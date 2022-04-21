***ALA*** ATLAS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu
21.04.2022 10:44
***ALA*** ATLAS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )
Komisyon ve Gider Bilgileri
Fon Yönetim Ücreti Oranı ve Giriş-Çıkış Komisyonları
Yönetim Ücreti Oranı (Günlük) (%) Sabit Yönetim Ücreti (Günlük) (TL) Yönetim Ücretinin Hesaplanma Şekli (Günlük) Yönetim Ücreti Oranı (Yıllık) (%) Sabit Yönetim Ücreti (Yıllık) (TL) Yönetim Ücretinin Hesaplanma Şekli (Yıllık) Giriş Komisyonu (%) Giriş Komisyonuna İlişkin Açıklama Çıkış Komisyonu (%) Çıkış Komisyonuna İlişkin Açıklama Performans Ücreti Oranı (%) Performans Ücreti Oranının Hesaplanma Şekli
863,01 315000
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1022615
BIST
10:342.543
En Yüksek
|Değişim
|: 0,69%
|| 17,35
|Açılış
|: 2.532
|
|Önceki Kapanış
|: 2.526
|
2.545
En Düşük
2.531
10:3414,6791
En Yüksek
|Değişim
|: 0,05%
|| 0,0078
|Açılış
|: 14,6820
|
|Önceki Kapanış
|: 14,6730
|
14,6864
En Düşük
14,6564
10:3416,0689
En Yüksek
|Değişim
|: 0,86%
|| 0,1370
|Açılış
|: 15,9100
|
|Önceki Kapanış
|: 15,8600
|
16,0689
En Düşük
15,8826
10:34920,82
En Yüksek
|Değişim
|: -0,28%
|| -2,55
|Açılış
|: 920,82
|
|Önceki Kapanış
|: 923,38
|
924,21
En Düşük
919,65
BIST En Aktif Hisseler10:34
|DAGHL
|23,32
|5.414.125
|% 10,00
|
|DAGI
|3,78
|68.687.598
|% 6,78
|
|TRGYO
|7,70
|51.040.313
|% 6,65
|
|CRFSA
|36,36
|25.188.891
|% 5,51
|
|DESPC
|12,50
|11.620.273
|% 5,04
|
|MMCAS
|3,02
|297.636
|% -8,76
|
|AVGYO
|2,99
|5.930.839
|% -4,17
|
|KAPLM
|50,25
|1.652.144
|% -3,64
|
|MEPET
|3,51
|1.918.885
|% -3,57
|
|HUNER
|3,26
|38.711.833
|% -3,26
|
|EKGYO
|3,04
|928.149.277
|% 4,47
|
|THYAO
|38,90
|684.237.978
|% 0,10
|
|GARAN
|14,23
|498.346.634
|% 0,28
|
|YKBNK
|5,34
|391.445.148
|% 0,56
|
|KRDMD
|16,23
|351.937.017
|% 0,19
|
|EKGYO
|3,04
|928.149.277
|% 4,47
|
|ODAS
|2,58
|217.891.929
|% -1,15
|
|YKBNK
|5,34
|391.445.148
|% 0,56
|
|DOHOL
|3,88
|162.659.843
|% 1,04
|
|VAKBN
|4,44
|157.567.024
|% 0,91
|
|10:34
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|14,6740
|14,6791
|% 0,05
|
|Euro
|16,0531
|16,0689
|% 0,86
|
|Sterlin
|19,1225
|19,2184
|% 0,04
|
|Frank
|15,4275
|15,5204
|% 0,14
|
|Riyal
|3,9011
|3,9207
|% 0,03
|
|10:34
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.951
|1.951
|-6,55
|
|Altın Gr.
|921
|921
|-2,55
|
|Cumhuriyet
|6.106
|6.199
|-43,00
|
|Tam
|6.078
|6.229
|-39,05
|
|Yarım
|2.938
|3.013
|-18,89
|
|Çeyrek
|1.473
|1.507
|-9,44
|
|Gümüş.Ons
|25,06
|25,09
|-0,13
|
|Gümüş Gr.
|11,80
|11,82
|-0,07
|
|B. Petrol
|108
|108
|1,68
|