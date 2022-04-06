***ALA*** ATLAS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Toplam Gider Oranı ve Fon Toplam Giderinin Dağılımı
06.04.2022 11:32
k Gelen Azami Fon Toplam Gider Oranı (%)
% 0,9
Dönem Sonu İtibariyle Gerçekleşen Fon Toplam Gider Oranı (%)
% 0,43
Dönem Sonu İtibariyla Gerçekleşen Net Fon Toplam Gider Oranı (%)
% 0,43
Varsa İade Tutarı (TL)
0
Varsa Mevcut Döneme İlişkin İade Tutarı (TL)
0
Önceki Dönemlerde Fona Yapılmış Olan İade Tutarı (TL)
0
Portföy Yöneticisinin Fon Toplam Giderlerinden Aldığı Payın Tutarı (TL)
249425,37
Portföy Yöneticisinin Fon Toplam Giderlerinden Aldığı Payın Oranı (%)
% 78,73
B. FON TOPLAM GİDERİNİN DAĞILIMI (%)
a) Yönetim Ücreti (Yıllık) (%)
% 78,73
- Kurucu (%)
% 88,08
- Portföy Saklayıcı (%)
% 0
- Yönetici (%)
% 0
- Fon Dağıtım Kuruluşu (%)
% 11,92
- Diğer (%)
% 0
b) Aracılık Komisyonları (%)
% 4,75
c) Saklama Ücreti (%)
% 9,49
d) Diğer Giderler (%)
% 7,03
Açıklamalar
AHU - Fon Toplam Gider Oranı ve Fon Toplam Giderinin Dağılımı
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1016320
BIST
11:292.328
En Yüksek
|Değişim
|: 0,05%
|| 1,23
|Açılış
|: 2.328
|
|Önceki Kapanış
|: 2.326
|
2.348
En Düşük
2.323
11:2914,7422
En Yüksek
|Değişim
|: 0,20%
|| 0,0292
|Açılış
|: 14,7400
|
|Önceki Kapanış
|: 14,7150
|
14,7466
En Düşük
14,7016
11:2916,1043
En Yüksek
|Değişim
|: 0,30%
|| 0,0486
|Açılış
|: 16,0800
|
|Önceki Kapanış
|: 16,1400
|
16,1043
En Düşük
16,0198
11:29912,00
En Yüksek
|Değişim
|: 0,12%
|| 1,05
|Açılış
|: 912,00
|
|Önceki Kapanış
|: 910,95
|
912,29
En Düşük
907,30
BIST En Aktif Hisseler11:27
|DOAS
|70,05
|51.961.580
|% 9,97
|
|AYGAZ
|32,72
|58.289.480
|% 9,95
|
|ARMDA
|94,45
|11.516.842
|% 9,95
|
|ULUSE
|165,70
|7.350.222
|% 9,95
|
|KONKA
|14,81
|82.212.807
|% 7,94
|
|SANEL
|5,13
|467.287
|% -10,00
|
|SERVE
|18,00
|62.946
|% -10,00
|
|LIDER
|17,90
|118.398.041
|% -4,02
|
|NTHOL
|10,74
|18.404.132
|% -3,94
|
|AYES
|18,30
|148.340
|% -3,17
|
|THYAO
|34,72
|1.448.766.063
|% 0,64
|
|PETKM
|9,97
|1.226.579.067
|% 2,26
|
|ASELS
|25,94
|956.517.237
|% -0,31
|
|TUPRS
|244,10
|784.307.083
|% 1,29
|
|KOZAL
|157,40
|760.176.944
|% 0,83
|
|EKGYO
|2,56
|367.029.511
|% -1,16
|
|PETKM
|9,97
|1.226.579.067
|% 2,26
|
|ODAS
|1,89
|179.121.597
|% -1,05
|
|KARSN
|5,74
|312.432.319
|% 1,41
|
|DOHOL
|3,46
|190.879.627
|% -0,29
|
|11:27
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|14,7359
|14,7424
|% 0,20
|
|Euro
|16,0942
|16,1029
|% 0,29
|
|Sterlin
|19,2165
|19,3129
|% 0,11
|
|Frank
|15,7257
|15,8204
|% -0,36
|
|Riyal
|3,9173
|3,9370
|% 0,07
|
|11:27
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.923
|1.923
|-0,73
|
|Altın Gr.
|911
|911
|-0,29
|
|Cumhuriyet
|6.089
|6.181
|54,00
|
|Tam
|6.062
|6.213
|55,57
|
|Yarım
|2.930
|3.006
|26,87
|
|Çeyrek
|1.470
|1.503
|13,44
|
|Gümüş.Ons
|24,27
|24,30
|-0,05
|
|Gümüş Gr.
|11,49
|11,50
|-0,03
|
|B. Petrol
|108
|108
|1,27
|