***ALA*** ATLAS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu









***ALA*** ATLAS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )Fona İlişkin BilgilerFonun Satış Başlangıç Tarihi 19.04.2022ISIN Kodu TRYATLP00135Fonun Tasfiye Tarihi 14.03.2029Fonun Yatırım Stratejisi Fon, büyüme potansiyeli yüksek anonim ve limited şirketlere sermaye aktarımı, pay devri yoluyla ortaklık veya girişim şirketlerinin kurucusu olmayı hedeflemektedir.Fonun yatırım yapmayı hedeflediği girişim şirketlerinin faaliyet alanları şunlardır: ağırlıklı olarak, yeni teknolojiler veya yeni iş modellerine sahip girişim şirketlerine veya yurtiçi ve yurtdışında kurulu girişim odaklı kolektif yatırım kuruluşlarına yatırım yapmaktır. Fon, potansiyel görmesi durumunda, bu sektörlerin dışındaki sektörlerde de faaliyet gösteren girişim şirketlerine yatırım yapabilecektir.Fonun yatırım stratejisinde yeni iş modellerine sahip girişim şirketleri kavramı ister başlangıç aşamasında ister erken veya daha ileriki aşamalarda olsun, ?farklı teknolojiler kullanan veya inovasyon sağlayan? girişim şirketlerini ifade etmektedir.Fonun yatırım stratejisi dahilinde ayrıca halihazırda yenilikçi bir teknoloji girişim şirketi sayılmamakla beraber gelecekte inovatif yenilikçi bir teknoloji veya yeni iş modelleri alanında faaliyet gösterebilecek diğer girişim şirketleri ile ticari hayata dair yenilikçi hizmet ve ürün sağlayabileceği değerlendirilen diğer girişim şirketleri ile diğer kolektif yatırım araçlarına da yatırım yapılması da bulunmaktadır.Komisyon ve Gider BilgileriFon Yönetim Ücreti Oranı ve Giriş-Çıkış KomisyonlarıYönetim Ücreti Oranı (Günlük) (%) Sabit Yönetim Ücreti (Günlük) (TL) Yönetim Ücretinin Hesaplanma Şekli (Günlük) Yönetim Ücreti Oranı (Yıllık) (%) Sabit Yönetim Ücreti (Yıllık) (TL) Yönetim Ücretinin Hesaplanma Şekli (Yıllık) Giriş Komisyonu (%) Giriş Komisyonuna İlişkin Açıklama Çıkış Komisyonu (%) Çıkış Komisyonuna İlişkin Açıklama Performans Ücreti Oranı (%) Performans Ücreti Oranının Hesaplanma Şekli1.174,39 428652Fon Müdürü, Yatırım Komitesi Üyeleri ve Portföy YöneticileriFon MüdürüAdı Soyadı Göreve Atanma Tarihi Sermaye Piyasası Alanında Tecrübesi (Yıl) Sahip Olunan LisanslarŞeref Durna 26.04.2022 13 Düzey 3 - Türev AraçlarFon Yatırım Komitesi ÜyeleriAdı Soyadı Göreve Atanma Tarihi Son 5 Yılda Yaptığı İşler (Yıl-Şirket-Mevki) Girişim Sermayesi Yatırımları Konusunda Tecrübesi (Yıl) Sahip Olunan LisanslarSerdar ALTINBAŞ 19.04.2022 2015-Devam Alsar Levent Gayrimenkul İnş.San. ve Tic. A.Ş. Yönetim Kurulu Bşk. Yrd., 2010-Devam Alsar Maslak Gayrimenkul İnş.San. ve Tic. A.Ş. Yönetim Kurulu Bşk., 2017-Devam Milimetrik İnşaat Taah. ve Tic. A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi 13Fazlı İlteriş HATİPOĞLU 19.04.2022 2016 - Devam Atlas Portföy Yönetimi A.Ş. Araştırma Direktörü 25 Düzey 3 - Türev AraçlarZuhal TOPALOĞLU 19.04.2022 2013 - Devam Atlas Portföy Yönetimi A.Ş. Genel Müdür Düzey 3 - Türev Araçlarİlker SÖZDİNLER 19.04.2022 2010 - Devam Birleşik Ödeme Hizmetleri CEOAslı Tuğçe SÖZDİNLER 19.04.2022 Bağımsız Finansal Danışmanİlke GERMİRLİGİL 19.04.2022 2016 - Devam Gazebo Flowers&Events Kurucu OrtakFon Portföy Yöneticileri (Girişim Sermayesi Yatırımları Dışında Kalan Portföy İçin)Adı Soyadı Göreve Atanma Tarihi Son 5 Yılda Yaptığı İşler (Yıl-Şirket-Mevki) Sermaye Piyasası Alanında Tecrübesi (Yıl) Sahip Olunan LisanslarZuhal TOPALOĞLU 19.04.2022 2013 - Devam Atlas Portföy Yönetimi A.Ş. Genel Müdür 35 Düzey 3 - Türev AraçlarSaliha Atagün KILIÇ 19.04.2022 2000-2019 Ak Portföy Yönetimi A.Ş. Portföy Yöneticisi 24 Düzey 3 - Türev Araçlarİletişim Bilgileriİletişim Adresi, Telefon ve Faks BilgileriAdres Telefon Fax e-PostaMaslak Mh., Taşyoncası Sk., T4 Apt., No:1U, İç Kapı No:B29 (Maslak 1453, T4-B Blok Ofis:29) 34485 Sarıyer / İstanbul 90 212 385 32 00 90 212 385 32 01 fon@atlasportfoy.comBağlantı Kurulacak YetkililerAdı Soyadı Görevi Telefon e-PostaZuhal TOPALOĞLU Portföy Yöneticisi / Genel Müdür 90 212 385 32 00 zuhal.topaloglu@atlasportfoy.comhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1022053BIST