***ALA*** ATLAS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu
16.07.2022 12:30
***ALA*** ATLAS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )
Fon Müdürü, Yatırım Komitesi Üyeleri ve Portföy Yöneticileri
Fon Portföy Yöneticileri (Girişim Sermayesi Yatırımları Dışında Kalan Portföy İçin)
Adı Soyadı Göreve Atanma Tarihi Son 5 Yılda Yaptığı İşler (Yıl-Şirket-Mevki) Sermaye Piyasası Alanında Tecrübesi (Yıl) Sahip Olunan Lisanslar
Zuhal TOPALOĞLU 19.04.2022 2013 - Devam Atlas Portföy Yönetimi A.Ş. Genel Müdür 35 Düzey 3 - Türev Araçlar
Gökhan CANITEZ 30.06.2022 2011-2017 HSBC Portföy Yönetimi A.Ş. Portföy Yöneticisi 22 Düzey 3
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1045644
BIST
18:052.382
En Yüksek
|Değişim
|: -1,06%
|| -25,64
|Açılış
|: 2.407
|
|Önceki Kapanış
|: 2.408
|
2.421
En Düşük
2.375
18:0517,4049
En Yüksek
|Değişim
|: -0,14%
|| -0,0241
|Açılış
|: 17,5870
|
|Önceki Kapanış
|: 17,6450
|
17,5562
En Düşük
17,2591
18:0517,5587
En Yüksek
|Değişim
|: 0,47%
|| 0,0822
|Açılış
|: 17,7000
|
|Önceki Kapanış
|: 17,5800
|
17,6070
En Düşük
17,4074
18:05955,01
En Yüksek
|Değişim
|: -0,40%
|| -3,84
|Açılış
|: 954,52
|
|Önceki Kapanış
|: 958,86
|
965,64
En Düşük
945,75
BIST En Aktif Hisseler18:05
|ACSEL
|45,52
|8.691.029
|% 0,00
|
|ADEL
|24,38
|2.974.642
|% 0,00
|
|ADESE
|0,74
|72.368.672
|% 0,00
|
|AEFES
|30,46
|127.416.955
|% 0,00
|
|AGESA
|19,99
|5.276.688
|% 0,00
|
|ACSEL
|45,52
|8.691.029
|% 0,00
|
|ADEL
|24,38
|2.974.642
|% 0,00
|
|ADESE
|0,74
|72.368.672
|% 0,00
|
|AEFES
|30,46
|127.416.955
|% 0,00
|
|AGESA
|19,99
|5.276.688
|% 0,00
|
|THYAO
|47,94
|6.040.588.789
|% 0,00
|
|SISE
|20,34
|1.295.329.181
|% 0,00
|
|ODAS
|3,26
|1.038.973.181
|% 0,00
|
|EREGL
|25,96
|995.380.886
|% 0,00
|
|EKGYO
|2,95
|822.813.415
|% 0,00
|
|ODAS
|3,26
|1.038.973.181
|% 0,00
|
|EKGYO
|2,95
|822.813.415
|% 0,00
|
|YKBNK
|4,18
|555.345.393
|% 0,00
|
|TSKB
|2,09
|268.414.523
|% 0,00
|
|THYAO
|47,94
|6.040.588.789
|% 0,00
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|17,3949
|17,4049
|% -0,14
|
|Euro
|17,5407
|17,5587
|% 0,47
|
|Sterlin
|20,5857
|20,6889
|% 0,12
|
|Frank
|17,7394
|17,8462
|% 0,47
|
|Riyal
|4,6195
|4,6426
|% -0,26
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.707
|1.708
|-2,31
|
|Altın Gr.
|954
|955
|-4,34
|
|Cumhuriyet
|6.529
|6.628
|-4,00
|
|Tam
|6.498
|6.674
|-30,00
|
|Yarım
|3.166
|3.253
|-12,00
|
|Çeyrek
|1.588
|1.626
|-6,00
|
|Gümüş.Ons
|18,68
|18,74
|0,30
|
|Gümüş Gr.
|10,45
|10,46
|0,13
|
|B. Petrol
|101
|101
|1,93
|