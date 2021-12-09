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***ALA*** ATLAS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu

09.12.2021 10:07
***ALA*** ATLAS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu


***ALA*** ATLAS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )

Fona İlişkin Bilgiler
Fonun Bağlı Olduğu Şemsiye Fonun Türü SERBEST ŞEMSİYE FONU
ISIN Kodu TRYATLP00127
Fonun Süresi Süresizdir

Temel Alım Satım Bilgileri
Alım Satım Saatleri Alım Satım Yerleri Alınabilecek Asgari Pay Adedi Nemalandırma Esasları Diğer Önemli Bilgiler
Yatırımcıların BIST Pay Piyasası'nın açık olduğu günlerde saat 13:30'a kadar verdikleri katılma payı alım talimatları, talimatın verilmesini takip eden ilk hesaplamada bulunacak pay fiyatı üzerinden yerine getirilir. BIST Pay Piyasası'nın açık olduğu günlerde saat 13:30'dan sonra iletilen talimatlar ise, ilk pay fiyatı hesaplamasından sonra verilmiş olarak kabul edilir ve izleyen hesaplamada bulunan pay fiyatı üzerinden yerine getirilir. Yatırımcıların BIST Pay Piyasası'nın açık olduğu günlerde her ayın son iş günü saat 13:30'dan başlayıp takip eden ayın 15'i saat 13:30'a kadar verdikleri katılma payı satım talimatları ayın 15'inde hesaplanacak pay fiyatı üzerinden yerine getirilir. BIST Pay Piyasası'nın açık olduğu günlerde her ayın 15'i saat 13:30'dan başlayıp son işgünü saat 13:30'a kadar iletilen talimatlar ise, ayın son iş günü hesaplamada bulunan pay fiyatı üzerinden yerine getirilir. BIST Pay Piyasası'nın kapalı olduğu günlerde iletilen talimatlar ile ilgili ayın 15'inin hafta sonuna veya Türkiye resmi tatil günlerine denk gelmesi durumunda izleyen işlem gününde hesaplanacak pay fiyatı üzerinden yerine getirilir. Atlas Portföy Yönetimi A.Ş. 1 A
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uzmanpara Gündemi
BIST USD EURO ALTIN
10:402.029
Değişim :  1,21% |  24,25
Açılış :  2.010  
Önceki Kapanış :  2.005  
En Yüksek
2.029 En Düşük
2.010
imkb grafik
BIST En Aktif Hisseler10:40
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
NIBAS 11,44 40.635.593 % 10,00  
RALYH 15,30 3.782.956 % 9,99  
ISBIR 60,55 2.757.084 % 9,99  
DOBUR 168,60 6.241.909 % 9,98  
KLNMA 24,96 827.149 % 9,96  
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10:40 Alış Satış %  
Dolar 13,7505 13,7565 % 0,51  
Euro 15,5851 15,6141 % 0,41  
Sterlin 18,0983 18,1891 % 0,42  
Frank 14,8580 14,9475 % 0,40  
Riyal 3,6528 3,6712 % 0,56  
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10:40 Alış Satış %  
Altın Ons 1.786 1.786 0,49  
Altın Gr. 789 789 4,58  
Cumhuriyet 5.198 5.276 25,00  
Tam 5.177 5.308 24,69  
Yarım 2.502 2.568 11,95  
Çeyrek 1.255 1.284 5,97  
Gümüş.Ons 22,32 22,36 -0,10  
Gümüş Gr. 9,87 9,88 0,00  
B. Petrol 76,21 76,21 0,39  
Seans Raporu 10:40
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Foreks tarafından sağlanan Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir. BIST isim ve logosu Koruma Marka Belgesi altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm belgelerin telif hakları tamamen BIST'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz. BIST, verinin sekansı, doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklar, verinin ulaşmaması, gecikmesi, eksik ulaşması, yanlış olması, veri yayın sistemindeki perfomansın düşmesi veya kesintili olması gibi hallerde Alıcı, Alt Alıcı ve / veya Kullanıcılarda oluşabilecek herhangi bir zarardan BIST sorumlu değildir.

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