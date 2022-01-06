***ALA*** ATLAS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Toplam Gider Oranı ve Fon Toplam Giderinin Dağılımı
06.01.2022 15:32
***ALA*** ATLAS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Toplam Gider Oranı ve Fon Toplam Giderinin Dağılımı )
Türkçe
Fon Toplam Gider Oranı ve Fon Toplam Giderinin Dağılımı
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Bildirim İçeriği
A. FON TOPLAM GİDER ORANI BİLGİLERİ
Yıllık Azami Fon Toplam Gider Oranı (%)
% 0
İlgili Döneme Denk Gelen Azami Fon Toplam Gider Oranı (%)
% 0
Dönem Sonu İtibariyle Gerçekleşen Fon Toplam Gider Oranı (%)
% 1,93
Dönem Sonu İtibariyla Gerçekleşen Net Fon Toplam Gider Oranı (%)
% 1,93
Varsa İade Tutarı (TL)
0
Varsa Mevcut Döneme İlişkin İade Tutarı (TL)
0
Önceki Dönemlerde Fona Yapılmış Olan İade Tutarı (TL)
0
Portföy Yöneticisinin Fon Toplam Giderlerinden Aldığı Payın Tutarı (TL)
518509,31
Portföy Yöneticisinin Fon Toplam Giderlerinden Aldığı Payın Oranı (%)
% 78,13
B. FON TOPLAM GİDERİNİN DAĞILIMI (%)
a) Yönetim Ücreti (Yıllık) (%)
% 78,13
- Kurucu (%)
% 88,28
- Portföy Saklayıcı (%)
% 0
- Yönetici (%)
% 0
- Fon Dağıtım Kuruluşu (%)
% 11,72
- Diğer (%)
% 0
b) Aracı
15:232.015
En Yüksek
|Değişim
|: 0,48%
|| 9,71
|Açılış
|: 1.993
|
|Önceki Kapanış
|: 2.005
|
2.022
En Düşük
1.978
15:2313,7501
En Yüksek
|Değişim
|: 0,60%
|| 0,0820
|Açılış
|: 13,7700
|
|Önceki Kapanış
|: 13,5000
|
13,8789
En Düşük
13,4921
15:2315,6384
En Yüksek
|Değişim
|: 1,12%
|| 0,1735
|Açılış
|: 15,5300
|
|Önceki Kapanış
|: 15,2300
|
15,7054
En Düşük
15,2554
15:23796,94
En Yüksek
|Değişim
|: 0,26%
|| 2,08
|Açılış
|: 796,94
|
|Önceki Kapanış
|: 794,86
|
804,05
En Düşük
779,51
BIST En Aktif Hisseler15:23
|UZERB
|46,56
|1.558.363
|% 9,97
|
|HUBVC
|10,07
|14.768.075
|% 9,93
|
|DOBUR
|103,10
|7.414.746
|% 9,91
|
|ORCAY
|28,86
|9.410.884
|% 8,91
|
|MTRYO
|1,71
|2.082.147
|% 8,23
|
|IHAAS
|10,47
|7.677.516
|% -9,97
|
|ELITE
|22,04
|46.326.498
|% -9,97
|
|KRGYO
|7,22
|61.966.353
|% -7,67
|
|EKIZ
|6,90
|159.308
|% -5,99
|
|MARKA
|4,00
|3.212.117
|% -5,88
|
|THYAO
|25,18
|2.852.793.631
|% 5,36
|
|EREGL
|30,68
|1.872.363.243
|% -0,58
|
|GARAN
|11,52
|1.709.453.895
|% 0,61
|
|SISE
|14,76
|1.348.884.906
|% 2,43
|
|KRDMD
|10,46
|1.230.806.163
|% 1,55
|
|YKBNK
|3,51
|940.386.695
|% 0,00
|
|EKGYO
|2,28
|342.136.890
|% -0,44
|
|GARAN
|11,52
|1.709.453.895
|% 0,61
|
|KRDMD
|10,46
|1.230.806.163
|% 1,55
|
|THYAO
|25,18
|2.852.793.631
|% 5,36
|
|15:23
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|13,7474
|13,7501
|% 0,60
|
|Euro
|15,5833
|15,6384
|% 1,12
|
|Sterlin
|18,6048
|18,6981
|% 0,85
|
|Frank
|14,9510
|15,0411
|% 0,89
|
|Riyal
|3,6597
|3,6781
|% 0,96
|
|15:23
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.797
|1.798
|-12,73
|
|Altın Gr.
|797
|797
|2,08
|
|Cumhuriyet
|5.287
|5.367
|27,00
|
|Tam
|5.269
|5.406
|35,38
|
|Yarım
|2.547
|2.615
|17,12
|
|Çeyrek
|1.277
|1.308
|8,56
|
|Gümüş.Ons
|22,22
|22,24
|-0,50
|
|Gümüş Gr.
|9,86
|9,88
|-0,12
|
|B. Petrol
|81,63
|81,63
|0,83
|
Seans Raporu
15:23
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15:38MTRYO
Yüzde 7.59 oranında artışla 1.70 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 254, 854 adet işlem
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15:37KRSTL
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15:36XU100
Endeks 2, 016 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 55 üstünde . İşlem hacmi 22, 476.00 milyon TL de
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15:36KIMMR
Yüzde 6.79 oranında artışla 3.46 lira fiyatla işlem gören hissede 46, 466, 835 adet işlem
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15:35YGYO
Yüzde 4.94 oranında artışla 0.85 lira fiyatla işlem gören hissede 17, 324, 142 adet işlem