***ALA*** ATLAS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu
20.12.2023 14:15
***ALA*** ATLAS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )
Fon Müdürü ve Portföy Yöneticileri
Fon Portföy Yöneticileri
Adı Soyadı Göreve Atanma Tarihi Son 5 Yılda Yaptığı İşler (Yıl-Şirket-Mevki) Sermaye Piyasası Alanında Tecrübesi (Yıl) Sahip Olunan Lisanslar
Canan Özdemir 20.12.2023 Hedef Portföy - Portföy Yöneticisi 26 Düzey 3 - Türev Araçlar
İletişim Bilgileri
Bağlantı Kurulacak Yetkililer
Adı Soyadı Görevi Telefon e-Posta
Canan Özdemir Portföy Yöneticisi 212 385 32 00 canan.ozdemir@atlasportfoy.com
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1227343
BIST
'
14:117.649
En Düşük
|Değişim
|: -0,99%
|| -76,42
|Açılış
|: 7.717
|
|Önceki Kapanış
|: 7.726
|
7.648
En Yüksek
7.764
14:1129,1318
En Yüksek
|Değişim
|: 0,14%
|| 0,0394
|Açılış
|: 29,1300
|
|Önceki Kapanış
|: 29,1100
|
29,1354
En Düşük
29,0147
14:1131,8960
En Yüksek
|Değişim
|: -0,21%
|| -0,0656
|Açılış
|: 31,8500
|
|Önceki Kapanış
|: 31,8500
|
32,2159
En Düşük
31,8770
14:111.906,09
En Yüksek
|Değişim
|: -0,13%
|| -2,46
|Açılış
|: 1.906,09
|
|Önceki Kapanış
|: 1.908,55
|
1.913,05
En Düşük
1.904,81
BIST En Aktif Hisseler14:08
|SAMAT
|49,50
|32.277.969
|% 10,00
|
|QNBFB
|283,75
|7.084.386
|% 9,98
|
|SMART
|33,32
|57.318.154
|% 9,97
|
|SODSN
|89,50
|4.473.937
|% 9,95
|
|BAYRK
|10,97
|9.663.111
|% 9,92
|
|ISBTR
|459.000,00
|918.000
|% -10,00
|
|DERHL
|10,02
|3.909.554
|% -9,97
|
|PRZMA
|33,48
|28.724.604
|% -9,95
|
|GUBRF
|262,75
|236.311.341
|% -9,94
|
|SRVGY
|335,25
|79.534.116
|% -9,94
|
|THYAO
|242,90
|3.795.911.815
|% -0,98
|
|ISCTR
|23,88
|1.854.338.043
|% 0,25
|
|AKBNK
|39,24
|1.813.516.840
|% 0,93
|
|YKBNK
|20,52
|1.673.210.045
|% -0,58
|
|KBORU
|48,54
|1.587.360.508
|% -8,33
|
|BEGYO
|2,74
|468.042.101
|% -7,74
|
|YKBNK
|20,52
|1.673.210.045
|% -0,58
|
|ISCTR
|23,88
|1.854.338.043
|% 0,25
|
|EKGYO
|7,13
|534.821.135
|% 0,42
|
|AKBNK
|39,24
|1.813.516.840
|% 0,93
|
|14:08
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|29,1270
|29,1341
|% 0,14
|
|Euro
|31,8955
|31,9084
|% -0,17
|
|Sterlin
|36,7722
|36,9566
|% -0,37
|
|Frank
|33,6667
|33,8695
|% 0,00
|
|Riyal
|7,7415
|7,7803
|% 0,12
|
|14:08
|Alış
|Satış
|%
|
|Gümüş ONS
|23,99
|24,03
|% 0,66
|
|Platin
|950,75
|953,01
|% 0,66
|
|Paladyum
|1.201,06
|1.204,49
|% 0,66
|
|Brent Pet.
|80,27
|80,27
|% 0,66
|
|Altın Ons
|2.035,85
|2.036,18
|% 0,66
|
Seans Raporu
14:08
daha fazla
-
14:23
BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler GUBRF, HEKTS, KRDMD
-
14:23
BIST 30 endeksi için en çok değer kazanan hisseler ENKAI, GARAN, AKBNK
-
14:23XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre -49, 7 kaybederek (% -0.73 ) 6, 778
-
14:23
Tavandan işlem gören hisse senedleri : SAMAT, SODSN, SMART, QNBFB, IHEVA, EGSER, BAYRK
-
14:23
Tabandan işlem gören hisse senetleri : GUBRF, ISBTR, DERHL, PRZMA, MRGYO, SRVGY