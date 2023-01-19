***ALA*** ATLAS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu
19.01.2023 10:40
***ALA*** ATLAS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )
İletişim Bilgileri
Bağlantı Kurulacak Yetkililer
Adı Soyadı Görevi Telefon e-Posta
Gökhan Canıtez Portföy Yöneticisi 90 212 385 32 00 gokhan.canitez@atlasportfoy.com
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1103133
BIST
10:395.417
En Yüksek
|Değişim
|: 0,60%
|| 32,33
|Açılış
|: 5.371
|
|Önceki Kapanış
|: 5.384
|
5.419
En Düşük
5.349
10:3918,8164
En Yüksek
|Değişim
|: 0,09%
|| 0,0170
|Açılış
|: 19,0520
|
|Önceki Kapanış
|: 19,0480
|
18,8164
En Düşük
18,7301
10:3920,3519
En Yüksek
|Değişim
|: 0,32%
|| 0,0643
|Açılış
|: 20,6700
|
|Önceki Kapanış
|: 20,6500
|
20,3519
En Düşük
20,2399
10:391.154,15
En Yüksek
|Değişim
|: 0,31%
|| 3,52
|Açılış
|: 1.154,15
|
|Önceki Kapanış
|: 1.150,62
|
1.155,25
En Düşük
1.147,12
BIST En Aktif Hisseler10:37
|VKING
|38,50
|2.112.216
|% 10,00
|
|SDTTR
|100,20
|170.664.912
|% 9,99
|
|TNZTP
|16,31
|108.022.662
|% 9,98
|
|SOKE
|13,25
|13.155.859
|% 9,96
|
|ONCSM
|54,70
|1.970.294
|% 9,93
|
|ARMDA
|307,70
|7.878.241
|% -7,51
|
|KERVN
|0,99
|4.538.022
|% -4,81
|
|KZBGY
|27,96
|120.800.577
|% -4,05
|
|SEGYO
|2,39
|13.117.872
|% -3,63
|
|KUVVA
|47,50
|12.398
|% -3,06
|
|THYAO
|151,50
|2.643.288.797
|% 1,61
|
|EREGL
|40,98
|1.525.584.070
|% 0,99
|
|KRDMD
|19,68
|1.275.089.079
|% 1,34
|
|ASELS
|62,35
|1.068.640.936
|% -1,11
|
|TUPRS
|584,10
|646.872.541
|% -0,32
|
|KRDMD
|19,68
|1.275.089.079
|% 1,34
|
|EKGYO
|8,49
|419.109.367
|% 0,83
|
|YKBNK
|9,70
|373.513.566
|% 0,41
|
|EREGL
|40,98
|1.525.584.070
|% 0,99
|
|PETKM
|18,45
|597.327.894
|% 1,15
|
|10:37
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,7957
|18,7995
|% 0,00
|
|Euro
|20,3238
|20,3357
|% 0,24
|
|Sterlin
|23,1011
|23,2169
|% -0,09
|
|Frank
|20,4265
|20,5496
|% 0,04
|
|Riyal
|4,9889
|5,0139
|% 0,02
|
|10:37
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.912
|1.912
|8,80
|
|Altın Gr.
|1.154
|1.154
|3,10
|
|Cumhuriyet
|7.838
|7.957
|32,00
|
|Tam
|7.826
|7.897
|18,00
|
|Yarım
|3.813
|3.864
|8,00
|
|Çeyrek
|1.912
|1.932
|4,00
|
|Gümüş.Ons
|23,46
|23,49
|0,02
|
|Gümüş Gr.
|14,12
|14,14
|-0,05
|
|B. Petrol
|84,36
|84,36
|-0,62
|