***ALA*** ATLAS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu
16.01.2023 14:38
***ALA*** ATLAS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )
Komisyon ve Gider Bilgileri
Fon Yönetim Ücreti Oranı ve Giriş-Çıkış Komisyonları
İhraç Sıra Numarası Fon İçtüzüğünde Yer Alan Yönetim Ücreti Oranı (Günlük) (%) Fon İçtüzüğündeYer Alan Yönetim Ücreti Oranı (Yıllık) (%) Uygulanan Yönetim Ücreti Oranı (Günlük) (%) Uygulanan Yönetim Ücreti Oranı (Yıllık) (%) Giriş Komisyonu (%) Giriş Komisyonuna İlişkin Açıklama Çıkış Komisyonu (%) Çıkış Komisyonuna İlişkin Açıklama Performans Ücreti Oranı (%)
1 0,007945 2,90 0,007945 2,90 0 0 0
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1102527
BIST
14:525.132
En Yüksek
|Değişim
|: 2,94%
|| 146,74
|Açılış
|: 5.013
|
|Önceki Kapanış
|: 4.985
|
5.140
En Düşük
4.981
14:5218,7953
En Yüksek
|Değişim
|: 0,07%
|| 0,0130
|Açılış
|: 19,0100
|
|Önceki Kapanış
|: 19,1250
|
18,8094
En Düşük
18,7572
14:5220,3525
En Yüksek
|Değişim
|: 0,01%
|| 0,0016
|Açılış
|: 20,5800
|
|Önceki Kapanış
|: 20,6900
|
20,4474
En Düşük
20,2982
14:521.158,94
En Yüksek
|Değişim
|: -0,09%
|| -1,04
|Açılış
|: 1.158,94
|
|Önceki Kapanış
|: 1.159,98
|
1.165,44
En Düşük
1.154,56
BIST En Aktif Hisseler14:50
|SDTTR
|75,35
|346.092.454
|% 10,00
|
|AKCNS
|53,35
|40.289.259
|% 10,00
|
|DAGI
|6,05
|5.584.928
|% 10,00
|
|ONCSM
|41,14
|2.918.513
|% 10,00
|
|ARMDA
|307,00
|20.235.868
|% 10,00
|
|ODAS
|8,74
|2.414.652.214
|% -5,41
|
|ZEDUR
|59,20
|597.294
|% -4,67
|
|BRKO
|5,40
|1.228.586
|% -4,59
|
|IMASM
|263,70
|11.167.670
|% -4,11
|
|ADEL
|111,60
|8.676.650
|% -3,79
|
|THYAO
|143,50
|6.301.018.838
|% 6,53
|
|KOZAL
|571,00
|3.556.566.730
|% 7,53
|
|EREGL
|40,72
|3.013.676.950
|% 0,89
|
|TUPRS
|536,30
|3.007.301.200
|% 5,12
|
|ASELS
|57,85
|2.996.850.379
|% 4,71
|
|ODAS
|8,74
|2.414.652.214
|% -5,41
|
|EKGYO
|7,99
|2.083.599.846
|% 1,40
|
|YKBNK
|9,51
|1.591.899.401
|% 3,26
|
|KRDMD
|18,92
|2.761.869.141
|% 1,34
|
|ISCTR
|11,09
|1.293.995.689
|% 2,69
|
|14:50
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,7882
|18,7903
|% 0,04
|
|Euro
|20,3418
|20,3535
|% 0,01
|
|Sterlin
|22,8728
|22,9875
|% -0,16
|
|Frank
|20,2082
|20,3299
|% 0,03
|
|Riyal
|4,9873
|5,0123
|% 0,04
|
|14:50
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.918
|1.918
|-2,64
|
|Altın Gr.
|1.159
|1.159
|-0,98
|
|Cumhuriyet
|7.807
|7.925
|-51,00
|
|Tam
|7.843
|7.898
|88,00
|
|Yarım
|3.821
|3.865
|43,00
|
|Çeyrek
|1.917
|1.932
|21,00
|
|Gümüş.Ons
|24,17
|24,21
|-0,08
|
|Gümüş Gr.
|14,61
|14,63
|-0,03
|
|B. Petrol
|84,90
|84,90
|-0,38
|