***ALA*** ATLAS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu
11.10.2023 17:59
***ALA*** ATLAS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )
Fona İlişkin Bilgiler
Portföy Saklama Kuruluşu İstanbul Takas ve Saklama Bankası A.Ş.
Fon Müdürü, Yatırım Komitesi Üyeleri ve Portföy Yöneticileri
Fon Müdürü
Adı Soyadı Göreve Atanma Tarihi Sermaye Piyasası Alanında Tecrübesi (Yıl) Sahip Olunan Lisanslar
Adem DEMİRAL 32 Düzey 3 - Türev Araçlar
Fon Portföy Yöneticileri (Gayrimenkul Yatırımları Dışında Kalan Portföy İçin)
Adı Soyadı Göreve Atanma Tarihi Son 5 Yılda Yaptığı İşler (Yıl-Şirket-Mevki) Sermaye Piyasası Alanında Tecrübesi (Yıl) Sahip Olunan Lisanslar
Kübra Ergül 03.04.2023 Yapı Kredi - Portföy Yöneticis 8 Düzey 3 - Türev Araçlar
İletişim Bilgileri
Bağlantı Kurulacak Yetkililer
Adı Soyadı Görevi Telefon e-Posta
Kübra Ergül Portföy Yöneticisi 0 212 385 32 00 kubra.altiner@atlasportfoy.com
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1204524
BIST
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18:058.331
En Düşük
|Değişim
|: -1,33%
|| -112,15
|Açılış
|: 8.482
|
|Önceki Kapanış
|: 8.443
|
8.316
En Yüksek
8.519
18:0527,7421
En Yüksek
|Değişim
|: 0,09%
|| 0,0253
|Açılış
|: 27,8050
|
|Önceki Kapanış
|: 27,8500
|
27,8717
En Düşük
27,6473
18:0529,4623
En Yüksek
|Değişim
|: 0,11%
|| 0,0314
|Açılış
|: 29,5500
|
|Önceki Kapanış
|: 29,5000
|
29,5803
En Düşük
29,3630
18:051.670,48
En Yüksek
|Değişim
|: 0,77%
|| 12,71
|Açılış
|: 1.670,61
|
|Önceki Kapanış
|: 1.657,77
|
1.671,90
En Düşük
1.653,88
BIST En Aktif Hisseler18:05
|ISBTR
|347.600,00
|4.518.800
|% 10,00
|
|ACSEL
|117,70
|91.762.491
|% 10,00
|
|BSOKE
|9,02
|236.989.156
|% 10,00
|
|TKNSA
|35,86
|688.481.530
|% 10,00
|
|ALMAD
|10,13
|320.668.664
|% 9,99
|
|IHAAS
|20,10
|687.125.104
|% -9,95
|
|OZGYO
|6,61
|152.932.575
|% -9,95
|
|PAPIL
|31,60
|192.843.256
|% -9,77
|
|ARENA
|29,40
|135.704.093
|% -9,71
|
|DMRGD
|19,82
|4.687.310.074
|% -9,50
|
|PETKM
|24,18
|5.883.167.964
|% -1,87
|
|THYAO
|230,10
|5.803.992.163
|% -3,36
|
|KOZAL
|28,06
|5.257.988.257
|% 0,79
|
|DMRGD
|19,82
|4.687.310.074
|% -9,50
|
|ISCTR
|25,34
|4.570.844.683
|% 2,10
|
|ZOREN
|6,16
|1.805.072.746
|% -3,60
|
|EKGYO
|8,18
|2.296.113.200
|% -2,62
|
|PETKM
|24,18
|5.883.167.964
|% -1,87
|
|ODAS
|13,50
|3.201.090.323
|% -1,10
|
|DMRGD
|19,82
|4.687.310.074
|% -9,50
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|27,7347
|27,7421
|% 0,09
|
|Euro
|29,4467
|29,4623
|% 0,11
|
|Sterlin
|34,0245
|34,1951
|% 0,23
|
|Frank
|30,6082
|30,7926
|% 0,33
|
|Riyal
|7,3722
|7,4092
|% 0,09
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.873
|1.873
|12,55
|
|Altın Gr.
|1.668
|1.669
|10,87
|
|Cumhuriyet
|11.591
|11.766
|86,00
|
|Tam
|11.330
|11.430
|34,00
|
|Yarım
|5.682
|5.737
|22,00
|
|Çeyrek
|2.832
|2.868
|10,00
|
|Gümüş.Ons
|22,00
|22,02
|0,17
|
|Gümüş Gr.
|19,61
|19,63
|0,17
|
|B. Petrol
|85,66
|85,66
|-1,99
|