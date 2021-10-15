Döviz Kuru
Dolar Ne Kadar
Euro Ne Kadar
Altın Ne Kadar
Hisse Senedi
GÜNDEM KAP HABERLERİ SON DAKİKA GÜNCEL UZMAN YORUMLARI PİYASA TAKVİMİ

***ALA*** ATLAS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu

15.10.2021 16:31



***ALA*** ATLAS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )

Fon Müdürü ve Portföy Yöneticileri
Fon Portföy Yöneticileri
Adı Soyadı Göreve Atanma Tarihi Son 5 Yılda Yaptığı İşler (Yıl-Şirket-Mevki) Sermaye Piyasası Alanında Tecrübesi (Yıl) Sahip Olunan Lisanslar
Zuhal TOPALOĞLU 09.06.2016 2016-Devam Atlas Portföy Yönetimi A.Ş. Genel Müdür 2013-2016 Atlas Portföy Yönetimi A.Ş. Direktör 2010-2013 Global Menkul Değerler A.Ş. Levent Şube Müdürü 30 Düzey3 - Türev Araçlar
Saliha Atagün KILIÇ 13.10.2021 2000-2019 Ak Portföy Yönetimi A.Ş. Portföy Yöneticisi 24 Düzey3 - Türev Araçlar




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/971046


BIST
GÜNCEL HABERLER




uzmanpara Gündemi
BIST USD EURO ALTIN
16:461.404
Değişim :  -0,53% |  -7,53
Açılış :  1.417  
Önceki Kapanış :  1.412  
En Yüksek
1.422 En Düşük
1.397
BIST En Aktif Hisseler16:46
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
KERVN 0,77 2.231.055 % 10,00  
CEOEM 10,79 139.768.518 % 9,99  
MERIT 28,62 55.692.599 % 8,00  
SARKY 13,38 42.903.349 % 6,87  
KONTR 63,30 223.224.741 % 6,84  
daha fazla
16:46 Alış Satış %  
Dolar 9,2068 9,2079 % 0,33  
Euro 10,6760 10,6866 % 0,12  
Sterlin 12,6254 12,6887 % 0,86  
Frank 9,9251 9,9849 % 0,25  
Riyal 2,4493 2,4615 % 0,35  
daha fazla
16:46 Alış Satış %  
Altın Ons 1.772 1.772 -23,45  
Altın Gr. 524 524 -6,63  
Cumhuriyet 3.467 3.520 -39,00  
Tam 3.447 3.533 -42,48  
Yarım 1.666 1.709 -20,56  
Çeyrek 836 855 -10,28  
Gümüş.Ons 23,35 23,38 -0,15  
Gümüş Gr. 6,88 6,89 -0,06  
B. Petrol 84,88 84,88 0,88  
Seans Raporu 16:46
daha fazla
Copyright 2014 ©
Yasal Uyarı Notu
© BİST Verileri Foreks tarafından 15 dakika gecikmeli sağlanmaktadır.

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

Veri Sağlayıcı Uyarı Notu
*(Veriler FOREKS Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır)

Foreks tarafından sağlanan Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir. BIST isim ve logosu Koruma Marka Belgesi altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm belgelerin telif hakları tamamen BIST'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz. BIST, verinin sekansı, doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklar, verinin ulaşmaması, gecikmesi, eksik ulaşması, yanlış olması, veri yayın sistemindeki perfomansın düşmesi veya kesintili olması gibi hallerde Alıcı, Alt Alıcı ve / veya Kullanıcılarda oluşabilecek herhangi bir zarardan BIST sorumlu değildir.

* Uluslarası döviz piyasası kuru