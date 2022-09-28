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***ALA*** ATLAS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu

28.09.2022 10:40
***ALA*** ATLAS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu


***ALA*** ATLAS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )

Fona İlişkin Bilgiler
Fonun Bağlı Olduğu Şemsiye Fonun Türü SERBEST FON
ISIN Kodu TRYATLP00168
Fonun Süresi Süresizdir

Temel Alım Satım Bilgileri
Alım Satım Saatleri Alım Satım Yerleri Alınabilecek Asgari Pay Adedi Nemalandırma Esasları Diğer Önemli Bilgiler
BIST pay piyasasının açık olduğu günlerde 13:30'a kadar verilen alım talimatları takip eden ilk hesaplamada bulunacak pay fiyatı üzerinden T+1 günü yerine getirilir. 13:30'a kadar verilen satış talimatları takip eden ilk hesaplamada bulunacak pay fiyatı üzerinden T+2 günü müşteri hesaplarına geçer. 13:30'dan sonra verilen alım ve satım talimatları ise takip eden ilk pay fiyatı hesaplamasından sonra verilmiş olarak kabul edilir ve izleyen hesaplamada bulunan pay fiyatı üzerinden yerine getirilir. Atlas Portföy Yönetimi A.Ş. 1 Alım talimatı karşılığında tahsil edilen tutar o gün için yatırımcı adına nemalandırılır.

Fon Portföyüne İlişkin Bilgiler
Güncel Fon Bilgilerine Erişilebilecek İnternet Adresi Fon Portföyüne Dahil Edilecek Türev Araç İşlemleri ile İlgili Genel İlkeler
www.atlasportfoy.com www.tefas.gov.tr Fona getiri yaratmak ve/veya riskten korunma sağlamak amacıyla fon portföyünde yer alan TL cinsi varlıklarda kaldıraçlı işlem yapılabilir. Bu işlemler içinde forward, vadeli işlem sözleşmeleri, opsiyon, swap, saklı türev araçları, varant, sertifika, ileri valörlü tahvil ve bono işlemleri, repo işlemleri, kredi kullanımı, açığa satış ve diğer kaldıraç yaratan benzeri işlemler yer alabilir.

Fonun Yatırım Stratejisi ve Risk Değeri
Yatırım Stratejisi Risk Değeri
Fon yatırım öngörüsü doğrultusunda para ve sermaye piyasası araçlarına, Kurulca uygun görülen diğer yatırım araçlarına, taraf olunacak sözleşmelere, finansal işlemlere ve menkul kıymetlere yatırım yaparak sermaye kazancı sağlamak ve portföy değerini artırmayı amaçlamaktadır.

Fon Karşılaştırma Ölçütü
Karşılaştırma Ölçütü Karşılaştırma Ölçütünün Oranı (%) Ölçütün Belirlenmesine İlişk. Fon Kurulu Karar Tar. ve Say.
BIST-KYD 1 Aylık Mevduat TL Endeksi 100

Komisyon ve Gider Bilgileri
Fon Yönetim Ücreti Oranı ve Giriş-Çıkış Komisyonları
İhraç Sıra Numarası Fon İçtüzüğünde Yer Alan Yönetim Ücreti Oranı (Günlük) (%) Fon İçtüzüğündeYer Alan Yönetim Ücreti Oranı (Yıllık) (%) Uygulanan Yönetim Ücreti Oranı (Günlük) (%) Uygulanan Yönetim Ücreti Oranı (Yıllık) (%) Giriş Komisyonu (%) Giriş Komisyonuna İlişkin Açıklama Çıkış Komisyonu (%) Çıkış Komisyonuna İlişkin Açıklama Performans Ücreti Oranı (%)
1 0,0054794 2 0,0054794 2 0 0

Fon Müdürü ve Portföy Yöneticileri
Fon Müdürü
Adı Soyadı Göreve Atanma Tarihi Sermaye Piyasası Alanında Tecrübesi (Yıl) Sahip Olunan Lisanslar
Adem DEMİRAL 32 Düzey 3 - Türev Araçlar

Fon Portföy Yöneticileri
Adı Soyadı Göreve Atanma Tarihi Son 5 Yılda Yaptığı İşler (Yıl-Şirket-Mevki) Sermaye Piyasası Alanında Tecrübesi (Yıl) Sahip Olunan Lisanslar
Canan Özdemir 2020-2021 Alnus Yatırım Çukurambar İrtibat Bürosu Sorumlusu, 2010-2020 Gedik Yatırım Şube Müdürü 24 Düzey 3 - Türev Araçlar

İletişim Bilgileri
İletişim Adresi, Telefon ve Faks Bilgileri
Adres Telefon Fax e-Posta
Maslak Mh. Taşyoncası Sk. T4 Apt. 1U/B29 Sarıyer / İstanbul 212 385 32 00 212 385 32 01 fon@atlasportfoy.com

Bağlantı Kurulacak Yetkililer
Adı Soyadı Görevi Telefon e-Posta
Canan Özdemir Portföy Yöneticisi 212 385 32 00 canan.ozdemir@atlasportfoy.com




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1065623


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ARASE 134,00 77.002.456 % 9,93  
BRLSM 11,82 74.662.105 % 9,75  
RODRG 42,48 6.349.296 % 8,81  
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Riyal 4,9020 4,9265 % 0,31  
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Altın Gr. 964 964 -2,00  
Cumhuriyet 6.572 6.672 -37,00  
Tam 6.572 6.654 -22,00  
Yarım 3.197 3.253 -10,00  
Çeyrek 1.604 1.626 -6,00  
Gümüş.Ons 18,03 18,06 -0,34  
Gümüş Gr. 10,74 10,76 -0,16  
B. Petrol 84,78 84,78 -0,09  
Seans Raporu 11:55
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