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***ALA*** ATLAS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu

28.09.2022 16:19
***ALA*** ATLAS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu


***ALA*** ATLAS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )

Fona İlişkin Bilgiler
Portföy Yöneticisi Kuruluş
İhraç Sıra Numarası Portföy Yöneticisi Kuruluşun Ticaret Unvanı
1 ATLAS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.

Temel Alım Satım Bilgileri
Alım Satım Saatleri Alım Satım Yerleri Alınabilecek Asgari Pay Adedi Nemalandırma Esasları Diğer Önemli Bilgiler
BIST pay piyasasının açık olduğu günlerde 13:30'a kadar verilen alım talimatları takip eden ilk hesaplamada bulunacak pay fiyatı üzerinden T+1 günü yerine getirilir. 13:30'a kadar verilen satış talimatları takip eden ilk hesaplamada bulunacak pay fiyatı üzerinden T+2 günü müşteri hesaplarına geçer. 13:30'dan sonra verilen alım ve satım talimatları ise takip eden ilk pay fiyatı hesaplamasından sonra verilmiş olarak kabul edilir ve izleyen hesaplamada bulunan pay fiyatı üzerinden yerine getirilir. Atlas Portföy Yönetimi A.Ş. 1 Alım talimatı karşılığında tahsil edilen tutar o gün için yatırımcı adına nemalandırılır. Asgari 2.000.000,00 TL giriş limitli




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1065694


BIST
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ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
KUYAS 8,80 71.052.947 % 10,00  
CANTE 120,00 98.934.264 % 9,99  
RODRG 42,94 13.101.796 % 9,99  
ENSRI 18,62 61.013.920 % 9,98  
HKTM 42,64 63.778.798 % 9,95  
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16:35 Alış Satış %  
Dolar 18,5023 18,5295 % 0,44  
Euro 17,8486 17,8675 % 1,00  
Sterlin 19,6644 19,7630 % -0,34  
Frank 18,6993 18,8119 % 1,01  
Riyal 4,9064 4,9311 % 0,40  
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16:35 Alış Satış %  
Altın Ons 1.643 1.643 13,83  
Altın Gr. 977 978 11,79  
Cumhuriyet 6.573 6.673 1,00  
Tam 6.628 6.707 31,00  
Yarım 3.225 3.279 16,00  
Çeyrek 1.617 1.639 7,00  
Gümüş.Ons 18,45 18,48 0,08  
Gümüş Gr. 10,97 10,98 0,07  
B. Petrol 85,71 85,71 0,84  
Seans Raporu 16:35
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Foreks tarafından sağlanan Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir. BIST isim ve logosu Koruma Marka Belgesi altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm belgelerin telif hakları tamamen BIST'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz. BIST, verinin sekansı, doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklar, verinin ulaşmaması, gecikmesi, eksik ulaşması, yanlış olması, veri yayın sistemindeki perfomansın düşmesi veya kesintili olması gibi hallerde Alıcı, Alt Alıcı ve / veya Kullanıcılarda oluşabilecek herhangi bir zarardan BIST sorumlu değildir.

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