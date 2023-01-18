***ALA*** ATLAS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu
18.01.2023 09:56
***ALA*** ATLAS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )
Fon Müdürü ve Portföy Yöneticileri
Fon Portföy Yöneticileri
Adı Soyadı Göreve Atanma Tarihi Son 5 Yılda Yaptığı İşler (Yıl-Şirket-Mevki) Sermaye Piyasası Alanında Tecrübesi (Yıl) Sahip Olunan Lisanslar
Gökhan Canıtez 17.01.2023 2011-2017 HSBC Portföy Yönetimi A.Ş. Portföy Yöneticisi 22 Düzey3 - Türev Araçlar
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1102884
BIST
18:055.315
En Yüksek
|Değişim
|: 0,00%
|| 0,00
|Açılış
|: 0
|
|Önceki Kapanış
|: 5.315
|
0
En Düşük
0
18:0518,7961
En Yüksek
|Değişim
|: 0,15%
|| 0,0286
|Açılış
|: 19,0480
|
|Önceki Kapanış
|: 19,0250
|
18,8085
En Düşük
18,6816
18:0520,2959
En Yüksek
|Değişim
|: 0,17%
|| 0,0351
|Açılış
|: 20,6500
|
|Önceki Kapanış
|: 20,5700
|
20,3135
En Düşük
20,1554
18:051.148,38
En Yüksek
|Değişim
|: -0,33%
|| -3,77
|Açılış
|: 1.148,38
|
|Önceki Kapanış
|: 1.152,15
|
1.154,81
En Düşük
1.145,19
BIST En Aktif Hisseler18:05
|ACSEL
|72,50
|16.220.133
|% 0,00
|
|ADESE
|1,72
|127.679.014
|% 0,00
|
|AGHOL
|95,80
|92.117.155
|% 0,00
|
|AHGAZ
|90,85
|521.752.363
|% 0,00
|
|AGYO
|5,23
|12.284.995
|% 0,00
|
|ACSEL
|72,50
|16.220.133
|% 0,00
|
|ADESE
|1,72
|127.679.014
|% 0,00
|
|AGHOL
|95,80
|92.117.155
|% 0,00
|
|AHGAZ
|90,85
|521.752.363
|% 0,00
|
|AGYO
|5,23
|12.284.995
|% 0,00
|
|EREGL
|40,90
|12.057.697.752
|% 0,00
|
|KRDMD
|19,60
|11.188.056.863
|% 0,00
|
|THYAO
|147,40
|10.947.731.089
|% 0,00
|
|TUPRS
|569,60
|6.267.438.393
|% 0,00
|
|EKGYO
|8,59
|5.287.426.168
|% 0,00
|
|EKGYO
|8,59
|5.287.426.168
|% 0,00
|
|KRDMD
|19,60
|11.188.056.863
|% 0,00
|
|YKBNK
|9,79
|3.532.074.638
|% 0,00
|
|EREGL
|40,90
|12.057.697.752
|% 0,00
|
|VAKBN
|10,45
|2.942.535.055
|% 0,00
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,7853
|18,7960
|% 0,15
|
|Euro
|20,2923
|20,3006
|% 0,20
|
|Sterlin
|23,0081
|23,1235
|% 0,11
|
|Frank
|20,2635
|20,3856
|% -0,07
|
|Riyal
|4,9859
|5,0109
|% 0,06
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.905
|1.905
|-4,50
|
|Altın Gr.
|1.148
|1.148
|-3,65
|
|Cumhuriyet
|7.807
|7.925
|11,00
|
|Tam
|7.798
|7.866
|-18,00
|
|Yarım
|3.800
|3.849
|-9,00
|
|Çeyrek
|1.906
|1.925
|-4,00
|
|Gümüş.Ons
|24,02
|24,06
|0,12
|
|Gümüş Gr.
|14,48
|14,50
|0,05
|
|B. Petrol
|86,69
|86,69
|0,77
|