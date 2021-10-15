***ALA*** ATLAS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu
15.10.2021 16:31
***ALA*** ATLAS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )
Fon Müdürü ve Portföy Yöneticileri
Fon Portföy Yöneticileri
Adı Soyadı Göreve Atanma Tarihi Son 5 Yılda Yaptığı İşler (Yıl-Şirket-Mevki) Sermaye Piyasası Alanında Tecrübesi (Yıl) Sahip Olunan Lisanslar
Zuhal TOPALOĞLU 08.10.2020 2016-Devam Atlas Portföy Yönetimi A.Ş. Genel Müdür 2013-2016 Atlas Portföy Yönetimi A.Ş. Direktör 30 Düzey 3 - Türev Araçlar
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/971044
BIST
16:181.401
En Yüksek
|Değişim
|: -0,78%
|| -11,02
|Açılış
|: 1.417
|
|Önceki Kapanış
|: 1.412
|
1.422
En Düşük
1.397
16:189,2214
En Yüksek
|Değişim
|: 0,48%
|| 0,0440
|Açılış
|: 9,2000
|
|Önceki Kapanış
|: 9,1500
|
9,2427
En Düşük
9,1719
16:1810,7052
En Yüksek
|Değişim
|: 0,30%
|| 0,0319
|Açılış
|: 18,4700
|
|Önceki Kapanış
|: 18,4700
|
10,7441
En Düşük
10,6401
16:186,91
En Yüksek
|Değişim
|: -0,59%
|| -0,04
|Açılış
|: 6,91
|
|Önceki Kapanış
|: 6,95
|
6,98
En Düşük
6,85
BIST En Aktif Hisseler16:16
|KERVN
|0,77
|2.231.055
|% 10,00
|
|CEOEM
|10,72
|122.202.042
|% 9,28
|
|MERIT
|28,70
|54.245.894
|% 8,30
|
|KLGYO
|2,04
|50.710.304
|% 6,81
|
|RALYH
|5,08
|1.853.534
|% 6,50
|
|BAYRK
|8,91
|3.123.454
|% -10,00
|
|LUKSK
|49,02
|43.049.069
|% -9,97
|
|PRKAB
|15,64
|116.040.743
|% -9,96
|
|KZBGY
|28,60
|171.100.279
|% -9,95
|
|DOBUR
|27,70
|1.633.509
|% -9,95
|
|GARAN
|8,90
|2.063.284.504
|% -3,89
|
|THYAO
|14,24
|828.209.602
|% -0,42
|
|KRDMD
|6,86
|790.724.797
|% 1,63
|
|EREGL
|17,54
|652.305.634
|% -0,06
|
|TUPRS
|128,00
|647.376.441
|% 2,40
|
|EKGYO
|1,88
|579.835.510
|% 2,17
|
|GARAN
|8,90
|2.063.284.504
|% -3,89
|
|YKBNK
|2,32
|443.053.919
|% -2,93
|
|ODAS
|1,49
|227.140.189
|% 3,47
|
|KRDMD
|6,86
|790.724.797
|% 1,63
|
|16:16
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|9,2218
|9,2240
|% 0,51
|
|Euro
|10,7039
|10,7072
|% 0,32
|
|Sterlin
|12,6413
|12,7047
|% 0,99
|
|Frank
|9,9306
|9,9904
|% 0,30
|
|Riyal
|2,4532
|2,4655
|% 0,51
|
|16:16
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.768
|1.769
|-27,18
|
|Altın Gr.
|525
|525
|-5,41
|
|Cumhuriyet
|3.467
|3.520
|-39,00
|
|Tam
|3.451
|3.538
|-37,96
|
|Yarım
|1.668
|1.711
|-18,37
|
|Çeyrek
|837
|856
|-9,18
|
|Gümüş.Ons
|23,29
|23,31
|-0,22
|
|Gümüş Gr.
|6,88
|6,89
|-0,06
|
|B. Petrol
|84,53
|84,53
|0,53
|
Seans Raporu
16:16
daha fazla
-
16:27XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre -16, 83 kaybederek (% -1.11 ) 1, 502
-
16:27XU100
Endeks 1, 399 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -0, 94 altında . İşlem hacmi 13, 031.00 milyon TL de
-
16:23KATMR
Yüzde -4.48 oranında düşüşle 1.28 lira fiyatla işlem gören hissede 34, 272, 705 adet işlem
-
16:22XU100
Endeks 1, 399 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -0, 9 altında . İşlem hacmi 12, 904.00 milyon TL de
-
16:21TEKTU
Yüzde -5.00 oranında düşüşle 1.14 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 292, 078 adet işlem