***ALA*** ATLAS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu
09.12.2021 10:07
***ALA*** ATLAS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )
Fona İlişkin Bilgiler
Fonun Bağlı Olduğu Şemsiye Fonun Türü SERBEST ŞEMSİYE FONU
ISIN Kodu TRYATLP00127
Fonun Süresi Süresizdir
Temel Alım Satım Bilgileri
Alım Satım Saatleri Alım Satım Yerleri Alınabilecek Asgari Pay Adedi Nemalandırma Esasları Diğer Önemli Bilgiler
Yatırımcıların BIST Pay Piyasası'nın açık olduğu günlerde saat 13:30'a kadar verdikleri katılma payı alım talimatları, talimatın verilmesini takip eden ilk hesaplamada bulunacak pay fiyatı üzerinden yerine getirilir. BIST Pay Piyasası'nın açık olduğu günlerde saat 13:30'dan sonra iletilen talimatlar ise, ilk pay fiyatı hesaplamasından sonra verilmiş olarak kabul edilir ve izleyen hesaplamada bulunan pay fiyatı üzerinden yerine getirilir. Yatırımcıların BIST Pay Piyasası'nın açık olduğu günlerde her ayın son iş günü saat 13:30'dan başlayıp takip eden ayın 15'i saat 13:30'a kadar verdikleri katılma payı satım talimatları ayın 15'inde hesaplanacak pay fiyatı üzerinden yerine getirilir. BIST Pay Piyasası'nın açık olduğu günlerde her ayın 15'i saat 13:30'dan başlayıp son işgünü saat 13:30'a kadar iletilen talimatlar ise, ayın son iş günü hesaplamada bulunan pay fiyatı üzerinden yerine getirilir. BIST Pay Piyasası'nın kapalı olduğu günlerde iletilen talimatlar ile ilgili ayın 15'inin hafta sonuna veya Türkiye resmi tatil günlerine denk gelmesi durumunda izleyen işlem gününde hesaplanacak pay fiyatı üzerinden yerine getirilir. Atlas Portföy Yönetimi A.Ş. 1 A
10:402.029
En Yüksek
|Değişim
|: 1,21%
|| 24,25
|Açılış
|: 2.010
|
|Önceki Kapanış
|: 2.005
|
2.029
En Düşük
2.010
10:4013,7565
En Yüksek
|Değişim
|: 0,51%
|| 0,0692
|Açılış
|: 13,7200
|
|Önceki Kapanış
|: 13,6850
|
13,7649
En Düşük
13,6067
10:4015,6141
En Yüksek
|Değişim
|: 0,41%
|| 0,0643
|Açılış
|: 15,5100
|
|Önceki Kapanış
|: 15,3700
|
15,6141
En Düşük
15,4514
10:40789,42
En Yüksek
|Değişim
|: 0,58%
|| 4,58
|Açılış
|: 789,42
|
|Önceki Kapanış
|: 784,84
|
790,62
En Düşük
780,18
BIST En Aktif Hisseler10:40
|NIBAS
|11,44
|40.635.593
|% 10,00
|
|RALYH
|15,30
|3.782.956
|% 9,99
|
|ISBIR
|60,55
|2.757.084
|% 9,99
|
|DOBUR
|168,60
|6.241.909
|% 9,98
|
|KLNMA
|24,96
|827.149
|% 9,96
|
|UTPYA
|13,77
|1.423.088
|% -10,00
|
|QNBFB
|47,04
|177.576
|% -9,97
|
|QNBFL
|85,50
|162.194
|% -9,95
|
|CRDFA
|4,38
|2.816.020
|% -9,88
|
|MMCAS
|4,85
|253.733
|% -9,85
|
|KRDMD
|10,37
|844.206.129
|% 4,96
|
|GARAN
|12,03
|530.095.144
|% 0,42
|
|THYAO
|20,58
|491.550.770
|% 0,98
|
|ASELS
|24,46
|484.664.854
|% 2,34
|
|YKBNK
|3,68
|412.752.287
|% 1,38
|
|YKBNK
|3,68
|412.752.287
|% 1,38
|
|EKGYO
|2,56
|257.943.995
|% 0,79
|
|KRDMD
|10,37
|844.206.129
|% 4,96
|
|PEKGY
|1,07
|56.086.485
|% -6,14
|
|GARAN
|12,03
|530.095.144
|% 0,42
|
|10:40
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|13,7505
|13,7565
|% 0,51
|
|Euro
|15,5851
|15,6141
|% 0,41
|
|Sterlin
|18,0983
|18,1891
|% 0,42
|
|Frank
|14,8580
|14,9475
|% 0,40
|
|Riyal
|3,6528
|3,6712
|% 0,56
|
|10:40
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.786
|1.786
|0,49
|
|Altın Gr.
|789
|789
|4,58
|
|Cumhuriyet
|5.198
|5.276
|25,00
|
|Tam
|5.177
|5.308
|24,69
|
|Yarım
|2.502
|2.568
|11,95
|
|Çeyrek
|1.255
|1.284
|5,97
|
|Gümüş.Ons
|22,32
|22,36
|-0,10
|
|Gümüş Gr.
|9,87
|9,88
|0,00
|
|B. Petrol
|76,21
|76,21
|0,39
|
Seans Raporu
10:40
daha fazla
-
10:56
BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler TAVHL, TUPRS, KCHOL
-
10:56
BIST 30 endeksi için en çok değer kazanan hisseler KRDMD, TKFEN, EREGL
-
10:56XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 21, 89 artarak (% 1.23 ) 1, 800
-
10:56
Tavandan işlem gören hisse senedleri : ISBIR, KLNMA, DOBUR, HEDEF, BAGFS, EUHOL, NIBAS, RALYH, RNPOL
-
10:56
Tabandan işlem gören hisse senetleri : QNBFL, UTPYA, CRDFA, QNBFB, MMCAS