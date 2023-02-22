***ALA*** ATLAS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu
22.02.2023 11:40
***ALA*** ATLAS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )
Fona İlişkin Bilgiler
Temel Alım Satım Bilgileri
Alım Satım Saatleri Alım Satım Yerleri Alınabilecek Asgari Pay Adedi Nemalandırma Esasları Diğer Önemli Bilgiler
Yatırımcıların BIST Pay Piyasası?nın açık olduğu günlerde saat 13:30?a kadar verdikleri katılma payı alım talimatları, talimatın verilmesini takip eden ilk hesaplamada bulunacak pay fiyatı üzerinden yerine getirilir. BIST Pay Piyasası?nın açık olduğu günlerde saat 13:30?dan sonra iletilen talimatlar ise, ilk pay fiyatı hesaplamasından sonra verilmiş olarak kabul edilir ve izleyen hesaplamada bulunan pay fiyatı üzerinden yerine getirilir. Yatırımcıların BIST Pay Piyasası?nın açık olduğu günlerde her ayın son iş günü saat 13:30?dan başlayıp takip eden ayın 15?i saat 13:30?a kadar verdikleri katılma payı satım talimatları ayın 15?inde hesaplanacak pay fiyatı üzerinden yerine getirilir. BIST Pay Piyasası?nın açık olduğu günlerde her ayın 15?i saat 13:30?dan başlayıp son işgünü saat 13:30?a kadar iletilen talimatlar ise, ayın son iş günü hesaplamada bulunan pay fiyatı üzerinden yerine getirilir. BIST Pay Piyasası?nın kapalı olduğu günlerde iletilen talimatlar ile ilgili ayın 15?inin hafta sonuna veya Türkiye resmi tatil günlerine denk gelmesi durumunda izleyen işlem gününde hesaplanacak pay fiyatı üzerinden yerine getirilir. Atlas Portföy Yönetimi A.Ş. 1 Alım talimatının karşılığında tahsil edilen tutar o gün için yatırımcı adına nemalandırılmak suretiyle bu izahnamede belirlenen esaslar çerçevesinde, katılma payı alımında kullanılır. Fon pay alımı, alt limit girişi 1.000.000 TL'dir.
Fon Müdürü ve Portföy Yöneticileri
Fon Portföy Yöneticileri
Adı Soyadı Göreve Atanma Tarihi Son 5 Yılda Yaptığı İşler (Yıl-Şirket-Mevki) Sermaye Piyasası Alanında Tecrübesi (Yıl) Sahip Olunan Lisanslar
Engin Esirgemez 20.02.2023 22 Düzey 3 - Türev Araçlar
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1115903
BIST
16:405.069
En Yüksek
|Değişim
|: -1,57%
|| -80,72
|Açılış
|: 5.163
|
|Önceki Kapanış
|: 5.149
|
5.175
En Düşük
5.055
16:4018,8737
En Yüksek
|Değişim
|: 0,04%
|| 0,0074
|Açılış
|: 19,1550
|
|Önceki Kapanış
|: 19,1650
|
18,8816
En Düşük
18,8057
16:4020,0981
En Yüksek
|Değişim
|: 0,03%
|| 0,0067
|Açılış
|: 20,3700
|
|Önceki Kapanış
|: 20,4200
|
20,3074
En Düşük
20,0000
16:401.114,22
En Yüksek
|Değişim
|: 0,10%
|| 1,09
|Açılış
|: 1.114,22
|
|Önceki Kapanış
|: 1.113,13
|
1.120,22
En Düşük
1.110,14
BIST En Aktif Hisseler16:40
|KLSYN
|3,19
|77.732.394
|% 10,00
|
|SEGYO
|2,31
|10.862.798
|% 10,00
|
|COSMO
|101,40
|4.440.364
|% 9,98
|
|CANTE
|68,30
|121.338.351
|% 9,98
|
|KAPLM
|92,60
|12.045.084
|% 9,98
|
|AFYON
|11,34
|158.917.260
|% -10,00
|
|KONYA
|4.296,60
|169.864.890
|% -10,00
|
|TUCLK
|31,32
|29.248.577
|% -10,00
|
|AKCNS
|76,50
|53.063.430
|% -10,00
|
|KRDMA
|21,08
|319.986.442
|% -9,99
|
|EREGL
|45,44
|7.020.951.438
|% -8,86
|
|KRDMD
|22,58
|4.303.358.009
|% -9,97
|
|THYAO
|136,80
|3.125.653.714
|% -0,51
|
|EKGYO
|8,04
|2.742.818.045
|% -9,97
|
|ENKAI
|29,64
|2.553.387.334
|% 4,51
|
|EKGYO
|8,04
|2.742.818.045
|% -9,97
|
|KRDMD
|22,58
|4.303.358.009
|% -9,97
|
|EREGL
|45,44
|7.020.951.438
|% -8,86
|
|YKBNK
|9,15
|1.268.268.846
|% 2,01
|
|AKBNK
|16,01
|1.952.440.519
|% 0,69
|
|16:40
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,8694
|18,8737
|% 0,04
|
|Euro
|20,0871
|20,0981
|% 0,03
|
|Sterlin
|22,7743
|22,8886
|% 0,02
|
|Frank
|20,2668
|20,3889
|% 0,06
|
|Riyal
|5,0157
|5,0408
|% 0,02
|
|16:40
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.836
|1.836
|1,26
|
|Altın Gr.
|1.114
|1.115
|1,45
|
|Cumhuriyet
|7.590
|7.705
|-19,00
|
|Tam
|7.621
|7.672
|-27,00
|
|Yarım
|3.723
|3.754
|-13,00
|
|Çeyrek
|1.862
|1.877
|-7,00
|
|Gümüş.Ons
|21,80
|21,82
|-0,03
|
|Gümüş Gr.
|13,25
|13,26
|0,01
|
|B. Petrol
|82,51
|82,51
|-0,54
|
Seans Raporu
16:40
daha fazla
-
16:55CUSAN
Yüzde -9.83 oranında düşüşle 17.62 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 285, 597 adet işlem
-
16:54EREGL
Yüzde -8.78 oranında düşüşle 45.48 lira fiyatla işlem gören hissede 150, 949, 110 adet işlem
-
16:53
BIST 30 endeksi için en çok değer kazanan hisseler YKBNK, TCELL, ARCLK
-
16:53XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre -86, 83 kaybederek (% -1.88 ) 4, 535
-
16:53
Tavandan işlem gören hisse senedleri : CANTE, VANGD, KAPLM, SDTTR, BNTAS, COSMO, SEGYO, BARMA, KLSYN