***ALA*** ATLAS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu
19.04.2022 16:12
***ALA*** ATLAS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )
Fona İlişkin Bilgiler
Fonun Satış Başlangıç Tarihi 19.04.2022
ISIN Kodu TRYATLP00135
Fonun Tasfiye Tarihi 14.03.2029
Fonun Yatırım Stratejisi Fon, büyüme potansiyeli yüksek anonim ve limited şirketlere sermaye aktarımı, pay devri yoluyla ortaklık veya girişim şirketlerinin kurucusu olmayı hedeflemektedir.
Fonun yatırım yapmayı hedeflediği girişim şirketlerinin faaliyet alanları şunlardır: ağırlıklı olarak, yeni teknolojiler veya yeni iş modellerine sahip girişim şirketlerine veya yurtiçi ve yurtdışında kurulu girişim odaklı kolektif yatırım kuruluşlarına yatırım yapmaktır. Fon, potansiyel görmesi durumunda, bu sektörlerin dışındaki sektörlerde de faaliyet gösteren girişim şirketlerine yatırım yapabilecektir.
Fonun yatırım stratejisinde yeni iş modellerine sahip girişim şirketleri kavramı ister başlangıç aşamasında ister erken veya daha ileriki aşamalarda olsun, ?farklı teknolojiler kullanan veya inovasyon sağlayan? girişim şirketlerini ifade etmektedir.
Fonun yatırım stratejisi dahilinde ayrıca halihazırda yenilikçi bir teknoloji girişim şirketi sayılmamakla beraber gelecekte inovatif yenilikçi bir teknoloji veya yeni iş modelleri alanında faaliyet gösterebilecek diğer girişim şirketleri ile ticari hayata dair yenilikçi hizmet ve ürün sağlayabileceği değerlendirilen diğer girişim şirketleri ile diğer kolektif yatırım araçlarına da yatırım yapılması da bulunmaktadır.
Komisyon ve Gider Bilgileri
Fon Yönetim Ücreti Oranı ve Giriş-Çıkış Komisyonları
Yönetim Ücreti Oranı (Günlük) (%) Sabit Yönetim Ücreti (Günlük) (TL) Yönetim Ücretinin Hesaplanma Şekli (Günlük) Yönetim Ücreti Oranı (Yıllık) (%) Sabit Yönetim Ücreti (Yıllık) (TL) Yönetim Ücretinin Hesaplanma Şekli (Yıllık) Giriş Komisyonu (%) Giriş Komisyonuna İlişkin Açıklama Çıkış Komisyonu (%) Çıkış Komisyonuna İlişkin Açıklama Performans Ücreti Oranı (%) Performans Ücreti Oranının Hesaplanma Şekli
1.174,39 428652
Fon Müdürü, Yatırım Komitesi Üyeleri ve Portföy Yöneticileri
Fon Müdürü
Adı Soyadı Göreve Atanma Tarihi Sermaye Piyasası Alanında Tecrübesi (Yıl) Sahip Olunan Lisanslar
Şeref Durna 26.04.2022 13 Düzey 3 - Türev Araçlar
Fon Yatırım Komitesi Üyeleri
Adı Soyadı Göreve Atanma Tarihi Son 5 Yılda Yaptığı İşler (Yıl-Şirket-Mevki) Girişim Sermayesi Yatırımları Konusunda Tecrübesi (Yıl) Sahip Olunan Lisanslar
Serdar ALTINBAŞ 19.04.2022 2015-Devam Alsar Levent Gayrimenkul İnş.San. ve Tic. A.Ş. Yönetim Kurulu Bşk. Yrd., 2010-Devam Alsar Maslak Gayrimenkul İnş.San. ve Tic. A.Ş. Yönetim Kurulu Bşk., 2017-Devam Milimetrik İnşaat Taah. ve Tic. A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi 13
Fazlı İlteriş HATİPOĞLU 19.04.2022 2016 - Devam Atlas Portföy Yönetimi A.Ş. Araştırma Direktörü 25 Düzey 3 - Türev Araçlar
Zuhal TOPALOĞLU 19.04.2022 2013 - Devam Atlas Portföy Yönetimi A.Ş. Genel Müdür Düzey 3 - Türev Araçlar
İlker SÖZDİNLER 19.04.2022 2010 - Devam Birleşik Ödeme Hizmetleri CEO
Aslı Tuğçe SÖZDİNLER 19.04.2022 Bağımsız Finansal Danışman
İlke GERMİRLİGİL 19.04.2022 2016 - Devam Gazebo Flowers&Events Kurucu Ortak
Fon Portföy Yöneticileri (Girişim Sermayesi Yatırımları Dışında Kalan Portföy İçin)
Adı Soyadı Göreve Atanma Tarihi Son 5 Yılda Yaptığı İşler (Yıl-Şirket-Mevki) Sermaye Piyasası Alanında Tecrübesi (Yıl) Sahip Olunan Lisanslar
Zuhal TOPALOĞLU 19.04.2022 2013 - Devam Atlas Portföy Yönetimi A.Ş. Genel Müdür 35 Düzey 3 - Türev Araçlar
Saliha Atagün KILIÇ 19.04.2022 2000-2019 Ak Portföy Yönetimi A.Ş. Portföy Yöneticisi 24 Düzey 3 - Türev Araçlar
İletişim Bilgileri
İletişim Adresi, Telefon ve Faks Bilgileri
Adres Telefon Fax e-Posta
Maslak Mh., Taşyoncası Sk., T4 Apt., No:1U, İç Kapı No:B29 (Maslak 1453, T4-B Blok Ofis:29) 34485 Sarıyer / İstanbul 90 212 385 32 00 90 212 385 32 01 fon@atlasportfoy.com
Bağlantı Kurulacak Yetkililer
Adı Soyadı Görevi Telefon e-Posta
Zuhal TOPALOĞLU Portföy Yöneticisi / Genel Müdür 90 212 385 32 00 zuhal.topaloglu@atlasportfoy.com
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1022053
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