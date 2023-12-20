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***ALA*** ATLAS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu

20.12.2023 14:15
***ALA*** ATLAS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu


***ALA*** ATLAS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )

Fon Müdürü ve Portföy Yöneticileri
Fon Portföy Yöneticileri
Adı Soyadı Göreve Atanma Tarihi Son 5 Yılda Yaptığı İşler (Yıl-Şirket-Mevki) Sermaye Piyasası Alanında Tecrübesi (Yıl) Sahip Olunan Lisanslar
Canan Özdemir 20.12.2023 Hedef Portföy - Portföy Yöneticisi 26 Düzey 3 - Türev Araçlar

İletişim Bilgileri
Bağlantı Kurulacak Yetkililer
Adı Soyadı Görevi Telefon e-Posta
Canan Özdemir Portföy Yöneticisi 212 385 32 00 canan.ozdemir@atlasportfoy.com




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1227343


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imkb grafik
BIST En Aktif Hisseler14:08
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
SAMAT 49,50 32.277.969 % 10,00  
QNBFB 283,75 7.084.386 % 9,98  
SMART 33,32 57.318.154 % 9,97  
SODSN 89,50 4.473.937 % 9,95  
BAYRK 10,97 9.663.111 % 9,92  
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14:08 Alış Satış %  
Dolar 29,1270 29,1341 % 0,14  
Euro 31,8955 31,9084 % -0,17  
Sterlin 36,7722 36,9566 % -0,37  
Frank 33,6667 33,8695 % 0,00  
Riyal 7,7415 7,7803 % 0,12  
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14:08 Alış Satış %  
Gümüş ONS 23,99 24,03 % 0,66  
Platin 950,75 953,01 % 0,66  
Paladyum 1.201,06 1.204,49 % 0,66  
Brent Pet. 80,27 80,27 % 0,66  
Altın Ons 2.035,85 2.036,18 % 0,66  
Seans Raporu 14:08
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