***ALA*** ATLAS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu
15.10.2021 16:31
***ALA*** ATLAS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )
Komisyon ve Gider Bilgileri
Fon Yönetim Ücreti Oranı ve Giriş-Çıkış Komisyonları
İhraç Sıra Numarası Fon İçtüzüğünde Yer Alan Yönetim Ücreti Oranı (Günlük) (%) Fon İçtüzüğündeYer Alan Yönetim Ücreti Oranı (Yıllık) (%) Uygulanan Yönetim Ücreti Oranı (Günlük) (%) Uygulanan Yönetim Ücreti Oranı (Yıllık) (%) Giriş Komisyonu (%) Giriş Komisyonuna İlişkin Açıklama Çıkış Komisyonu (%) Çıkış Komisyonuna İlişkin Açıklama Performans Ücreti Oranı (%)
1 0,00658 2,40 0,00658 2,40 0 0 0
Fon Müdürü ve Portföy Yöneticileri
Fon Portföy Yöneticileri
Adı Soyadı Göreve Atanma Tarihi Son 5 Yılda Yaptığı İşler (Yıl-Şirket-Mevki) Sermaye Piyasası Alanında Tecrübesi (Yıl) Sahip Olunan Lisanslar
Canan Özdemir 13.10.2021 2020-2021 Alnus Yatırım Çukurambar İrtibat Büro Sorumlusu, 2010-2020 Gedik Yatırım Şube Müdürü 24 Düzey3 - Türev Araçlar
İletişim Bilgileri
Bağlantı Kurulacak Yetkililer
Adı Soyadı Görev Telefon e-Posta
Canan Özdemir Portföy Yöneticisi 90 212 385 32 00 canan.ozdemir@atlasportfoy.com
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/971047
BIST
16:421.402
En Yüksek
|Değişim
|: -0,72%
|| -10,10
|Açılış
|: 1.417
|
|Önceki Kapanış
|: 1.412
|
1.422
En Düşük
1.397
16:429,2064
En Yüksek
|Değişim
|: 0,32%
|| 0,0290
|Açılış
|: 9,1950
|
|Önceki Kapanış
|: 9,1500
|
9,2427
En Düşük
9,1719
16:4210,6834
En Yüksek
|Değişim
|: 0,09%
|| 0,0101
|Açılış
|: 10,6600
|
|Önceki Kapanış
|: 10,6000
|
10,7441
En Düşük
10,6401
16:42524,03
En Yüksek
|Değişim
|: -1,17%
|| -6,20
|Açılış
|: 524,03
|
|Önceki Kapanış
|: 530,22
|
531,54
En Düşük
523,50
BIST En Aktif Hisseler16:42
|KERVN
|0,77
|2.231.055
|% 10,00
|
|CEOEM
|10,78
|137.106.735
|% 9,89
|
|MERIT
|28,70
|55.558.379
|% 8,30
|
|KONTR
|63,35
|222.899.437
|% 6,92
|
|KLGYO
|2,04
|55.512.413
|% 6,81
|
|BAYRK
|8,91
|3.231.345
|% -10,00
|
|LUKSK
|49,02
|43.059.119
|% -9,97
|
|PRKAB
|15,64
|116.143.029
|% -9,96
|
|DOBUR
|27,70
|1.643.980
|% -9,95
|
|KZBGY
|28,60
|171.123.445
|% -9,95
|
|GARAN
|8,92
|2.167.079.628
|% -3,67
|
|THYAO
|14,53
|997.285.344
|% 1,61
|
|KRDMD
|6,90
|838.596.985
|% 2,22
|
|TUPRS
|128,20
|715.382.921
|% 2,56
|
|EREGL
|17,61
|687.126.519
|% 0,34
|
|EKGYO
|1,89
|611.926.108
|% 2,72
|
|GARAN
|8,92
|2.167.079.628
|% -3,67
|
|YKBNK
|2,33
|472.787.856
|% -2,51
|
|ODAS
|1,49
|233.260.941
|% 3,47
|
|KRDMD
|6,90
|838.596.985
|% 2,22
|
|16:42
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|9,2013
|9,2064
|% 0,32
|
|Euro
|10,6753
|10,6834
|% 0,09
|
|Sterlin
|12,6347
|12,6981
|% 0,93
|
|Frank
|9,9306
|9,9904
|% 0,30
|
|Riyal
|2,4506
|2,4629
|% 0,41
|
|16:42
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.767
|1.768
|-28,11
|
|Altın Gr.
|525
|525
|-5,55
|
|Cumhuriyet
|3.465
|3.517
|-42,00
|
|Tam
|3.451
|3.538
|-37,96
|
|Yarım
|1.668
|1.711
|-18,37
|
|Çeyrek
|837
|856
|-9,18
|
|Gümüş.Ons
|23,24
|23,27
|-0,26
|
|Gümüş Gr.
|6,90
|6,91
|-0,04
|
|B. Petrol
|84,84
|84,84
|0,84
|
Seans Raporu
16:42
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16:52XU100
Endeks 1, 402 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -0, 67 altında . İşlem hacmi 13, 849.00 milyon TL de
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16:51PKART
Yüzde -5.90 oranında düşüşle 18.81 lira fiyatla işlem gören hissede 297, 922 adet işlem
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16:50KGYO
Yüzde -3.83 oranında düşüşle 7.04 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 413, 503 adet işlem
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16:48YEOTK
Yüzde -5.39 oranında düşüşle 72.85 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 627, 950 adet işlem
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16:47
BIST 30 endeksi için en çok değer kazanan hisseler TUPRS, EKGYO, PGSUS