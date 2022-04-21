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***ALA*** ATLAS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu

21.04.2022 10:44
***ALA*** ATLAS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu


***ALA*** ATLAS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )

Komisyon ve Gider Bilgileri
Fon Yönetim Ücreti Oranı ve Giriş-Çıkış Komisyonları
Yönetim Ücreti Oranı (Günlük) (%) Sabit Yönetim Ücreti (Günlük) (TL) Yönetim Ücretinin Hesaplanma Şekli (Günlük) Yönetim Ücreti Oranı (Yıllık) (%) Sabit Yönetim Ücreti (Yıllık) (TL) Yönetim Ücretinin Hesaplanma Şekli (Yıllık) Giriş Komisyonu (%) Giriş Komisyonuna İlişkin Açıklama Çıkış Komisyonu (%) Çıkış Komisyonuna İlişkin Açıklama Performans Ücreti Oranı (%) Performans Ücreti Oranının Hesaplanma Şekli
863,01 315000




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1022615


BIST
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BIST USD EURO ALTIN
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Değişim :  0,69% |  17,35
Açılış :  2.532  
Önceki Kapanış :  2.526  
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imkb grafik
BIST En Aktif Hisseler10:34
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
DAGHL 23,32 5.414.125 % 10,00  
DAGI 3,78 68.687.598 % 6,78  
TRGYO 7,70 51.040.313 % 6,65  
CRFSA 36,36 25.188.891 % 5,51  
DESPC 12,50 11.620.273 % 5,04  
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10:34 Alış Satış %  
Dolar 14,6740 14,6791 % 0,05  
Euro 16,0531 16,0689 % 0,86  
Sterlin 19,1225 19,2184 % 0,04  
Frank 15,4275 15,5204 % 0,14  
Riyal 3,9011 3,9207 % 0,03  
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10:34 Alış Satış %  
Altın Ons 1.951 1.951 -6,55  
Altın Gr. 921 921 -2,55  
Cumhuriyet 6.106 6.199 -43,00  
Tam 6.078 6.229 -39,05  
Yarım 2.938 3.013 -18,89  
Çeyrek 1.473 1.507 -9,44  
Gümüş.Ons 25,06 25,09 -0,13  
Gümüş Gr. 11,80 11,82 -0,07  
B. Petrol 108 108 1,68  
Seans Raporu 10:34
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