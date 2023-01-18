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***ALA*** ATLAS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu

18.01.2023 09:56
***ALA*** ATLAS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu


***ALA*** ATLAS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )

Fon Müdürü ve Portföy Yöneticileri
Fon Portföy Yöneticileri
Adı Soyadı Göreve Atanma Tarihi Son 5 Yılda Yaptığı İşler (Yıl-Şirket-Mevki) Sermaye Piyasası Alanında Tecrübesi (Yıl) Sahip Olunan Lisanslar
Gökhan Canıtez 17.01.2023 2011-2017 HSBC Portföy Yönetimi A.Ş. Portföy Yöneticisi 22 Düzey3 - Türev Araçlar




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1102884


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BIST En Aktif Hisseler18:05
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
ACSEL 72,50 16.220.133 % 0,00  
ADESE 1,72 127.679.014 % 0,00  
AGHOL 95,80 92.117.155 % 0,00  
AHGAZ 90,85 521.752.363 % 0,00  
AGYO 5,23 12.284.995 % 0,00  
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18:05 Alış Satış %  
Dolar 18,7853 18,7960 % 0,15  
Euro 20,2923 20,3006 % 0,20  
Sterlin 23,0081 23,1235 % 0,11  
Frank 20,2635 20,3856 % -0,07  
Riyal 4,9859 5,0109 % 0,06  
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18:05 Alış Satış %  
Altın Ons 1.905 1.905 -4,50  
Altın Gr. 1.148 1.148 -3,65  
Cumhuriyet 7.807 7.925 11,00  
Tam 7.798 7.866 -18,00  
Yarım 3.800 3.849 -9,00  
Çeyrek 1.906 1.925 -4,00  
Gümüş.Ons 24,02 24,06 0,12  
Gümüş Gr. 14,48 14,50 0,05  
B. Petrol 86,69 86,69 0,77  
Seans Raporu 18:05
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Foreks tarafından sağlanan Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir. BIST isim ve logosu Koruma Marka Belgesi altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm belgelerin telif hakları tamamen BIST'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz. BIST, verinin sekansı, doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklar, verinin ulaşmaması, gecikmesi, eksik ulaşması, yanlış olması, veri yayın sistemindeki perfomansın düşmesi veya kesintili olması gibi hallerde Alıcı, Alt Alıcı ve / veya Kullanıcılarda oluşabilecek herhangi bir zarardan BIST sorumlu değildir.

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