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***ALA*** ATLAS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu

14.02.2024 13:51
***ALA*** ATLAS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu


***ALA*** ATLAS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )

Fona İlişkin Bilgiler
Temel Alım Satım Bilgileri
Alım Satım Saatleri Alım Satım Yerleri Alınabilecek Asgari Pay Adedi Nemalandırma Esasları Diğer Önemli Bilgiler
Yatırımcıların BIST Pay Piyasası'nın açık olduğu günlerde saat 13:30'a kadar verdikleri katılma payı alım talimatları talimatın verilmesini takip eden ilk hesaplamada bulunacak pay fiyatı üzerinden yerine getirilir. BIST Pay Piyasası'nın açık olduğu günlerde saat 13:30'dan sonra iletilen talimatlar ise, ilk pay fiyatı hesaplamasından sonra verilmiş olarak kabul edilir ve izleyen hesaplamada bulunan pay fiyatı üzerinden yerine getirilir. BIST Pay Piyasası'nın kapalı olduğu günlerde iletilen talimatlar, izleyen ilk iş günü yapılacak ilk hesaplamada bulunacak pay fiyatı üzerinden gerçekleştirilir. Yurt içi piyasalarda yarım gün tatil olması durumunda, alım talimatı izleyen ilk iş günü gerçekleştirilir. Atlas Portföy Yönetimi A.Ş. 1 Alım talimatının karşılığında tahsil edilen tutar, müşteri hesabında ters repo, Para Piyasası Fonları veya Takasbank para piyasasında satılmak suretiyle veya Kurulca uygun görülen diğer sermaye piyasa araçlarında nemalandırılır ve bu izahnamede belirlenen esaslar çerçevesinde, katılma payı alımında kullanılır. Alım talimatının karşılığında tahsil edilen tutar, müşteri hesabında ters repo, Para Piyasası Fonları veya Takasbank para piyasasında satılmak suretiyle veya Kurulca uygun görülen diğer sermaye piyasa araçlarında nemalandırılır ve bu izahnamede belirlenen esaslar çerçevesinde, katılma payı alımında kullanılır.




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1249468


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ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
ISYAT 13,97 125.911.270 % 10,00  
KSTUR 2.434,00 7.681.704 % 9,99  
BANVT 136,50 61.883.749 % 9,99  
TDGYO 10,91 16.326.117 % 9,98  
BNTAS 12,81 121.497.042 % 9,96  
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Dolar 30,7399 30,7459 % 0,13  
Euro 32,9225 32,9308 % 0,07  
Sterlin 38,4262 38,6189 % -0,30  
Frank 34,4955 34,7033 % 0,09  
Riyal 8,1771 8,2181 % 0,12  
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13:51 Alış Satış %  
Gümüş ONS 22,04 22,08 % 0,66  
Platin 884,09 885,65 % 0,66  
Paladyum 873,67 877,13 % 0,66  
Brent Pet. 82,93 82,93 % 0,66  
Altın Ons 1.992,87 1.993,11 % 0,66  
Seans Raporu 13:51
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