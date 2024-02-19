***ALA*** ATLAS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu
19.02.2024 13:50
***ALA*** ATLAS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )
Fona İlişkin Bilgiler
Fonun Yatırım Stratejisi ve Risk Değeri
Yatırım Stratejisi Risk Değeri
Fon?un hisse senedi yoğun fon olması nedeniyle Fon portföy değerinin en az %80?i devamlı olarak menkul kıymet yatırım ortaklıkları payları hariç olmak üzere BIST?te işlem gören ihraççı payları, ihraççı paylarına ve ihraççı payı endekslerine dayalı olarak yapılan vadeli işlem sözleşmelerinin nakit teminatları, ihraççı paylarına ve ihraççı payına dayalı opsiyon sözleşmelerinin primleri, borsada işlem gören ihraççı paylarına ve ihraççı payına dayalı aracı kuruluş varantları ile ihraççı paylarından oluşan endeksleri takip etmek üzere kurulan borsa yatırım fonları katılma paylarına yatırılır. Bununla birlikte, fon portföyünün TL cinsi varlıklar ve işlemlerle ilgili olarak en fazla %20?si oranında Tebliğ?in 24. Maddesinin beşinci fıkrası hükümleri saklı kalmak kaydıyla, Fon?un hisse senedi yoğun fon olarak sınıflandırabilmesi için günlük olarak gerekli olan şartları sağlamaması halinde, sağlanmayan günlere ilişkin, fon?un yatırımcıların ve/veya yatırım fonu katılma payı alım satımını yapan kuruluşların tabi olacağı tüm yükümlülüklerin yerine getirilmesinden de Kurucu ve Portföy Saklayıcısı müteselsilen sorumludur. 7
Fon Karşılaştırma Ölçütü
Karşılaştırma Ölçütü Karşılaştırma Ölçütünün Oranı (%) Ölçütün Belirlenmesine İlişk. Fon Kurulu Karar Tar. ve Say.
BIST-100 Getiri Endeksi 100
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1250347
BIST
'
18:059.196
En Düşük
|Değişim
|: -0,58%
|| -53,95
|Açılış
|: 9.322
|
|Önceki Kapanış
|: 9.250
|
9.173
En Yüksek
9.404
18:0530,8734
En Yüksek
|Değişim
|: 0,11%
|| 0,0344
|Açılış
|: 31,0150
|
|Önceki Kapanış
|: 30,9500
|
30,8869
En Düşük
30,7660
18:0533,2743
En Yüksek
|Değişim
|: 0,11%
|| 0,0367
|Açılış
|: 33,3500
|
|Önceki Kapanış
|: 33,2800
|
33,4014
En Düşük
33,1863
18:051.999,42
En Yüksek
|Değişim
|: 0,21%
|| 4,21
|Açılış
|: 1.999,42
|
|Önceki Kapanış
|: 1.995,21
|
2.007,99
En Düşük
1.991,67
BIST En Aktif Hisseler18:05
|KERVN
|1,54
|9.399.866
|% 10,00
|
|KAPLM
|141,90
|67.827.193
|% 10,00
|
|EUKYO
|22,44
|15.683.373
|% 10,00
|
|KSTUR
|2.832,50
|10.364.170
|% 10,00
|
|TDGYO
|14,52
|246.386.274
|% 10,00
|
|UMPAS
|11,89
|8.378.649
|% -9,99
|
|SEGYO
|6,25
|257.382.808
|% -9,94
|
|BFREN
|12.990,00
|1.755.770.070
|% -9,92
|
|KARYE
|59,50
|231.128.161
|% -9,92
|
|VERUS
|279,25
|170.397.876
|% -9,63
|
|THYAO
|278,50
|12.089.486.971
|% -1,42
|
|TUPRS
|173,00
|8.706.501.528
|% 3,59
|
|EREGL
|48,32
|8.445.097.987
|% -1,63
|
|ISCTR
|27,38
|7.507.182.951
|% -1,65
|
|YKBNK
|23,80
|5.943.156.397
|% -0,25
|
|ZOREN
|6,08
|4.382.994.495
|% 4,65
|
|ISCTR
|27,38
|7.507.182.951
|% -1,65
|
|YKBNK
|23,80
|5.943.156.397
|% -0,25
|
|PETKM
|24,18
|5.605.882.061
|% -1,31
|
|AKFGY
|2,40
|552.481.589
|% -5,88
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|30,8690
|30,8727
|% 0,11
|
|Euro
|33,2656
|33,2764
|% 0,12
|
|Sterlin
|38,7354
|38,9296
|% -0,02
|
|Frank
|34,8577
|35,0677
|% -0,01
|
|Riyal
|8,2100
|8,2512
|% 0,14
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Gümüş ONS
|22,95
|22,98
|% 0,66
|
|Platin
|900,37
|902,48
|% 0,66
|
|Paladyum
|942,72
|945,34
|% 0,66
|
|Brent Pet.
|83,54
|83,54
|% 0,66
|
|Altın Ons
|2.015,22
|2.015,44
|% 0,66
|
Seans Raporu
18:05
daha fazla
-
17:59CONSE
Yüzde -4.30 oranında düşüşle 6.68 lira fiyatla işlem gören hissede 25, 841, 053 adet işlem
-
17:58ALMAD
Yüzde -4.00 oranında düşüşle 8.39 lira fiyatla işlem gören hissede 6, 640, 393 adet işlem
-
17:57FZLGY
Yüzde -4.11 oranında düşüşle 14.47 lira fiyatla işlem gören hissede 6, 912, 857 adet işlem
-
17:56XU100
Endeks 9, 190 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -0, 65 altında . İşlem hacmi 141, 433.00 milyon TL de
-
17:56KERVT
Yüzde -4.21 oranında düşüşle 12.30 lira fiyatla işlem gören hissede 11, 447, 983 adet işlem