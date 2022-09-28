***ALA*** ATLAS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu
28.09.2022 16:19
***ALA*** ATLAS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )
Fona İlişkin Bilgiler
Portföy Yöneticisi Kuruluş
İhraç Sıra Numarası Portföy Yöneticisi Kuruluşun Ticaret Unvanı
1 ATLAS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
Temel Alım Satım Bilgileri
Alım Satım Saatleri Alım Satım Yerleri Alınabilecek Asgari Pay Adedi Nemalandırma Esasları Diğer Önemli Bilgiler
BIST pay piyasasının açık olduğu günlerde 13:30'a kadar verilen alım talimatları takip eden ilk hesaplamada bulunacak pay fiyatı üzerinden T+1 günü yerine getirilir. 13:30'a kadar verilen satış talimatları takip eden ilk hesaplamada bulunacak pay fiyatı üzerinden T+2 günü müşteri hesaplarına geçer. 13:30'dan sonra verilen alım ve satım talimatları ise takip eden ilk pay fiyatı hesaplamasından sonra verilmiş olarak kabul edilir ve izleyen hesaplamada bulunan pay fiyatı üzerinden yerine getirilir. Atlas Portföy Yönetimi A.Ş. 1 Alım talimatı karşılığında tahsil edilen tutar o gün için yatırımcı adına nemalandırılır. Asgari 5.000.000,00 TL giriş limitli
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1065693
BIST
17:073.224
En Yüksek
|Değişim
|: -1,27%
|| -41,35
|Açılış
|: 3.258
|
|Önceki Kapanış
|: 3.266
|
3.284
En Düşük
3.199
17:0718,5359
En Yüksek
|Değişim
|: 0,47%
|| 0,0874
|Açılış
|: 18,6700
|
|Önceki Kapanış
|: 18,5880
|
18,5642
En Düşük
18,4132
17:0717,8246
En Yüksek
|Değişim
|: 0,76%
|| 0,1347
|Açılış
|: 17,9100
|
|Önceki Kapanış
|: 17,8600
|
17,8771
En Düşük
17,6326
17:07983,66
En Yüksek
|Değişim
|: 1,84%
|| 17,74
|Açılış
|: 983,66
|
|Önceki Kapanış
|: 965,91
|
984,26
En Düşük
960,23
BIST En Aktif Hisseler17:07
|KUYAS
|8,80
|79.749.141
|% 10,00
|
|CANTE
|120,00
|99.917.664
|% 9,99
|
|RODRG
|42,94
|13.317.913
|% 9,99
|
|ENSRI
|18,62
|61.546.862
|% 9,98
|
|HKTM
|42,64
|65.081.919
|% 9,95
|
|ULUFA
|5,19
|2.274.741
|% -9,90
|
|DERHL
|3,69
|129.796.727
|% -4,90
|
|CUSAN
|12,79
|15.033.646
|% -4,48
|
|KUVVA
|41,72
|1.533.718
|% -4,44
|
|PEKGY
|2,21
|26.556.626
|% -4,33
|
|KONTR
|58,75
|674.947.974
|% 1,12
|
|SMRTG
|70,15
|577.710.534
|% 3,62
|
|KMPUR
|61,10
|450.498.110
|% 5,34
|
|SOKM
|21,78
|336.898.466
|% 1,11
|
|BERA
|17,79
|269.502.411
|% 1,19
|
|DERHL
|3,69
|129.796.727
|% -4,90
|
|PSGYO
|4,69
|126.310.434
|% 4,45
|
|MOBTL
|2,77
|59.824.105
|% -3,15
|
|SEGYO
|1,25
|25.579.156
|% -1,57
|
|KRPLS
|7,01
|127.719.430
|% 1,59
|
|17:07
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,5056
|18,5359
|% 0,47
|
|Euro
|17,8042
|17,8246
|% 0,76
|
|Sterlin
|19,7137
|19,8126
|% -0,09
|
|Frank
|18,7205
|18,8332
|% 1,13
|
|Riyal
|4,9018
|4,9264
|% 0,31
|
|17:07
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.652
|1.652
|23,24
|
|Altın Gr.
|983
|983
|17,00
|
|Cumhuriyet
|6.573
|6.673
|1,00
|
|Tam
|6.661
|6.742
|66,00
|
|Yarım
|3.241
|3.296
|33,00
|
|Çeyrek
|1.625
|1.648
|16,00
|
|Gümüş.Ons
|18,66
|18,69
|0,29
|
|Gümüş Gr.
|11,09
|11,11
|0,20
|
|B. Petrol
|85,64
|85,64
|0,77
|
Seans Raporu
17:07
daha fazla
-
17:21XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre -38, 19 kaybederek (% -1.32 ) 2, 860
-
17:21
Tavandan işlem gören hisse senedleri : CANTE, ENSRI, HKTM, ARASE, RODRG, KUYAS, MERKO
-
17:21
Tabandan işlem gören hisse senetleri : ZOREN, ULUFA, SKBNK, ISGYO, USAK
-
17:21
ORMA, NETAS, ISFIN değer artışı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında
-
17:21
GRNYO, ASUZU, ULUFA değer kaybı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında