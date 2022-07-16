***ALA*** ATLAS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu









***ALA*** ATLAS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )Komisyon ve Gider BilgileriFon Yönetim Ücreti Oranı ve Giriş-Çıkış KomisyonlarıYönetim Ücreti Oranı (Günlük) (%) Sabit Yönetim Ücreti (Günlük) (TL) Yönetim Ücreti Oranı (Yıllık) (%) Sabit Yönetim Ücreti (Yıllık) (TL) Giriş Komisyonu (%) Giriş Komisyonuna İlişkin Açıklama Çıkış Komisyonu (%) Çıkış Komisyonuna İlişkin Açıklama Performans Ücreti Oranı (%) Performans Ücreti Oranının Hesaplanma Şekli3.699,64 1.350.367,2Diğer HususlarAçıklama Yönetim ücreti:100.000.000 TL'ye kadar fon portföy büyüklüğü için aylık 71.448 TL + BSMV100.000.001 - 250.000.000 TL fon arası fon portföy büyüklüğü için aylık 107.172 TL + BSMV250.000.001 TL ve üstü fon portföy büyüklüğü için yıllık %0,5 + BSMV'dir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1045643BIST