank
|9,9306
|9,9904
|% 0,30
|
|Riyal
|2,4532
|2,4655
|% 0,51
|
|16:18
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.767
|1.767
|-28,62
|
|Altın Gr.
|524
|524
|-6,19
|
|Cumhuriyet
|3.467
|3.520
|-39,00
|
|Tam
|3.448
|3.535
|-41,09
|
|Yarım
|1.666
|1.710
|-19,88
|
|Çeyrek
|836
|855
|-9,94
|
|Gümüş.Ons
|23,25
|23,29
|-0,25
|
|Gümüş Gr.
|6,88
|6,89
|-0,06
|
|B. Petrol
|84,78
|84,78
|0,78
|
Seans Raporu
16:18
daha fazla
-
16:31PEKGY
Yüzde -4.21 oranında düşüşle 0.91 lira fiyatla işlem gören hissede 19, 592, 480 adet işlem
-
16:30BAYRK
Yüzde -10.00 oranında düşüşle 8.91 lira fiyatla işlem gören hissede 349, 952 adet işlem
-
16:29YEOTK
Yüzde -6.04 oranında düşüşle 72.35 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 528, 175 adet işlem
-
16:27XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre -16, 83 kaybederek (% -1.11 ) 1, 502
-
16:27XU100
Endeks 1, 399 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -0, 94 altında . İşlem hacmi 13, 031.00 milyon TL de