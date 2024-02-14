***ALA*** ATLAS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu
14.02.2024 13:51
***ALA*** ATLAS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )
Fona İlişkin Bilgiler
Temel Alım Satım Bilgileri
Alım Satım Saatleri Alım Satım Yerleri Alınabilecek Asgari Pay Adedi Nemalandırma Esasları Diğer Önemli Bilgiler
Yatırımcıların BIST Pay Piyasası'nın açık olduğu günlerde saat 13:30'a kadar verdikleri katılma payı alım talimatları talimatın verilmesini takip eden ilk hesaplamada bulunacak pay fiyatı üzerinden yerine getirilir. BIST Pay Piyasası'nın açık olduğu günlerde saat 13:30'dan sonra iletilen talimatlar ise, ilk pay fiyatı hesaplamasından sonra verilmiş olarak kabul edilir ve izleyen hesaplamada bulunan pay fiyatı üzerinden yerine getirilir. BIST Pay Piyasası'nın kapalı olduğu günlerde iletilen talimatlar, izleyen ilk iş günü yapılacak ilk hesaplamada bulunacak pay fiyatı üzerinden gerçekleştirilir. Yurt içi piyasalarda yarım gün tatil olması durumunda, alım talimatı izleyen ilk iş günü gerçekleştirilir. Atlas Portföy Yönetimi A.Ş. 1 Alım talimatının karşılığında tahsil edilen tutar, müşteri hesabında ters repo, Para Piyasası Fonları veya Takasbank para piyasasında satılmak suretiyle veya Kurulca uygun görülen diğer sermaye piyasa araçlarında nemalandırılır ve bu izahnamede belirlenen esaslar çerçevesinde, katılma payı alımında kullanılır. Alım talimatının karşılığında tahsil edilen tutar, müşteri hesabında ters repo, Para Piyasası Fonları veya Takasbank para piyasasında satılmak suretiyle veya Kurulca uygun görülen diğer sermaye piyasa araçlarında nemalandırılır ve bu izahnamede belirlenen esaslar çerçevesinde, katılma payı alımında kullanılır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1249468
BIST
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13:519.021
En Düşük
|Değişim
|: 0,30%
|| 27,17
|Açılış
|: 9.015
|
|Önceki Kapanış
|: 8.994
|
8.951
En Yüksek
9.037
13:5130,7459
En Yüksek
|Değişim
|: 0,13%
|| 0,0401
|Açılış
|: 30,8500
|
|Önceki Kapanış
|: 30,8500
|
30,8774
En Düşük
30,6453
13:5132,9308
En Yüksek
|Değişim
|: 0,07%
|| 0,0220
|Açılış
|: 32,9700
|
|Önceki Kapanış
|: 33,0200
|
33,1749
En Düşük
32,8746
13:511.969,11
En Yüksek
|Değişim
|: 0,08%
|| 1,64
|Açılış
|: 1.969,11
|
|Önceki Kapanış
|: 1.967,48
|
1.978,65
En Düşük
1.963,19
BIST En Aktif Hisseler13:51
|ISYAT
|13,97
|125.911.270
|% 10,00
|
|KSTUR
|2.434,00
|7.681.704
|% 9,99
|
|BANVT
|136,50
|61.883.749
|% 9,99
|
|TDGYO
|10,91
|16.326.117
|% 9,98
|
|BNTAS
|12,81
|121.497.042
|% 9,96
|
|SELGD
|47,16
|13.336.141
|% -10,00
|
|EKIZ
|46,00
|2.552.656
|% -9,98
|
|AYDEM
|28,24
|83.267.751
|% -5,80
|
|SNKRN
|30,50
|716.763
|% -5,57
|
|CMENT
|275,25
|2.662.493
|% -4,84
|
|GUBRF
|208,90
|8.454.971.787
|% 5,61
|
|THYAO
|283,00
|4.913.251.407
|% 0,62
|
|REEDR
|50,40
|3.517.134.537
|% 6,46
|
|TUPRS
|164,30
|3.293.959.178
|% 2,30
|
|ISCTR
|26,68
|2.604.096.370
|% -1,77
|
|EKGYO
|10,58
|1.954.236.847
|% -1,21
|
|ADESE
|2,85
|305.179.042
|% 0,00
|
|QUAGR
|4,51
|458.223.116
|% 7,13
|
|KLGYO
|5,17
|473.296.052
|% -3,36
|
|AKFGY
|2,49
|209.761.956
|% -0,40
|
|13:51
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|30,7399
|30,7459
|% 0,13
|
|Euro
|32,9225
|32,9308
|% 0,07
|
|Sterlin
|38,4262
|38,6189
|% -0,30
|
|Frank
|34,4955
|34,7033
|% 0,09
|
|Riyal
|8,1771
|8,2181
|% 0,12
|
|13:51
|Alış
|Satış
|%
|
|Gümüş ONS
|22,04
|22,08
|% 0,66
|
|Platin
|884,09
|885,65
|% 0,66
|
|Paladyum
|873,67
|877,13
|% 0,66
|
|Brent Pet.
|82,93
|82,93
|% 0,66
|
|Altın Ons
|1.992,87
|1.993,11
|% 0,66
|