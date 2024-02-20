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***ALA*** ATLAS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu

20.02.2024 10:59
***ALA*** ATLAS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu


***ALA*** ATLAS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )

Fona İlişkin Bilgiler
Fonun Yatırım Stratejisi ve Risk Değeri
Yatırım Stratejisi Risk Değeri
Fon toplam değerinin asgari % 80'i devamlı olarak yerli sabit ve değişken faizli özel sektör borçlanma araçlarına yatırılır. Bununla birlikte fon toplam değerinin en fazla %20'si yabancı para ve sermaye piyasası araçlarına da yatırılabilir. Ayrıca Fonun getirisini artırmak amacıyla izahnamenin (2.4.) no 'lu maddesinde yer alan tabloda belirtilen diğer yatırım araçlarına da belirlenen sınırlamalar dahilinde yatırım yapılarak piyasalardaki fırsatlardan faydalanmak amaçlanmaktadır. 1




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1250720


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TURGG 687,50 102.668.458 % 10,00  
MIATK 68,85 3.583.658.719 % 9,98  
EUKYO 24,68 41.481.059 % 9,98  
DYOBY 32,44 241.977.568 % 9,97  
DOBUR 108,10 157.173.922 % 9,97  
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Dolar 30,8942 30,9052 % 0,21  
Euro 33,4176 33,4237 % 0,42  
Sterlin 38,8652 39,0601 % 0,34  
Frank 34,9476 35,1581 % 0,40  
Riyal 8,2143 8,2555 % 0,20  
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Gümüş ONS 23,11 23,13 % 0,66  
Platin 910,38 911,52 % 0,66  
Paladyum 968,90 971,66 % 0,66  
Brent Pet. 83,06 83,06 % 0,66  
Altın Ons 2.026,49 2.026,80 % 0,66  
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