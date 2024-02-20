***ALA*** ATLAS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu









***ALA*** ATLAS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )Fona İlişkin BilgilerFonun Yatırım Stratejisi ve Risk DeğeriYatırım Stratejisi Risk DeğeriFon toplam değerinin asgari % 80'i devamlı olarak yerli sabit ve değişken faizli özel sektör borçlanma araçlarına yatırılır. Bununla birlikte fon toplam değerinin en fazla %20'si yabancı para ve sermaye piyasası araçlarına da yatırılabilir. Ayrıca Fonun getirisini artırmak amacıyla izahnamenin (2.4.) no 'lu maddesinde yer alan tabloda belirtilen diğer yatırım araçlarına da belirlenen sınırlamalar dahilinde yatırım yapılarak piyasalardaki fırsatlardan faydalanmak amaçlanmaktadır. 1http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1250720BIST