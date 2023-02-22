***ALA*** ATLAS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu
22.02.2023 11:39
***ALA*** ATLAS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )
Fon Müdürü ve Portföy Yöneticileri
Fon Portföy Yöneticileri
Adı Soyadı Göreve Atanma Tarihi Son 5 Yılda Yaptığı İşler (Yıl-Şirket-Mevki) Sermaye Piyasası Alanında Tecrübesi (Yıl) Sahip Olunan Lisanslar
Engin Esirgemez 20.02.2023 22 Düzey 3 - Türev Araçlar
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1115899
BIST
16:395.071
En Yüksek
|Değişim
|: -1,53%
|| -78,71
|Açılış
|: 5.163
|
|Önceki Kapanış
|: 5.149
|
5.175
En Düşük
5.055
16:3918,8751
En Yüksek
|Değişim
|: 0,05%
|| 0,0088
|Açılış
|: 19,1550
|
|Önceki Kapanış
|: 19,1650
|
18,8816
En Düşük
18,8057
16:3920,0897
En Yüksek
|Değişim
|: -0,01%
|| -0,0017
|Açılış
|: 20,3700
|
|Önceki Kapanış
|: 20,4200
|
20,3074
En Düşük
20,0000
16:391.114,22
En Yüksek
|Değişim
|: 0,10%
|| 1,09
|Açılış
|: 1.114,22
|
|Önceki Kapanış
|: 1.113,13
|
1.120,22
En Düşük
1.110,14
BIST En Aktif Hisseler16:39
|SEGYO
|2,31
|10.953.121
|% 10,00
|
|KLSYN
|3,19
|77.732.394
|% 10,00
|
|COSMO
|101,40
|4.440.364
|% 9,98
|
|CANTE
|68,30
|121.338.351
|% 9,98
|
|KAPLM
|92,60
|12.045.084
|% 9,98
|
|AFYON
|11,34
|158.921.501
|% -10,00
|
|KONYA
|4.296,60
|169.864.890
|% -10,00
|
|TUCLK
|31,32
|29.248.577
|% -10,00
|
|AKCNS
|76,50
|53.063.430
|% -10,00
|
|KRDMA
|21,08
|320.009.313
|% -9,99
|
|EREGL
|45,40
|7.028.640.523
|% -8,95
|
|KRDMD
|22,58
|4.303.516.791
|% -9,97
|
|THYAO
|136,80
|3.136.621.463
|% -0,51
|
|EKGYO
|8,04
|2.742.994.314
|% -9,97
|
|ENKAI
|29,62
|2.564.027.477
|% 4,44
|
|EKGYO
|8,04
|2.742.994.314
|% -9,97
|
|KRDMD
|22,58
|4.303.516.791
|% -9,97
|
|EREGL
|45,40
|7.028.640.523
|% -8,95
|
|YKBNK
|9,17
|1.281.354.434
|% 2,23
|
|AKBNK
|16,05
|1.959.755.740
|% 0,94
|
|16:39
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,8711
|18,8751
|% 0,05
|
|Euro
|20,0814
|20,0897
|% -0,01
|
|Sterlin
|22,7743
|22,8886
|% 0,02
|
|Frank
|20,2668
|20,3889
|% 0,06
|
|Riyal
|5,0157
|5,0408
|% 0,02
|
|16:39
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.836
|1.837
|1,76
|
|Altın Gr.
|1.116
|1.116
|2,88
|
|Cumhuriyet
|7.590
|7.705
|-19,00
|
|Tam
|7.628
|7.680
|-19,00
|
|Yarım
|3.727
|3.758
|-9,00
|
|Çeyrek
|1.863
|1.879
|-5,00
|
|Gümüş.Ons
|21,83
|21,85
|-0,01
|
|Gümüş Gr.
|13,26
|13,28
|0,02
|
|B. Petrol
|82,47
|82,47
|-0,58
|
Seans Raporu
16:39
daha fazla
-
16:54EREGL
Yüzde -8.78 oranında düşüşle 45.48 lira fiyatla işlem gören hissede 150, 949, 110 adet işlem
-
16:53
BIST 30 endeksi için en çok değer kazanan hisseler YKBNK, TCELL, ARCLK
-
16:53XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre -86, 83 kaybederek (% -1.88 ) 4, 535
-
16:53
Tavandan işlem gören hisse senedleri : CANTE, VANGD, KAPLM, SDTTR, BNTAS, COSMO, SEGYO, BARMA, KLSYN
-
16:53
Tabandan işlem gören hisse senetleri : AYES, KLKIM, BSOKE, KRDMA, EKGYO, BUCIM, GOLTS, KONYA, KRDMB, NIBAS