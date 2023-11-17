***ALA*** ATLAS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu
17.11.2023 15:30
***ALA*** ATLAS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )
Fon Müdürü ve Portföy Yöneticileri
Fon Portföy Yöneticileri
Adı Soyadı Göreve Atanma Tarihi Son 5 Yılda Yaptığı İşler (Yıl-Şirket-Mevki) Sermaye Piyasası Alanında Tecrübesi (Yıl) Sahip Olunan Lisanslar
Gökhan CANITEZ 30.06.2022 2011-2017 HSBC Portföy Yönetimi A.Ş. Portföy Yöneticisi 22 Düzey3
İletişim Bilgileri
Bağlantı Kurulacak Yetkililer
Adı Soyadı Görevi Telefon e-Posta
Gökhan CANITEZ Portföy Yöneticisi 90 212 385 32 00 gokhan.canitez@atlasportfoy.com
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1218684
BIST
'
15:457.857
En Düşük
|Değişim
|: 0,99%
|| 76,80
|Açılış
|: 7.787
|
|Önceki Kapanış
|: 7.781
|
7.774
En Yüksek
7.862
15:4528,6984
En Yüksek
|Değişim
|: 0,15%
|| 0,0437
|Açılış
|: 28,7600
|
|Önceki Kapanış
|: 28,7200
|
28,9384
En Düşük
28,5307
15:4531,1949
En Yüksek
|Değişim
|: 0,15%
|| 0,0468
|Açılış
|: 31,1500
|
|Önceki Kapanış
|: 31,2000
|
31,4660
En Düşük
30,9976
15:451.835,47
En Yüksek
|Değişim
|: 0,53%
|| 9,71
|Açılış
|: 1.835,47
|
|Önceki Kapanış
|: 1.825,76
|
1.846,58
En Düşük
1.817,97
BIST En Aktif Hisseler15:43
|ANELE
|10,67
|43.800.334
|% 10,00
|
|KRONT
|15,40
|71.392.420
|% 10,00
|
|ATSYH
|69,30
|1.603.463
|% 10,00
|
|DOGUB
|14,54
|48.191.010
|% 9,98
|
|RUBNS
|30,20
|72.090.777
|% 9,98
|
|QNBFL
|1.076,00
|6.440.039
|% -9,96
|
|CASA
|113,10
|25.341.111
|% -9,95
|
|AVTUR
|9,23
|3.938.930
|% -9,95
|
|OTTO
|382,50
|4.790.770
|% -9,95
|
|AVHOL
|55,30
|318.190.104
|% -8,44
|
|THYAO
|253,50
|8.311.029.778
|% 3,77
|
|MIATK
|675,00
|2.938.183.689
|% -3,85
|
|REEDR
|30,80
|2.607.908.150
|% 3,70
|
|TUPRS
|154,20
|2.253.936.628
|% 0,06
|
|MARBL
|20,74
|2.213.481.276
|% -2,63
|
|EKGYO
|7,55
|961.393.674
|% 0,13
|
|MARBL
|20,74
|2.213.481.276
|% -2,63
|
|IHLAS
|1,49
|128.675.377
|% 0,68
|
|REEDR
|30,80
|2.607.908.150
|% 3,70
|
|IHLGM
|2,08
|164.462.670
|% 1,96
|
|15:43
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|28,6879
|28,6984
|% 0,15
|
|Euro
|31,1863
|31,1949
|% 0,15
|
|Sterlin
|35,5794
|35,7578
|% 0,35
|
|Frank
|32,2085
|32,4025
|% 0,32
|
|Riyal
|7,6278
|7,6661
|% 0,13
|
|15:43
|Alış
|Satış
|%
|
|Gümüş ONS
|24,01
|24,04
|% 0,66
|
|Platin
|909,28
|910,95
|% 0,66
|
|Paladyum
|1.056,36
|1.060,45
|% 0,66
|
|Brent Pet.
|78,53
|78,53
|% 0,66
|
|Altın Ons
|1.988,58
|1.988,90
|% 0,66
|