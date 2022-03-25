***ALA*** ATLAS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu
25.03.2022 14:14
***ALA*** ATLAS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )
Fona İlişkin Bilgiler
Fonun Halka Arz Tarihi
İhraç Sıra Numarası Halka Arz Tarihi
1 25.03.2022
Portföy Yöneticisi Kuruluş
İhraç Sıra Numarası Portföy Yöneticisi Kuruluşun Ticaret Unvanı
1 ATLAS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1012981
BIST
15:062.192
En Yüksek
|Değişim
|: 0,72%
|| 15,56
|Açılış
|: 2.180
|
|Önceki Kapanış
|: 2.176
|
2.195
En Düşük
2.180
15:0614,8453
En Yüksek
|Değişim
|: 0,14%
|| 0,0211
|Açılış
|: 14,8150
|
|Önceki Kapanış
|: 14,8450
|
14,8584
En Düşük
14,7991
15:0616,3576
En Yüksek
|Değişim
|: 0,18%
|| 0,0292
|Açılış
|: 16,3000
|
|Önceki Kapanış
|: 16,2900
|
16,4174
En Düşük
16,2680
15:06933,07
En Yüksek
|Değişim
|: 0,04%
|| 0,40
|Açılış
|: 933,07
|
|Önceki Kapanış
|: 932,68
|
937,51
En Düşük
929,61
BIST En Aktif Hisseler15:06
|PKENT
|255,60
|116.127.492
|% 9,98
|
|SERVE
|16,57
|539.619
|% 9,95
|
|ULUSE
|77,45
|54.635.408
|% 9,94
|
|ENSRI
|20,48
|258.857.424
|% 9,93
|
|CEMTS
|20,98
|82.397.987
|% 9,10
|
|SANEL
|6,10
|2.204.642
|% -7,15
|
|ANHYT
|13,97
|18.742.075
|% -4,43
|
|SELGD
|4,11
|2.072.620
|% -3,75
|
|ETILR
|8,01
|784.853
|% -3,49
|
|KARTN
|55,35
|40.598.551
|% -3,32
|
|KRDMD
|15,41
|1.263.739.524
|% 0,26
|
|THYAO
|28,30
|979.844.993
|% 0,64
|
|SMRTG
|16,16
|745.904.804
|% 4,94
|
|SASA
|59,35
|725.095.742
|% 1,37
|
|GARAN
|12,12
|674.459.051
|% 0,58
|
|KARSN
|4,76
|668.532.804
|% 5,78
|
|DOHOL
|3,28
|307.485.962
|% 1,55
|
|YKBNK
|3,95
|347.614.541
|% 0,51
|
|KRDMD
|15,41
|1.263.739.524
|% 0,26
|
|EKGYO
|2,30
|173.905.307
|% 1,77
|
|15:06
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|14,8374
|14,8453
|% 0,14
|
|Euro
|16,3396
|16,3576
|% 0,18
|
|Sterlin
|19,5302
|19,6281
|% 0,26
|
|Frank
|15,9500
|16,0461
|% 0,54
|
|Riyal
|3,9449
|3,9647
|% 0,19
|
|15:06
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.952
|1.953
|-4,98
|
|Altın Gr.
|933
|933
|0,40
|
|Cumhuriyet
|6.173
|6.266
|-9,00
|
|Tam
|6.147
|6.300
|-7,72
|
|Yarım
|2.971
|3.047
|-3,74
|
|Çeyrek
|1.490
|1.524
|-1,86
|
|Gümüş.Ons
|25,55
|25,58
|0,03
|
|Gümüş Gr.
|12,22
|12,24
|0,07
|
|B. Petrol
|117
|117
|-2,39
|
Seans Raporu
15:06
daha fazla
-
15:22IDEAS
Yüzde 4.52 oranında artışla 24.06 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 906, 042 adet işlem
-
15:21KLKIM
Yüzde 5.55 oranında artışla 18.06 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 814, 765 adet işlem
-
15:20GLBMD
Yüzde 4.05 oranında artışla 5.91 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 655, 467 adet işlem
-
15:19IDEAS
Yüzde 4.52 oranında artışla 24.06 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 888, 647 adet işlem
-
15:18XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 17, 38 artarak (% 0.72 ) 2, 437