Döviz Kuru
Dolar Ne Kadar
Euro Ne Kadar
Altın Ne Kadar
Hisse Senedi
GÜNDEM KAP HABERLERİ SON DAKİKA GÜNCEL UZMAN YORUMLARI PİYASA TAKVİMİ

***ALA*** ATLAS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu

16.07.2022 12:30
***ALA*** ATLAS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu


***ALA*** ATLAS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )

Fon Müdürü ve Portföy Yöneticileri
Fon Portföy Yöneticileri
Adı Soyadı Göreve Atanma Tarihi Son 5 Yılda Yaptığı İşler (Yıl-Şirket-Mevki) Sermaye Piyasası Alanında Tecrübesi (Yıl) Sahip Olunan Lisanslar
Zuhal TOPALOĞLU 30.05.2016 2016-Devam Atlas Portföy Yönetimi A.Ş. Genel Müdür 2013-2016 Atlas Portföy Yönetimi A.Ş. Direktör 2010-2013 Global Menkul Değerler A.Ş. Levent Şube Müdürü 30 Düzey3 - Türev Araçlar
Gökhan CANITEZ 30.06.2022 2011-2017 HSBC Portföy Yönetimi A.Ş. Portföy Yöneticisi 22 Düzey3




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1045646


BIST
GÜNCEL HABERLER




uzmanpara Gündemi
BIST USD EURO ALTIN
18:052.382
Değişim :  -1,06% |  -25,64
Açılış :  2.407  
Önceki Kapanış :  2.408  
En Yüksek
2.421 En Düşük
2.375
imkb grafik
BIST En Aktif Hisseler18:05
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
ACSEL 45,52 8.691.029 % 0,00  
ADEL 24,38 2.974.642 % 0,00  
ADESE 0,74 72.368.672 % 0,00  
AEFES 30,46 127.416.955 % 0,00  
AGESA 19,99 5.276.688 % 0,00  
daha fazla
18:05 Alış Satış %  
Dolar 17,3949 17,4049 % -0,14  
Euro 17,5407 17,5587 % 0,47  
Sterlin 20,5857 20,6889 % 0,12  
Frank 17,7394 17,8462 % 0,47  
Riyal 4,6195 4,6426 % -0,26  
daha fazla
18:05 Alış Satış %  
Altın Ons 1.707 1.708 -2,31  
Altın Gr. 954 955 -4,34  
Cumhuriyet 6.529 6.628 -4,00  
Tam 6.498 6.674 -30,00  
Yarım 3.166 3.253 -12,00  
Çeyrek 1.588 1.626 -6,00  
Gümüş.Ons 18,68 18,74 0,30  
Gümüş Gr. 10,45 10,46 0,13  
B. Petrol 101 101 1,93  
Seans Raporu 18:05
daha fazla
Copyright 2022 ©
Yasal Uyarı Notu
© BİST Verileri Foreks tarafından 15 dakika gecikmeli sağlanmaktadır.

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

Veri Sağlayıcı Uyarı Notu
*(Veriler FOREKS Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır)

Foreks tarafından sağlanan Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir. BIST isim ve logosu Koruma Marka Belgesi altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm belgelerin telif hakları tamamen BIST'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz. BIST, verinin sekansı, doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklar, verinin ulaşmaması, gecikmesi, eksik ulaşması, yanlış olması, veri yayın sistemindeki perfomansın düşmesi veya kesintili olması gibi hallerde Alıcı, Alt Alıcı ve / veya Kullanıcılarda oluşabilecek herhangi bir zarardan BIST sorumlu değildir.

* Uluslarası döviz piyasası kuru