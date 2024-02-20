***ALA*** ATLAS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu
20.02.2024 10:53
***ALA*** ATLAS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )
Fona İlişkin Bilgiler
Fonun Halka Arz Tarihi
İhraç Sıra Numarası Halka Arz Tarihi
11.10.2023
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1250711
BIST
'
13:389.294
En Düşük
|Değişim
|: 1,07%
|| 97,94
|Açılış
|: 9.239
|
|Önceki Kapanış
|: 9.196
|
9.200
En Yüksek
9.308
13:3830,9035
En Yüksek
|Değişim
|: 0,21%
|| 0,0634
|Açılış
|: 31,0700
|
|Önceki Kapanış
|: 31,0150
|
30,9250
En Düşük
30,7911
13:3833,4248
En Yüksek
|Değişim
|: 0,43%
|| 0,1422
|Açılış
|: 33,4700
|
|Önceki Kapanış
|: 33,3500
|
33,7005
En Düşük
33,2101
13:382.013,39
En Yüksek
|Değişim
|: 0,65%
|| 12,99
|Açılış
|: 2.013,57
|
|Önceki Kapanış
|: 2.000,40
|
2.014,06
En Düşük
1.997,67
BIST En Aktif Hisseler13:36
|TURGG
|687,50
|102.631.333
|% 10,00
|
|MIATK
|68,85
|3.582.642.562
|% 9,98
|
|EUKYO
|24,68
|41.431.205
|% 9,98
|
|DOBUR
|108,10
|156.999.233
|% 9,97
|
|KSTUR
|3.115,00
|3.959.585
|% 9,97
|
|ETYAT
|16,18
|38.386.645
|% -9,96
|
|SELGD
|52,20
|1.405.328
|% -7,45
|
|CUSAN
|25,82
|54.562.679
|% -6,79
|
|CASA
|100,00
|3.393.700
|% -4,76
|
|CEOEM
|23,94
|58.355.175
|% -4,62
|
|THYAO
|281,50
|5.278.012.113
|% 1,08
|
|MIATK
|68,85
|3.582.642.562
|% 9,98
|
|GUBRF
|208,60
|3.357.540.430
|% 5,51
|
|EREGL
|48,50
|2.968.096.469
|% 0,37
|
|SASA
|42,98
|2.410.937.686
|% -0,37
|
|ZOREN
|6,10
|1.793.768.029
|% 0,33
|
|EKGYO
|10,60
|1.273.862.904
|% 0,76
|
|KLGYO
|5,35
|523.656.847
|% 9,86
|
|AKFGY
|2,39
|200.337.838
|% -0,42
|
|QUAGR
|4,80
|365.265.041
|% 4,12
|
|13:36
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|30,8995
|30,9026
|% 0,20
|
|Euro
|33,4033
|33,4278
|% 0,44
|
|Sterlin
|38,8374
|39,0322
|% 0,27
|
|Frank
|34,9337
|35,1441
|% 0,36
|
|Riyal
|8,2143
|8,2555
|% 0,20
|
|13:36
|Alış
|Satış
|%
|
|Gümüş ONS
|23,07
|23,10
|% 0,66
|
|Platin
|909,52
|910,57
|% 0,66
|
|Paladyum
|963,97
|967,27
|% 0,66
|
|Brent Pet.
|82,88
|82,88
|% 0,66
|
|Altın Ons
|2.026,54
|2.026,86
|% 0,66
|