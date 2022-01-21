***ALA*** ATLAS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu
21.01.2022 17:49
***ALA*** ATLAS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )
Fona İlişkin Bilgiler
Portföy Saklama Kuruluşu QNB Finans Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
Portföy Yöneticisi Kuruluşun Ticaret Unvanı ATLAS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
Fonun Süresi 7 yıl
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/995667
BIST
17:582.009
En Yüksek
|Değişim
|: -0,24%
|| -4,76
|Açılış
|: 2.008
|
|Önceki Kapanış
|: 2.014
|
2.021
En Düşük
1.987
17:5813,4445
En Yüksek
|Değişim
|: 0,51%
|| 0,0678
|Açılış
|: 13,4000
|
|Önceki Kapanış
|: 13,3700
|
13,4600
En Düşük
13,3152
17:5815,2694
En Yüksek
|Değişim
|: 0,83%
|| 0,1254
|Açılış
|: 15,1900
|
|Önceki Kapanış
|: 15,1700
|
15,2694
En Düşük
15,0961
17:58795,33
En Yüksek
|Değişim
|: 0,68%
|| 5,35
|Açılış
|: 795,33
|
|Önceki Kapanış
|: 789,98
|
796,77
En Düşük
787,04
BIST En Aktif Hisseler17:56
|LINK
|33,44
|28.194.948
|% 10,00
|
|SANEL
|9,58
|7.686.743
|% 9,99
|
|KGYO
|6,86
|26.959.288
|% 9,94
|
|EDATA
|24,16
|32.973.718
|% 9,92
|
|ERCB
|50,95
|94.337.651
|% 9,90
|
|EMNIS
|27,12
|836.773
|% -9,96
|
|AKFGY
|5,26
|186.656.993
|% -9,93
|
|UZERB
|60,00
|541.193
|% -9,09
|
|KLNMA
|15,26
|339.164
|% -9,06
|
|EKIZ
|7,10
|2.477.252
|% -8,62
|
|THYAO
|27,62
|2.993.685.553
|% -1,71
|
|KRDMD
|12,44
|2.898.154.894
|% -1,66
|
|GARAN
|11,93
|1.744.572.938
|% -0,08
|
|SISE
|13,96
|1.698.045.492
|% 1,23
|
|YKBNK
|4,08
|1.544.363.005
|% 1,49
|
|YKBNK
|4,08
|1.544.363.005
|% 1,49
|
|KRDMD
|12,44
|2.898.154.894
|% -1,66
|
|EKGYO
|2,45
|548.790.953
|% 2,08
|
|PETKM
|8,94
|1.481.208.959
|% 0,90
|
|GARAN
|11,93
|1.744.572.938
|% -0,08
|
|17:56
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|13,4299
|13,4483
|% 0,54
|
|Euro
|15,2492
|15,2659
|% 0,80
|
|Sterlin
|18,1397
|18,2307
|% 0,19
|
|Frank
|14,6561
|14,7444
|% 1,08
|
|Riyal
|3,5649
|3,5828
|% 0,37
|
|17:56
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.839
|1.839
|1,09
|
|Altın Gr.
|794
|794
|4,22
|
|Cumhuriyet
|5.267
|5.346
|2,00
|
|Tam
|5.241
|5.374
|0,22
|
|Yarım
|2.533
|2.600
|0,10
|
|Çeyrek
|1.271
|1.300
|0,06
|
|Gümüş.Ons
|24,42
|24,44
|-0,02
|
|Gümüş Gr.
|10,56
|10,57
|0,06
|
|B. Petrol
|87,41
|87,41
|-0,97
|
Seans Raporu
17:56
daha fazla
-
17:58BRKSN
Yüzde -5.62 oranında düşüşle 9.41 lira fiyatla işlem gören hissede 181, 653 adet işlem
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17:57XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre -6, 62 kaybederek (% -0.37 ) 1, 800
-
17:57
Tavandan işlem gören hisse senedleri : SANEL, IHEVA, LINK, EDATA, KGYO, TEKTU, ERCB
-
17:57
GMTAS, AKYHO, ATATP değer artışı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında
-
17:57
YKSLN, UZERB, DARDL değer kaybı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında