***ALA*** ATLAS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu
20.02.2024 10:58
***ALA*** ATLAS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )
Fona İlişkin Bilgiler
Fonun Yatırım Stratejisi ve Risk Değeri
Yatırım Stratejisi Risk Değeri
Fon yatırım öngörüsü doğrultusunda para ve sermaye piyasası araçlarına, Kurulca uygun görülen diğer yatırım araçlarına, taraf olunacak sözleşmelere, finansal işlemlere ve menkul kıymetlere yatırım yaparak sermaye kazancı sağlamak ve portföy değerini artırmayı amaçlamaktadır. 7
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1250717
BIST
'
13:399.292
En Düşük
|Değişim
|: 1,04%
|| 95,19
|Açılış
|: 9.239
|
|Önceki Kapanış
|: 9.196
|
9.200
En Yüksek
9.308
13:3930,9028
En Yüksek
|Değişim
|: 0,20%
|| 0,0627
|Açılış
|: 31,0700
|
|Önceki Kapanış
|: 31,0150
|
30,9250
En Düşük
30,7911
13:3933,4209
En Yüksek
|Değişim
|: 0,42%
|| 0,1383
|Açılış
|: 33,4800
|
|Önceki Kapanış
|: 33,3500
|
33,7005
En Düşük
33,2101
13:392.013,88
En Yüksek
|Değişim
|: 0,67%
|| 13,48
|Açılış
|: 2.013,88
|
|Önceki Kapanış
|: 2.000,40
|
2.014,06
En Düşük
1.997,67
BIST En Aktif Hisseler13:37
|TURGG
|687,50
|102.668.458
|% 10,00
|
|MIATK
|68,85
|3.584.139.705
|% 9,98
|
|EUKYO
|24,68
|41.481.059
|% 9,98
|
|DYOBY
|32,44
|242.147.554
|% 9,97
|
|DOBUR
|108,10
|157.341.802
|% 9,97
|
|ETYAT
|16,18
|38.770.871
|% -9,96
|
|SELGD
|52,20
|1.405.328
|% -7,45
|
|CUSAN
|25,84
|55.110.130
|% -6,71
|
|GRNYO
|9,29
|13.833.804
|% -5,01
|
|CASA
|100,00
|3.393.700
|% -4,76
|
|THYAO
|281,50
|5.358.137.653
|% 1,08
|
|MIATK
|68,85
|3.584.139.705
|% 9,98
|
|GUBRF
|209,30
|3.496.187.686
|% 5,87
|
|EREGL
|48,52
|2.990.549.776
|% 0,41
|
|SASA
|42,94
|2.489.876.545
|% -0,46
|
|ZOREN
|6,11
|1.870.719.177
|% 0,49
|
|EKGYO
|10,60
|1.291.367.944
|% 0,76
|
|KLGYO
|5,35
|523.713.937
|% 9,86
|
|AKFGY
|2,39
|201.038.781
|% -0,42
|
|QUAGR
|4,79
|370.872.795
|% 3,90
|
|13:37
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|30,8979
|30,9035
|% 0,21
|
|Euro
|33,4181
|33,4248
|% 0,43
|
|Sterlin
|38,8623
|39,0572
|% 0,33
|
|Frank
|34,9478
|35,1583
|% 0,40
|
|Riyal
|8,2144
|8,2556
|% 0,20
|
|13:37
|Alış
|Satış
|%
|
|Gümüş ONS
|23,10
|23,12
|% 0,66
|
|Platin
|908,87
|911,62
|% 0,66
|
|Paladyum
|968,52
|972,16
|% 0,66
|
|Brent Pet.
|83,11
|83,11
|% 0,66
|
|Altın Ons
|2.026,42
|2.026,72
|% 0,66
|