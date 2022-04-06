***ALA*** ATLAS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Toplam Gider Oranı ve Fon Toplam Giderinin Dağılımı
06.04.2022 11:31
***ALA*** ATLAS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Toplam Gider Oranı ve Fon Toplam Giderinin Dağılımı )
Türkçe
Fon Toplam Gider Oranı ve Fon Toplam Giderinin Dağılımı
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Bildirim İçeriği
A. FON TOPLAM GİDER ORANI BİLGİLERİ
Yıllık Azami Fon Toplam Gider Oranı (%)
% 3,65
İlgili Döneme Denk Gelen Azami Fon Toplam Gider Oranı (%)
% 0,9
Dönem Sonu İtibariyle Gerçekleşen Fon Toplam Gider Oranı (%)
% 0,71
Dönem Sonu İtibariyla Gerçekleşen Net Fon Toplam Gider Oranı (%)
% 0,71
Varsa İade Tutarı (TL)
0
Varsa Mevcut Döneme İlişkin İade Tutarı (TL)
0
Önceki Dönemlerde Fona Yapılmış Olan İade Tutarı (TL)
0
Portföy Yöneticisinin Fon Toplam Giderlerinden Aldığı Payın Tutarı (TL)
216044,03
Portföy Yöneticisinin Fon Toplam Giderlerinden Aldığı Payın Oranı (%)
% 81,86
B. FON TOPLAM GİDERİNİN DAĞILIMI (%)
a) Yönetim Ücreti (Yıllık) (%)
% 81,86
- Kurucu (%)
% 90,05
- Portföy Saklayıcı (%)
% 0
- Yönetici (%)
% 0
- Fon Dağıtım Kuruluşu (%)
% 9,95
- Diğer (%)
% 0
b) Aracılık Komisyonları (%)
% 4,51
c) Saklama Ücreti (%)
% 8,17
d) Diğer Giderler (%)
% 5,46
Açıklamalar
AHI - Fon Toplam Gider Oranı ve Fon Toplam Giderinin Dağılımı
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1016318
BIST
11:192.332
En Yüksek
|Değişim
|: 0,26%
|| 5,98
|Açılış
|: 2.328
|
|Önceki Kapanış
|: 2.326
|
2.348
En Düşük
2.324
11:1914,7415
En Yüksek
|Değişim
|: 0,19%
|| 0,0285
|Açılış
|: 14,7330
|
|Önceki Kapanış
|: 14,7150
|
14,7466
En Düşük
14,7016
11:1916,0981
En Yüksek
|Değişim
|: 0,26%
|| 0,0424
|Açılış
|: 16,0500
|
|Önceki Kapanış
|: 16,1400
|
16,0985
En Düşük
16,0198
11:19911,00
En Yüksek
|Değişim
|: 0,01%
|| 0,05
|Açılış
|: 911,00
|
|Önceki Kapanış
|: 910,95
|
912,14
En Düşük
907,30
BIST En Aktif Hisseler11:19
|DOAS
|70,05
|51.227.456
|% 9,97
|
|AYGAZ
|32,72
|56.832.099
|% 9,95
|
|ULUSE
|165,70
|7.349.725
|% 9,95
|
|ARMDA
|94,45
|11.493.418
|% 9,95
|
|KONKA
|14,79
|79.961.923
|% 7,80
|
|SANEL
|5,13
|467.287
|% -10,00
|
|SERVE
|18,00
|62.946
|% -10,00
|
|LIDER
|17,86
|116.087.333
|% -4,24
|
|CEOEM
|11,39
|22.146.428
|% -4,12
|
|AYES
|18,30
|148.340
|% -3,17
|
|THYAO
|34,78
|1.404.230.165
|% 0,81
|
|PETKM
|10,01
|1.175.633.470
|% 2,67
|
|ASELS
|26,00
|922.621.884
|% -0,08
|
|TUPRS
|245,00
|762.528.100
|% 1,66
|
|KOZAL
|157,40
|742.184.665
|% 0,83
|
|EKGYO
|2,55
|363.215.477
|% -1,54
|
|PETKM
|10,01
|1.175.633.470
|% 2,67
|
|ODAS
|1,89
|178.053.518
|% -1,05
|
|DOHOL
|3,48
|182.760.398
|% 0,29
|
|AKBNK
|7,70
|389.371.910
|% 0,26
|
|11:19
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|14,7368
|14,7415
|% 0,19
|
|Euro
|16,0880
|16,0981
|% 0,26
|
|Sterlin
|19,2096
|19,3060
|% 0,07
|
|Frank
|15,7188
|15,8135
|% -0,41
|
|Riyal
|3,9167
|3,9363
|% 0,05
|
|11:19
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.923
|1.924
|-0,33
|
|Altın Gr.
|911
|911
|0,05
|
|Cumhuriyet
|6.089
|6.181
|54,00
|
|Tam
|6.062
|6.213
|55,57
|
|Yarım
|2.930
|3.006
|26,87
|
|Çeyrek
|1.470
|1.503
|13,44
|
|Gümüş.Ons
|24,27
|24,29
|-0,06
|
|Gümüş Gr.
|11,49
|11,51
|-0,02
|
|B. Petrol
|108
|108
|1,02
|