***ALA*** ATLAS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Toplam Gider Oranı ve Fon Toplam Giderinin Dağılımı
07.07.2021 16:33
***ALA*** ATLAS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Toplam Gider Oranı ve Fon Toplam Giderinin Dağılımı )
Türkçe
Fon Toplam Gider Oranı ve Fon Toplam Giderinin Dağılımı
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
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Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
A. FON TOPLAM GİDER ORANI BİLGİLERİ
Yıllık Azami Fon Toplam Gider Oranı (%)
% 0
İlgili Döneme Denk Gelen Azami Fon Toplam Gider Oranı (%)
% 0
Dönem Sonu İtibariyle Gerçekleşen Fon Toplam Gider Oranı (%)
% 0
Dönem Sonu İtibariyla Gerçekleşen Net Fon Toplam Gider Oranı (%)
% 0
Varsa İade Tutarı (TL)
0
Varsa Mevcut Döneme İlişkin İade Tutarı (TL)
0
Önceki Dönemlerde Fona Yapılmış Olan İade Tutarı (TL)
0
Portföy Yöneticisinin Fon Toplam Giderlerinden Aldığı Payın Tutarı (TL)
65169,84
Portföy Yöneticisinin Fon Toplam Giderlerinden Aldığı Payın Oranı (%)
% 37,1
B. FON TOPLAM GİDERİNİN DAĞILIMI (%)
a) Yönetim Ücreti (Yıllık) (%)
% 37,1
- Kurucu (%)
% 100
- Portföy Saklayıcı (%)
% 0
- Yönetici (%)
% 0
- Fon Dağıtım Kuruluşu (%)
% 0
- Diğer (%)
% 0
b) Aracılık Komisyonları (%)
% 41,59
c) Saklama Ücreti (%)
% 10,18
d) Diğer Giderler (%)
% 11,13
Açıklamalar
ZVB- Fon Toplam Gider Oranı ve Fon Toplam Giderinin Dağılımı
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/947753
BIST
16:391.392
En Yüksek
|Değişim
|: 0,68%
|| 9,34
|Açılış
|: 1.385
|
|Önceki Kapanış
|: 1.383
|
1.393
En Düşük
1.384
16:398,7004
En Yüksek
|Değişim
|: 0,16%
|| 0,0142
|Açılış
|: 8,6910
|
|Önceki Kapanış
|: 8,6600
|
8,7062
En Düşük
8,6528
16:3910,2782
En Yüksek
|Değişim
|: 0,04%
|| 0,0037
|Açılış
|: 10,2550
|
|Önceki Kapanış
|: 10,2400
|
10,2989
En Düşük
10,2291
16:39504,50
En Yüksek
|Değişim
|: 0,51%
|| 2,55
|Açılış
|: 504,50
|
|Önceki Kapanış
|: 501,95
|
504,89
En Düşük
500,89
BIST En Aktif Hisseler16:39
|TUREX
|10,52
|19.818.239
|% 9,93
|
|IDGYO
|1,92
|25.208.946
|% 9,71
|
|AGYO
|2,29
|31.111.570
|% 9,57
|
|TUCLK
|14,11
|76.894.123
|% 9,46
|
|PRKAB
|12,87
|32.152.843
|% 9,44
|
|TKURU
|215,20
|6.383.803
|% -10,00
|
|DENGE
|2,15
|1.524.406
|% -9,66
|
|DIRIT
|3,19
|166.531
|% -9,38
|
|VKFYO
|7,21
|829.280
|% -8,39
|
|MMCAS
|5,80
|101.876
|% -7,94
|
|GARAN
|8,75
|1.010.706.767
|% 1,63
|
|KRDMD
|7,12
|625.900.176
|% 2,89
|
|THYAO
|13,92
|585.784.648
|% 0,29
|
|AKBNK
|5,37
|548.133.920
|% 0,00
|
|YKBNK
|2,26
|500.445.632
|% 1,80
|
|YKBNK
|2,26
|500.445.632
|% 1,80
|
|PEKGY
|1,25
|172.950.271
|% -6,02
|
|GARAN
|8,75
|1.010.706.767
|% 1,63
|
|AKBNK
|5,37
|548.133.920
|% 0,00
|
|KRDMD
|7,12
|625.900.176
|% 2,89
|
|16:39
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,6982
|8,7004
|% 0,16
|
|Euro
|10,2703
|10,2782
|% 0,04
|
|Sterlin
|11,9817
|12,0418
|% 0,26
|
|Frank
|9,3656
|9,4220
|% 0,09
|
|Riyal
|2,3123
|2,3239
|% 0,14
|
|16:39
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.807
|1.808
|10,63
|
|Altın Gr.
|504
|505
|2,55
|
|Cumhuriyet
|3.338
|3.388
|-2,00
|
|Tam
|3.324
|3.407
|-1,97
|
|Yarım
|1.607
|1.648
|-0,95
|
|Çeyrek
|806
|824
|-0,47
|
|Gümüş.Ons
|26,32
|26,34
|0,18
|
|Gümüş Gr.
|7,36
|7,36
|0,05
|
|B. Petrol
|74,86
|74,86
|0,33
|
Seans Raporu
16:39
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16:53BIOEN
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16:50XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 8, 75 artarak (% 0.72 ) 1, 230
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