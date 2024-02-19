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***ALA*** ATLAS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu

19.02.2024 13:50
***ALA*** ATLAS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu


***ALA*** ATLAS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )

Fona İlişkin Bilgiler
Fonun Yatırım Stratejisi ve Risk Değeri
Yatırım Stratejisi Risk Değeri
Fon?un hisse senedi yoğun fon olması nedeniyle Fon portföy değerinin en az %80?i devamlı olarak menkul kıymet yatırım ortaklıkları payları hariç olmak üzere BIST?te işlem gören ihraççı payları, ihraççı paylarına ve ihraççı payı endekslerine dayalı olarak yapılan vadeli işlem sözleşmelerinin nakit teminatları, ihraççı paylarına ve ihraççı payına dayalı opsiyon sözleşmelerinin primleri, borsada işlem gören ihraççı paylarına ve ihraççı payına dayalı aracı kuruluş varantları ile ihraççı paylarından oluşan endeksleri takip etmek üzere kurulan borsa yatırım fonları katılma paylarına yatırılır. Bununla birlikte, fon portföyünün TL cinsi varlıklar ve işlemlerle ilgili olarak en fazla %20?si oranında Tebliğ?in 24. Maddesinin beşinci fıkrası hükümleri saklı kalmak kaydıyla, Fon?un hisse senedi yoğun fon olarak sınıflandırabilmesi için günlük olarak gerekli olan şartları sağlamaması halinde, sağlanmayan günlere ilişkin, fon?un yatırımcıların ve/veya yatırım fonu katılma payı alım satımını yapan kuruluşların tabi olacağı tüm yükümlülüklerin yerine getirilmesinden de Kurucu ve Portföy Saklayıcısı müteselsilen sorumludur. 7

Fon Karşılaştırma Ölçütü
Karşılaştırma Ölçütü Karşılaştırma Ölçütünün Oranı (%) Ölçütün Belirlenmesine İlişk. Fon Kurulu Karar Tar. ve Say.
BIST-100 Getiri Endeksi 100




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1250347


BIST
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BIST USD EURO ALTIN
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Açılış :  9.322  
Önceki Kapanış :  9.250  
En Düşük
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imkb grafik
BIST En Aktif Hisseler18:05
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
KERVN 1,54 9.399.866 % 10,00  
KAPLM 141,90 67.827.193 % 10,00  
EUKYO 22,44 15.683.373 % 10,00  
KSTUR 2.832,50 10.364.170 % 10,00  
TDGYO 14,52 246.386.274 % 10,00  
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18:05 Alış Satış %  
Dolar 30,8690 30,8727 % 0,11  
Euro 33,2656 33,2764 % 0,12  
Sterlin 38,7354 38,9296 % -0,02  
Frank 34,8577 35,0677 % -0,01  
Riyal 8,2100 8,2512 % 0,14  
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18:05 Alış Satış %  
Gümüş ONS 22,95 22,98 % 0,66  
Platin 900,37 902,48 % 0,66  
Paladyum 942,72 945,34 % 0,66  
Brent Pet. 83,54 83,54 % 0,66  
Altın Ons 2.015,22 2.015,44 % 0,66  
Seans Raporu 18:05
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Foreks tarafından sağlanan Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir. BIST isim ve logosu Koruma Marka Belgesi altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm belgelerin telif hakları tamamen BIST'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz. BIST, verinin sekansı, doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklar, verinin ulaşmaması, gecikmesi, eksik ulaşması, yanlış olması, veri yayın sistemindeki perfomansın düşmesi veya kesintili olması gibi hallerde Alıcı, Alt Alıcı ve / veya Kullanıcılarda oluşabilecek herhangi bir zarardan BIST sorumlu değildir.

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