***ALA*** ATLAS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu
19.12.2023 17:58
***ALA*** ATLAS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )
Fona İlişkin Bilgiler
Fonun Bağlı Olduğu Şemsiye Fonun Türü Atlas Portföy Yönetimi A.Ş. Para Piyasası Şemsiye Fonu
ISIN Kodu TRYATLP00218
Fonun Süresi Süresizdir.
Portföy Yöneticisi Kuruluş
İhraç Sıra Numarası Portföy Yöneticisi Kuruluşun Ticaret Unvanı
1 ATLAS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
Temel Alım Satım Bilgileri
Alım Satım Saatleri Alım Satım Yerleri Alınabilecek Asgari Pay Adedi Nemalandırma Esasları Diğer Önemli Bilgiler
Katılma payı satın almak veya elden çıkarmak isteyen yatırımcılar, katılma payının alım satımının yapılacağı yerlere iş günlerinde 09.00 ile 13.30 saatleri içinde başvurarak, bir önceki işgünü bu izahnamenin 5.2. maddesinde yer alan esaslar çerçevesinde hesaplanan ve o gün için geçerli olan fiyat üzerinden alım ve satımda bulunabilir. Katılma payı bedelleri talimatın verildiği işlem gününde yatırımcılardan tahsil edilir/yatırımcılara ödenir. BIST Borçlanma Araçları Piyasası?nın açık olduğu günlerde, saat 13.30 ? 17.00 saatleri arasında, yatırımcılar tarafından katılma payı satın alınması veya katılma paylarının Fon?a iade edilmesi ancak aynı saatler arasında alım yapılmak istenen tutarda katılma payının Fon?a iadesine yönelik veya Fon?a iade edilmek istenen miktarda katılma payının alımına yönelik talimatların Kurucu?ya iletilmesi halinde, satın alınacak veya Fon?a iadesi gerçekleştirilecek katılma paylarının miktarı ile sınırlı olarak mümkündür. Söz konusu saat aralığında katılma payı iadesi veya katılma payı alımı olmadığı durumda, ilgili saatler içerisinde yatırımcılardan gelecek talimatlar çerçevesinde katılma payı alım satımı gerçekleştirilemeyecektir. TEFAS 1
Fon Portföyüne İlişkin Bilgiler
Güncel Fon Bilgilerine Erişilebilecek İnternet Adresi Fon Portföyüne Dahil Edilecek Türev Araç İşlemleri ile İlgili Genel İlkeler
www.tefas.gov.tr www.atlasportfoy.com Fonun toplam değerinin azami %50?si mevduat/katılma hesaplarında değerlendirilebilir. Ancak tek bir bankada değerlendirilebilecek tutar fon toplam değerinin %6?sını aşamaz. Portföye borsa dışından repo/ters repo sözleşmeleri dahil edilebilir. Borsa dışı repo/ters repo sözleşmeleri fonun yatırım stratejisine uygun olarak, Türk lirası cinsinden, fon toplam değerinin en fazla %10?una kadar dahil edilir.
Fonun Yatırım Stratejisi ve Risk Değeri
Yatırım Stratejisi Risk Değeri
Portföye riskten korunmak ve/veya yatırım amacıyla fonun türüne ve yatırım stratejisine uygun olacak şekilde türev araçlar (VİOP sözleşmeleri ve opsiyon sözleşmeleri), vadeli işlemler ve vadeli işlemlere dayalı opsiyon işlemleri dahil edilebilir. Portföye alınan türev işlem sözleşmelerinin Fon'un yatırım stratejisine ve karşılaştırma ölçütüne uygun olması zorunludur. Fon toplam değerinin en fazla %10?una kadar bir ihraççının para ve sermaye piyasası araçlarına ve bu araçlara dayalı türev enstrümanlara yatırılabilir. 2
Fon Karşılaştırma Ölçütü
Karşılaştırma Ölçütü Karşılaştırma Ölçütünün Oranı (%) Ölçütün Belirlenmesine İlişk. Fon Kurulu Karar Tar. ve Say.
BIST-KYD DİBS 91 Gün Endeksi 5
BISTKYD 1 Aylık Mevduat TL Endeksi 15
BIST-KYD Repo (Brüt) Endeksi 80
Komisyon ve Gider Bilgileri
Fon Yönetim Ücreti Oranı ve Giriş-Çıkış Komisyonları
İhraç Sıra Numarası Fon İçtüzüğünde Yer Alan Yönetim Ücreti Oranı (Günlük) (%) Fon İçtüzüğündeYer Alan Yönetim Ücreti Oranı (Yıllık) (%) Uygulanan Yönetim Ücreti Oranı (Günlük) (%) Uygulanan Yönetim Ücreti Oranı (Yıllık) (%) Giriş Komisyonu (%) Giriş Komisyonuna İlişkin Açıklama Çıkış Komisyonu (%) Çıkış Komisyonuna İlişkin Açıklama Performans Ücreti Oranı (%)
1 0,002877 1,05 0,002877 1,05 0 - 0 - 0
Fon Müdürü ve Portföy Yöneticileri
Fon Müdürü
Adı Soyadı Göreve Atanma Tarihi Sermaye Piyasası Alanında Tecrübesi (Yıl) Sahip Olunan Lisanslar
ADEM DEMİRAL 15.11.2023 31 Düzey 3 - Türev Araçlar
Fon Portföy Yöneticileri
Adı Soyadı Göreve Atanma Tarihi Son 5 Yılda Yaptığı İşler (Yıl-Şirket-Mevki) Sermaye Piyasası Alanında Tecrübesi (Yıl) Sahip Olunan Lisanslar
Gökhan CANITEZ 15.11.2023 2011-2017 HSBC Portföy Yönetimi A.Ş. Portföy Yöneticisi 22 Düzey 3
Kübra Ergül 15.11.2023 Yapı Kredi - Portföy Yöneticisi 8 Düzey 3 - Türev Araçlar
İletişim Bilgileri
İletişim Adresi, Telefon ve Faks Bilgileri
Adres Telefon Fax e-Posta
Esentepe Mah. Haberler Sok. Aynus Holding Blok No:10 İç Kapı No:3 Şişli-İstanbul 212 385 32 00 212 385 32 01 fon@atlasportfoy.com
Bağlantı Kurulacak Yetkililer
Adı Soyadı Görevi Telefon e-Posta
Kübra Ergül Portföy Yöneticisi 212 385 32 00 kubra.altiner@atlasportfoy.com
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1227091
BIST