***ALA*** ATLAS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu
28.09.2022 16:19
***ALA*** ATLAS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )
Fona İlişkin Bilgiler
Portföy Yöneticisi Kuruluş
İhraç Sıra Numarası Portföy Yöneticisi Kuruluşun Ticaret Unvanı
1 ATLAS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
Temel Alım Satım Bilgileri
Alım Satım Saatleri Alım Satım Yerleri Alınabilecek Asgari Pay Adedi Nemalandırma Esasları Diğer Önemli Bilgiler
BIST pay piyasasının açık olduğu günlerde 13:30'a kadar verilen alım talimatları takip eden ilk hesaplamada bulunacak pay fiyatı üzerinden T+1 günü yerine getirilir. 13:30'a kadar verilen satış talimatları takip eden ilk hesaplamada bulunacak pay fiyatı üzerinden T+2 günü müşteri hesaplarına geçer. 13:30'dan sonra verilen alım ve satım talimatları ise takip eden ilk pay fiyatı hesaplamasından sonra verilmiş olarak kabul edilir ve izleyen hesaplamada bulunan pay fiyatı üzerinden yerine getirilir. Atlas Portföy Yönetimi A.Ş. 1 Alım talimatı karşılığında tahsil edilen tutar o gün için yatırımcı adına nemalandırılır. Asgari 2.000.000,00 TL giriş limitli
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1065694
BIST
16:353.208
En Yüksek
|Değişim
|: -1,77%
|| -57,72
|Açılış
|: 3.258
|
|Önceki Kapanış
|: 3.266
|
3.284
En Düşük
3.199
16:3518,5295
En Yüksek
|Değişim
|: 0,44%
|| 0,0810
|Açılış
|: 18,6700
|
|Önceki Kapanış
|: 18,5880
|
18,5642
En Düşük
18,4132
16:3517,8675
En Yüksek
|Değişim
|: 1,00%
|| 0,1776
|Açılış
|: 17,9000
|
|Önceki Kapanış
|: 17,8600
|
17,8771
En Düşük
17,6326
16:35979,59
En Yüksek
|Değişim
|: 1,42%
|| 13,68
|Açılış
|: 979,59
|
|Önceki Kapanış
|: 965,91
|
981,47
En Düşük
960,23
BIST En Aktif Hisseler16:35
|KUYAS
|8,80
|71.052.947
|% 10,00
|
|CANTE
|120,00
|98.934.264
|% 9,99
|
|RODRG
|42,94
|13.101.796
|% 9,99
|
|ENSRI
|18,62
|61.013.920
|% 9,98
|
|HKTM
|42,64
|63.778.798
|% 9,95
|
|ZOREN
|3,45
|511.800.391
|% -9,92
|
|ULUFA
|5,19
|2.256.570
|% -9,90
|
|ISGYO
|7,38
|26.485.978
|% -9,89
|
|USAK
|3,29
|62.336.183
|% -9,86
|
|SKBNK
|1,86
|464.480.940
|% -9,71
|
|THYAO
|69,45
|2.325.037.372
|% -2,18
|
|YKBNK
|7,22
|2.196.871.286
|% -0,28
|
|SASA
|68,15
|2.003.099.910
|% -1,23
|
|GARAN
|19,83
|1.966.440.380
|% 1,07
|
|ISCTR
|7,76
|1.386.858.716
|% -1,02
|
|EKGYO
|3,91
|1.329.769.434
|% -1,76
|
|YKBNK
|7,22
|2.196.871.286
|% -0,28
|
|TSKB
|2,36
|623.471.905
|% -6,72
|
|SKBNK
|1,86
|464.480.940
|% -9,71
|
|ISCTR
|7,76
|1.386.858.716
|% -1,02
|
|16:35
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,5023
|18,5295
|% 0,44
|
|Euro
|17,8486
|17,8675
|% 1,00
|
|Sterlin
|19,6644
|19,7630
|% -0,34
|
|Frank
|18,6993
|18,8119
|% 1,01
|
|Riyal
|4,9064
|4,9311
|% 0,40
|
|16:35
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.643
|1.643
|13,83
|
|Altın Gr.
|977
|978
|11,79
|
|Cumhuriyet
|6.573
|6.673
|1,00
|
|Tam
|6.628
|6.707
|31,00
|
|Yarım
|3.225
|3.279
|16,00
|
|Çeyrek
|1.617
|1.639
|7,00
|
|Gümüş.Ons
|18,45
|18,48
|0,08
|
|Gümüş Gr.
|10,97
|10,98
|0,07
|
|B. Petrol
|85,71
|85,71
|0,84
|
Seans Raporu
16:35
daha fazla
-
16:50TATGD
Yüzde -5.22 oranında düşüşle 24.70 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 128, 178 adet işlem
-
16:49TTKOM
Yüzde -4.83 oranında düşüşle 11.23 lira fiyatla işlem gören hissede 46, 377, 060 adet işlem
-
16:48USAK
Yüzde -9.86 oranında düşüşle 3.29 lira fiyatla işlem gören hissede 18, 161, 535 adet işlem
-
16:46XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre -56, 79 kaybederek (% -1.60 ) 3, 503
-
16:46XU100
Endeks 3, 213 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -1, 61 altında . İşlem hacmi 39, 191.00 milyon TL de