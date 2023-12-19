***ALA*** ATLAS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu









***ALA*** ATLAS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )Fona İlişkin BilgilerFonun Bağlı Olduğu Şemsiye Fonun Türü Atlas Portföy Yönetimi A.Ş. Para Piyasası Şemsiye FonuISIN Kodu TRYATLP00218Fonun Süresi Süresizdir.Portföy Yöneticisi Kuruluşİhraç Sıra Numarası Portföy Yöneticisi Kuruluşun Ticaret Unvanı1 ATLAS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.Temel Alım Satım BilgileriAlım Satım Saatleri Alım Satım Yerleri Alınabilecek Asgari Pay Adedi Nemalandırma Esasları Diğer Önemli BilgilerKatılma payı satın almak veya elden çıkarmak isteyen yatırımcılar, katılma payının alım satımının yapılacağı yerlere iş günlerinde 09.00 ile 13.30 saatleri içinde başvurarak, bir önceki işgünü bu izahnamenin 5.2. maddesinde yer alan esaslar çerçevesinde hesaplanan ve o gün için geçerli olan fiyat üzerinden alım ve satımda bulunabilir. Katılma payı bedelleri talimatın verildiği işlem gününde yatırımcılardan tahsil edilir/yatırımcılara ödenir. BIST Borçlanma Araçları Piyasası?nın açık olduğu günlerde, saat 13.30 ? 17.00 saatleri arasında, yatırımcılar tarafından katılma payı satın alınması veya katılma paylarının Fon?a iade edilmesi ancak aynı saatler arasında alım yapılmak istenen tutarda katılma payının Fon?a iadesine yönelik veya Fon?a iade edilmek istenen miktarda katılma payının alımına yönelik talimatların Kurucu?ya iletilmesi halinde, satın alınacak veya Fon?a iadesi gerçekleştirilecek katılma paylarının miktarı ile sınırlı olarak mümkündür. Söz konusu saat aralığında katılma payı iadesi veya katılma payı alımı olmadığı durumda, ilgili saatler içerisinde yatırımcılardan gelecek talimatlar çerçevesinde katılma payı alım satımı gerçekleştirilemeyecektir. TEFAS 1Fon Portföyüne İlişkin BilgilerGüncel Fon Bilgilerine Erişilebilecek İnternet Adresi Fon Portföyüne Dahil Edilecek Türev Araç İşlemleri ile İlgili Genel İlkelerwww.tefas.gov.tr www.atlasportfoy.com Fonun toplam değerinin azami %50?si mevduat/katılma hesaplarında değerlendirilebilir. Ancak tek bir bankada değerlendirilebilecek tutar fon toplam değerinin %6?sını aşamaz. Portföye borsa dışından repo/ters repo sözleşmeleri dahil edilebilir. Borsa dışı repo/ters repo sözleşmeleri fonun yatırım stratejisine uygun olarak, Türk lirası cinsinden, fon toplam değerinin en fazla %10?una kadar dahil edilir.Fonun Yatırım Stratejisi ve Risk DeğeriYatırım Stratejisi Risk DeğeriPortföye riskten korunmak ve/veya yatırım amacıyla fonun türüne ve yatırım stratejisine uygun olacak şekilde türev araçlar (VİOP sözleşmeleri ve opsiyon sözleşmeleri), vadeli işlemler ve vadeli işlemlere dayalı opsiyon işlemleri dahil edilebilir. Portföye alınan türev işlem sözleşmelerinin Fon'un yatırım stratejisine ve karşılaştırma ölçütüne uygun olması zorunludur. Fon toplam değerinin en fazla %10?una kadar bir ihraççının para ve sermaye piyasası araçlarına ve bu araçlara dayalı türev enstrümanlara yatırılabilir. 2Fon Karşılaştırma ÖlçütüKarşılaştırma Ölçütü Karşılaştırma Ölçütünün Oranı (%) Ölçütün Belirlenmesine İlişk. Fon Kurulu Karar Tar. ve Say.BIST-KYD DİBS 91 Gün Endeksi 5BISTKYD 1 Aylık Mevduat TL Endeksi 15BIST-KYD Repo (Brüt) Endeksi 80Komisyon ve Gider BilgileriFon Yönetim Ücreti Oranı ve Giriş-Çıkış Komisyonlarıİhraç Sıra Numarası Fon İçtüzüğünde Yer Alan Yönetim Ücreti Oranı (Günlük) (%) Fon İçtüzüğündeYer Alan Yönetim Ücreti Oranı (Yıllık) (%) Uygulanan Yönetim Ücreti Oranı (Günlük) (%) Uygulanan Yönetim Ücreti Oranı (Yıllık) (%) Giriş Komisyonu (%) Giriş Komisyonuna İlişkin Açıklama Çıkış Komisyonu (%) Çıkış Komisyonuna İlişkin Açıklama Performans Ücreti Oranı (%)1 0,002877 1,05 0,002877 1,05 0 - 0 - 0Fon Müdürü ve Portföy YöneticileriFon MüdürüAdı Soyadı Göreve Atanma Tarihi Sermaye Piyasası Alanında Tecrübesi (Yıl) Sahip Olunan LisanslarADEM DEMİRAL 15.11.2023 31 Düzey 3 - Türev AraçlarFon Portföy YöneticileriAdı Soyadı Göreve Atanma Tarihi Son 5 Yılda Yaptığı İşler (Yıl-Şirket-Mevki) Sermaye Piyasası Alanında Tecrübesi (Yıl) Sahip Olunan LisanslarGökhan CANITEZ 15.11.2023 2011-2017 HSBC Portföy Yönetimi A.Ş. Portföy Yöneticisi 22 Düzey 3Kübra Ergül 15.11.2023 Yapı Kredi - Portföy Yöneticisi 8 Düzey 3 - Türev Araçlarİletişim Bilgileriİletişim Adresi, Telefon ve Faks BilgileriAdres Telefon Fax e-PostaEsentepe Mah. Haberler Sok. Aynus Holding Blok No:10 İç Kapı No:3 Şişli-İstanbul 212 385 32 00 212 385 32 01 fon@atlasportfoy.comBağlantı Kurulacak YetkililerAdı Soyadı Görevi Telefon e-PostaKübra Ergül Portföy Yöneticisi 212 385 32 00 kubra.altiner@atlasportfoy.comhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1227091BIST