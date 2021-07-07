***ALA*** ATLAS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Toplam Gider Oranı ve Fon Toplam Giderinin Dağılımı
07.07.2021 16:34
***ALA*** ATLAS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Toplam Gider Oranı ve Fon Toplam Giderinin Dağılımı )
Türkçe
Fon Toplam Gider Oranı ve Fon Toplam Giderinin Dağılımı
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Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
A. FON TOPLAM GİDER ORANI BİLGİLERİ
Yıllık Azami Fon Toplam Gider Oranı (%)
% 3,65
İlgili Döneme Denk Gelen Azami Fon Toplam Gider Oranı (%)
% 1,81
Dönem Sonu İtibariyle Gerçekleşen Fon Toplam Gider Oranı (%)
% 0,85
Dönem Sonu İtibariyla Gerçekleşen Net Fon Toplam Gider Oranı (%)
% 0,85
Varsa İade Tutarı (TL)
0
Varsa Mevcut Döneme İlişkin İade Tutarı (TL)
0
Önceki Dönemlerde Fona Yapılmış Olan İade Tutarı (TL)
0
Portföy Yöneticisinin Fon Toplam Giderlerinden Aldığı Payın Tutarı (TL)
577151,3
Portföy Yöneticisinin Fon Toplam Giderlerinden Aldığı Payın Oranı (%)
% 82
B. FON TOPLAM GİDERİNİN DAĞILIMI (%)
a) Yönetim Ücreti (Yıllık) (%)
% 82
- Kurucu (%)
% 83,3
- Portföy Saklayıcı (%)
% 0
- Yönetici (%)
% 0
- Fon Dağıtım Kuruluşu (%)
% 16,7
- Diğer (%)
% 0
b) Aracılık Komisyonları (%)
% 5,9
c) Saklama Ücreti (%)
% 8,05
d) Diğer Giderler (%)
% 4,05
Açıklamalar
AHU - Fon Toplam Gider Oranı ve Fon Toplam Giderinin Dağılımı
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/947759
BIST
16:371.392
En Yüksek
|Değişim
|: 0,70%
|| 9,65
|Açılış
|: 1.385
|
|Önceki Kapanış
|: 1.383
|
1.393
En Düşük
1.384
16:378,7010
En Yüksek
|Değişim
|: 0,17%
|| 0,0148
|Açılış
|: 8,6900
|
|Önceki Kapanış
|: 8,6600
|
8,7062
En Düşük
8,6528
16:3710,2753
En Yüksek
|Değişim
|: 0,01%
|| 0,0008
|Açılış
|: 10,2550
|
|Önceki Kapanış
|: 10,2400
|
10,2989
En Düşük
10,2291
16:37504,57
En Yüksek
|Değişim
|: 0,52%
|| 2,63
|Açılış
|: 504,57
|
|Önceki Kapanış
|: 501,95
|
504,89
En Düşük
500,89
BIST En Aktif Hisseler16:37
|TUREX
|10,52
|19.817.597
|% 9,93
|
|IDGYO
|1,92
|25.208.946
|% 9,71
|
|AGYO
|2,29
|31.087.502
|% 9,57
|
|TUCLK
|14,12
|76.454.183
|% 9,54
|
|PRKAB
|12,85
|31.489.434
|% 9,27
|
|TKURU
|215,20
|6.383.803
|% -10,00
|
|DENGE
|2,15
|1.524.406
|% -9,66
|
|DIRIT
|3,19
|166.531
|% -9,38
|
|VKFYO
|7,21
|829.280
|% -8,39
|
|MMCAS
|5,80
|101.876
|% -7,94
|
|GARAN
|8,75
|1.010.058.321
|% 1,63
|
|KRDMD
|7,12
|622.141.581
|% 2,89
|
|THYAO
|13,93
|584.678.983
|% 0,36
|
|AKBNK
|5,37
|548.075.715
|% 0,00
|
|YKBNK
|2,26
|500.316.314
|% 1,80
|
|YKBNK
|2,26
|500.316.314
|% 1,80
|
|PEKGY
|1,25
|172.920.838
|% -6,02
|
|GARAN
|8,75
|1.010.058.321
|% 1,63
|
|AKBNK
|5,37
|548.075.715
|% 0,00
|
|KRDMD
|7,12
|622.141.581
|% 2,89
|
|16:37
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,6966
|8,7010
|% 0,17
|
|Euro
|10,2688
|10,2753
|% 0,01
|
|Sterlin
|11,9814
|12,0415
|% 0,26
|
|Frank
|9,3701
|9,4266
|% 0,13
|
|Riyal
|2,3129
|2,3245
|% 0,17
|
|16:37
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.806
|1.806
|9,33
|
|Altın Gr.
|504
|504
|2,34
|
|Cumhuriyet
|3.336
|3.386
|-4,00
|
|Tam
|3.323
|3.405
|-3,55
|
|Yarım
|1.606
|1.647
|-1,71
|
|Çeyrek
|805
|824
|-0,86
|
|Gümüş.Ons
|26,29
|26,33
|0,16
|
|Gümüş Gr.
|7,37
|7,38
|0,06
|
|B. Petrol
|75,17
|75,17
|0,64
|
Seans Raporu
16:37
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16:50
BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler SAHOL, PGSUS, AKBNK
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BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 8, 75 artarak (% 0.72 ) 1, 230
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16:50
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