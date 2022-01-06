***ALA*** ATLAS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Toplam Gider Oranı ve Fon Toplam Giderinin Dağılımı
06.01.2022 15:32
TİMİ A.Ş.( Fon Toplam Gider Oranı ve Fon Toplam Giderinin Dağılımı )
Türkçe
Fon Toplam Gider Oranı ve Fon Toplam Giderinin Dağılımı
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Bildirim İçeriği
A. FON TOPLAM GİDER ORANI BİLGİLERİ
Yıllık Azami Fon Toplam Gider Oranı (%)
% 3,65
İlgili Döneme Denk Gelen Azami Fon Toplam Gider Oranı (%)
% 3,65
Dönem Sonu İtibariyle Gerçekleşen Fon Toplam Gider Oranı (%)
% 1,67
Dönem Sonu İtibariyla Gerçekleşen Net Fon Toplam Gider Oranı (%)
% 1,67
Varsa İade Tutarı (TL)
0
Varsa Mevcut Döneme İlişkin İade Tutarı (TL)
0
Önceki Dönemlerde Fona Yapılmış Olan İade Tutarı (TL)
0
Portföy Yöneticisinin Fon Toplam Giderlerinden Aldığı Payın Tutarı (TL)
1293631,34
Portföy Yöneticisinin Fon Toplam Giderlerinden Aldığı Payın Oranı (%)
% 84,09
B. FON TOPLAM GİDERİNİN DAĞILIMI (%)
a) Yönetim Ücreti (Yıllık) (%)
% 84,09
- Kurucu (%)
% 84,23
- Portföy Saklayıcı (%)
% 0
- Yönetici (%)
% 0
- Fon Dağıtım Kuruluşu (%)
% 15,77
- Diğer (%)
% 0
b) Aracılık Komisyonları (%)
% 5,46
c) Saklama Ücreti (%)
% 7,23
d) Diğer Giderler (%)
% 3,22
Açıklamalar
AHU - Fon Toplam Gider Oranı ve Fon Toplam Giderinin Dağılımı
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/989360
BIST
15:522.014
En Yüksek
|Değişim
|: 0,46%
|| 9,14
|Açılış
|: 1.993
|
|Önceki Kapanış
|: 2.005
|
2.022
En Düşük
1.978
15:5213,7252
En Yüksek
|Değişim
|: 0,42%
|| 0,0571
|Açılış
|: 13,7600
|
|Önceki Kapanış
|: 13,5000
|
13,8789
En Düşük
13,4921
15:5215,5912
En Yüksek
|Değişim
|: 0,82%
|| 0,1263
|Açılış
|: 15,5300
|
|Önceki Kapanış
|: 15,2300
|
15,7054
En Düşük
15,2554
15:52794,04
En Yüksek
|Değişim
|: -0,10%
|| -0,82
|Açılış
|: 794,04
|
|Önceki Kapanış
|: 794,86
|
804,05
En Düşük
779,51
BIST En Aktif Hisseler15:52
|UZERB
|46,56
|1.558.363
|% 9,97
|
|HUBVC
|10,07
|14.772.133
|% 9,93
|
|DOBUR
|103,10
|7.414.746
|% 9,91
|
|ORCAY
|28,86
|9.596.469
|% 8,91
|
|MTRYO
|1,69
|2.103.131
|% 6,96
|
|ELITE
|22,04
|46.587.628
|% -9,97
|
|KRGYO
|7,16
|63.122.319
|% -8,44
|
|MARKA
|3,98
|3.438.076
|% -6,35
|
|EKIZ
|6,90
|159.308
|% -5,99
|
|YBTAS
|13.906,40
|42.572
|% -5,85
|
|THYAO
|25,08
|2.924.569.360
|% 4,94
|
|EREGL
|30,58
|1.985.272.223
|% -0,91
|
|GARAN
|11,52
|1.810.137.400
|% 0,61
|
|SISE
|14,73
|1.459.698.575
|% 2,22
|
|KRDMD
|10,45
|1.360.853.449
|% 1,46
|
|YKBNK
|3,50
|972.737.918
|% -0,28
|
|EKGYO
|2,26
|363.238.322
|% -1,31
|
|GARAN
|11,52
|1.810.137.400
|% 0,61
|
|KRDMD
|10,45
|1.360.853.449
|% 1,46
|
|PETKM
|9,20
|1.091.330.171
|% 4,07
|
|15:52
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|13,7157
|13,7252
|% 0,42
|
|Euro
|15,5313
|15,5912
|% 0,82
|
|Sterlin
|18,5705
|18,6636
|% 0,66
|
|Frank
|14,9203
|15,0101
|% 0,68
|
|Riyal
|3,6547
|3,6730
|% 0,82
|
|15:52
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Gr.
|794
|794
|-0,95
|
|Cumhuriyet
|5.286
|5.366
|26,00
|
|Tam
|5.259
|5.396
|24,91
|
|Yarım
|2.542
|2.610
|12,05
|
|Çeyrek
|1.275
|1.305
|6,03
|
|Gümüş.Ons
|22,11
|22,14
|-0,61
|
|Gümüş Gr.
|9,82
|9,82
|-0,18
|
Seans Raporu
15:52
daha fazla
-
16:07PENGD
Yüzde 6.22 oranında artışla 3.93 lira fiyatla işlem gören hissede 7, 482, 479 adet işlem
-
16:06XU100
Endeks 2, 013 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 37 üstünde . İşlem hacmi 23, 835.00 milyon TL de
-
16:06RTALB
Yüzde 4.80 oranında artışla 22.70 lira fiyatla işlem gören hissede 6, 133, 486 adet işlem
-
16:03LIDFA
Yüzde 6.78 oranında artışla 4.41 lira fiyatla işlem gören hissede 6, 857, 436 adet işlem
-
16:01XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 14, 63 artarak (% 0.82 ) 1, 809