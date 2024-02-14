***ALA*** ATLAS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu









***ALA*** ATLAS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )Fona İlişkin BilgilerTemel Alım Satım BilgileriAlım Satım Saatleri Alım Satım Yerleri Alınabilecek Asgari Pay Adedi Nemalandırma Esasları Diğer Önemli BilgilerYatırımcıların BIST Pay Piyasası'nın açık olduğu günlerde saat 13:30'a kadar verdikleri katılma payı alım talimatları talimatın verilmesini takip eden ilk hesaplamada bulunacak pay fiyatı üzerinden yerine getirilir. BIST Pay Piyasası'nın açık olduğu günlerde saat 13:30'dan sonra iletilen talimatlar ise, ilk pay fiyatı hesaplamasından sonra verilmiş olarak kabul edilir ve izleyen hesaplamada bulunan pay fiyatı üzerinden yerine getirilir. BIST Pay Piyasası'nın kapalı olduğu günlerde iletilen talimatlar, izleyen ilk iş günü yapılacak ilk hesaplamada bulunacak pay fiyatı üzerinden gerçekleştirilir. Yurt içi piyasalarda yarım gün tatil olması durumunda, alım talimatı izleyen ilk iş günü gerçekleştirilir. Atlas Portföy Yönetimi A.Ş. 1 Alım talimatının karşılığında tahsil edilen tutar, müşteri hesabında ters repo, Para Piyasası Fonları veya Takasbank para piyasasında satılmak suretiyle veya Kurulca uygun görülen diğer sermaye piyasa araçlarında nemalandırılır ve bu izahnamede belirlenen esaslar çerçevesinde, katılma payı alımında kullanılır. Alım talimatının karşılığında tahsil edilen tutar, müşteri hesabında ters repo, Para Piyasası Fonları veya Takasbank para piyasasında satılmak suretiyle veya Kurulca uygun görülen diğer sermaye piyasa araçlarında nemalandırılır ve bu izahnamede belirlenen esaslar çerçevesinde, katılma payı alımında kullanılır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1249468BIST