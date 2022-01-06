***ALA*** ATLAS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Toplam Gider Oranı ve Fon Toplam Giderinin Dağılımı
06.01.2022 15:31
***ALA*** ATLAS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Toplam Gider Oranı ve Fon Toplam Giderinin Dağılımı )
Türkçe
Fon Toplam Gider Oranı ve Fon Toplam Giderinin Dağılımı
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
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Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
A. FON TOPLAM GİDER ORANI BİLGİLERİ
Yıllık Azami Fon Toplam Gider Oranı (%)
% 0
İlgili Döneme Denk Gelen Azami Fon Toplam Gider Oranı (%)
% 0
Dönem Sonu İtibariyle Gerçekleşen Fon Toplam Gider Oranı (%)
% 0,93
Dönem Sonu İtibariyla Gerçekleşen Net Fon Toplam Gider Oranı (%)
% 0,93
Varsa İade Tutarı (TL)
0
Varsa Mevcut Döneme İlişkin İade Tutarı (TL)
0
Önceki Dönemlerde Fona Yapılmış Olan İade Tutarı (TL)
0
Portföy Yöneticisinin Fon Toplam Giderlerinden Aldığı Payın Tutarı (TL)
222208,13
Portföy Yöneticisinin Fon Toplam Giderlerinden Aldığı Payın Oranı (%)
% 43,5
B. FON TOPLAM GİDERİNİN DAĞILIMI (%)
a) Yönetim Ücreti (Yıllık) (%)
% 43,5
- Kurucu (%)
% 100
- Portföy Saklayıcı (%)
% 0
- Yönetici (%)
% 0
- Fon Dağıtım Kuruluşu (%)
% 0
- Diğer (%)
% 0
b) Aracılık Komisyonları (%)
% 30,97
c) Saklama Ücreti (%)
% 13,62
d) Diğer Giderler (%)
% 11,91
Açıklamalar
ZVB - Fon Toplam Gider Oranı ve Fon Toplam Giderinin Dağılımı
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/989355
BIST
15:522.014
En Yüksek
|Değişim
|: 0,44%
|| 8,77
|Açılış
|: 1.993
|
|Önceki Kapanış
|: 2.005
|
2.022
En Düşük
1.978
15:5213,7252
En Yüksek
|Değişim
|: 0,42%
|| 0,0571
|Açılış
|: 13,7600
|
|Önceki Kapanış
|: 13,5000
|
13,8789
En Düşük
13,4921
15:5215,5912
En Yüksek
|Değişim
|: 0,82%
|| 0,1263
|Açılış
|: 15,5300
|
|Önceki Kapanış
|: 15,2300
|
15,7054
En Düşük
15,2554
15:52794,50
En Yüksek
|Değişim
|: -0,05%
|| -0,36
|Açılış
|: 794,50
|
|Önceki Kapanış
|: 794,86
|
804,05
En Düşük
779,51
BIST En Aktif Hisseler15:50
|UZERB
|46,56
|1.558.363
|% 9,97
|
|HUBVC
|10,07
|14.772.133
|% 9,93
|
|DOBUR
|103,10
|7.414.746
|% 9,91
|
|ORCAY
|28,88
|9.582.039
|% 8,98
|
|MTRYO
|1,69
|2.103.120
|% 6,96
|
|ELITE
|22,04
|46.582.757
|% -9,97
|
|KRGYO
|7,19
|63.105.562
|% -8,06
|
|MARKA
|3,99
|3.429.924
|% -6,12
|
|EKIZ
|6,90
|159.308
|% -5,99
|
|YBTAS
|13.906,40
|42.572
|% -5,85
|
|THYAO
|25,04
|2.921.649.409
|% 4,77
|
|EREGL
|30,58
|1.977.160.851
|% -0,91
|
|GARAN
|11,52
|1.801.630.254
|% 0,61
|
|SISE
|14,74
|1.454.800.412
|% 2,29
|
|KRDMD
|10,45
|1.349.735.921
|% 1,46
|
|YKBNK
|3,50
|971.822.418
|% -0,28
|
|EKGYO
|2,26
|362.534.848
|% -1,31
|
|GARAN
|11,52
|1.801.630.254
|% 0,61
|
|KRDMD
|10,45
|1.349.735.921
|% 1,46
|
|PETKM
|9,21
|1.086.715.169
|% 4,19
|
|15:50
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|13,7092
|13,7268
|% 0,43
|
|Euro
|15,5205
|15,5730
|% 0,70
|
|Sterlin
|18,5714
|18,6646
|% 0,66
|
|Frank
|14,9192
|15,0091
|% 0,68
|
|Riyal
|3,6549
|3,6732
|% 0,82
|
|15:50
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.792
|1.792
|-18,23
|
|Altın Gr.
|795
|795
|-0,02
|
|Cumhuriyet
|5.286
|5.366
|26,00
|
|Tam
|5.263
|5.400
|28,83
|
|Yarım
|2.544
|2.612
|13,95
|
|Çeyrek
|1.276
|1.306
|6,97
|
|Gümüş.Ons
|22,10
|22,12
|-0,63
|
|Gümüş Gr.
|9,81
|9,82
|-0,18
|
|B. Petrol
|82,02
|82,02
|1,22
|