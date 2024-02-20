***ALA*** ATLAS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu
20.02.2024 10:59
***ALA*** ATLAS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )
Fona İlişkin Bilgiler
Fonun Yatırım Stratejisi ve Risk Değeri
Yatırım Stratejisi Risk Değeri
Fon toplam değerinin asgari % 80'i devamlı olarak yerli sabit ve değişken faizli özel sektör borçlanma araçlarına yatırılır. Bununla birlikte fon toplam değerinin en fazla %20'si yabancı para ve sermaye piyasası araçlarına da yatırılabilir. Ayrıca Fonun getirisini artırmak amacıyla izahnamenin (2.4.) no 'lu maddesinde yer alan tabloda belirtilen diğer yatırım araçlarına da belirlenen sınırlamalar dahilinde yatırım yapılarak piyasalardaki fırsatlardan faydalanmak amaçlanmaktadır. 1
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1250720
BIST
'
13:389.293
En Düşük
|Değişim
|: 1,05%
|| 96,90
|Açılış
|: 9.239
|
|Önceki Kapanış
|: 9.196
|
9.200
En Yüksek
9.308
13:3830,9035
En Yüksek
|Değişim
|: 0,21%
|| 0,0634
|Açılış
|: 31,0700
|
|Önceki Kapanış
|: 31,0150
|
30,9250
En Düşük
30,7911
13:3833,4248
En Yüksek
|Değişim
|: 0,43%
|| 0,1422
|Açılış
|: 33,4700
|
|Önceki Kapanış
|: 33,3500
|
33,7005
En Düşük
33,2101
13:382.013,57
En Yüksek
|Değişim
|: 0,66%
|| 13,18
|Açılış
|: 2.013,57
|
|Önceki Kapanış
|: 2.000,40
|
2.014,06
En Düşük
1.997,67
BIST En Aktif Hisseler13:37
|TURGG
|687,50
|102.668.458
|% 10,00
|
|MIATK
|68,85
|3.583.658.719
|% 9,98
|
|EUKYO
|24,68
|41.481.059
|% 9,98
|
|DYOBY
|32,44
|241.977.568
|% 9,97
|
|DOBUR
|108,10
|157.173.922
|% 9,97
|
|ETYAT
|16,18
|38.641.997
|% -9,96
|
|SELGD
|52,20
|1.405.328
|% -7,45
|
|CUSAN
|25,80
|54.939.476
|% -6,86
|
|GRNYO
|9,29
|13.833.804
|% -5,01
|
|CASA
|100,00
|3.393.700
|% -4,76
|
|THYAO
|281,75
|5.345.215.294
|% 1,17
|
|MIATK
|68,85
|3.583.658.719
|% 9,98
|
|GUBRF
|209,60
|3.449.392.604
|% 6,02
|
|EREGL
|48,50
|2.988.154.059
|% 0,37
|
|SASA
|43,02
|2.467.249.968
|% -0,28
|
|ZOREN
|6,09
|1.850.192.102
|% 0,16
|
|EKGYO
|10,61
|1.290.138.707
|% 0,86
|
|KLGYO
|5,35
|523.673.175
|% 9,86
|
|AKFGY
|2,39
|200.845.236
|% -0,42
|
|QUAGR
|4,80
|366.970.720
|% 4,12
|
|13:37
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|30,8942
|30,9052
|% 0,21
|
|Euro
|33,4176
|33,4237
|% 0,42
|
|Sterlin
|38,8652
|39,0601
|% 0,34
|
|Frank
|34,9476
|35,1581
|% 0,40
|
|Riyal
|8,2143
|8,2555
|% 0,20
|
|13:37
|Alış
|Satış
|%
|
|Gümüş ONS
|23,11
|23,13
|% 0,66
|
|Platin
|910,38
|911,52
|% 0,66
|
|Paladyum
|968,90
|971,66
|% 0,66
|
|Brent Pet.
|83,06
|83,06
|% 0,66
|
|Altın Ons
|2.026,49
|2.026,80
|% 0,66
|