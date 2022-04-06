***ALA*** ATLAS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Toplam Gider Oranı ve Fon Toplam Giderinin Dağılımı
06.04.2022 11:32
***ALA*** ATLAS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Toplam Gider Oranı ve Fon Toplam Giderinin Dağılımı )
Türkçe
Fon Toplam Gider Oranı ve Fon Toplam Giderinin Dağılımı
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
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Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
A. FON TOPLAM GİDER ORANI BİLGİLERİ
Yıllık Azami Fon Toplam Gider Oranı (%)
% 0
İlgili Döneme Denk Gelen Azami Fon Toplam Gider Oranı (%)
% 0
Dönem Sonu İtibariyle Gerçekleşen Fon Toplam Gider Oranı (%)
% 0,04
Dönem Sonu İtibariyla Gerçekleşen Net Fon Toplam Gider Oranı (%)
% 0,04
Varsa İade Tutarı (TL)
0
Varsa Mevcut Döneme İlişkin İade Tutarı (TL)
0
Önceki Dönemlerde Fona Yapılmış Olan İade Tutarı (TL)
0
Portföy Yöneticisinin Fon Toplam Giderlerinden Aldığı Payın Tutarı (TL)
1779,44
Portföy Yöneticisinin Fon Toplam Giderlerinden Aldığı Payın Oranı (%)
% 74,07
B. FON TOPLAM GİDERİNİN DAĞILIMI (%)
a) Yönetim Ücreti (Yıllık) (%)
% 74,07
- Kurucu (%)
% 100
- Portföy Saklayıcı (%)
% 0
- Yönetici (%)
% 0
- Fon Dağıtım Kuruluşu (%)
% 0
- Diğer (%)
% 0
b) Aracılık Komisyonları (%)
% 23,53
c) Saklama Ücreti (%)
% 0
d) Diğer Giderler (%)
% 2,4
Açıklamalar
GCD - Fon Toplam Gider Oranı ve Fon Toplam Giderinin Dağılımı
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1016321
BIST
11:172.334
En Yüksek
|Değişim
|: 0,35%
|| 8,12
|Açılış
|: 2.328
|
|Önceki Kapanış
|: 2.326
|
2.348
En Düşük
2.324
11:1714,7403
En Yüksek
|Değişim
|: 0,19%
|| 0,0273
|Açılış
|: 14,7330
|
|Önceki Kapanış
|: 14,7150
|
14,7466
En Düşük
14,7016
11:1716,0943
En Yüksek
|Değişim
|: 0,24%
|| 0,0386
|Açılış
|: 16,0550
|
|Önceki Kapanış
|: 16,1400
|
16,0985
En Düşük
16,0198
11:17910,87
En Yüksek
|Değişim
|: -0,01%
|| -0,08
|Açılış
|: 910,87
|
|Önceki Kapanış
|: 910,95
|
912,14
En Düşük
907,30
BIST En Aktif Hisseler11:17
|DOAS
|70,05
|51.226.755
|% 9,97
|
|AYGAZ
|32,72
|56.518.968
|% 9,95
|
|ULUSE
|165,70
|7.349.725
|% 9,95
|
|ARMDA
|94,45
|11.493.418
|% 9,95
|
|KONKA
|14,86
|77.282.634
|% 8,31
|
|SANEL
|5,13
|467.287
|% -10,00
|
|SERVE
|18,00
|62.946
|% -10,00
|
|LIDER
|17,83
|114.729.310
|% -4,40
|
|CEOEM
|11,41
|21.914.110
|% -3,96
|
|AYES
|18,30
|148.340
|% -3,17
|
|THYAO
|34,76
|1.393.954.996
|% 0,75
|
|PETKM
|10,02
|1.169.084.613
|% 2,77
|
|ASELS
|26,04
|899.991.249
|% 0,08
|
|TUPRS
|244,70
|739.541.098
|% 1,54
|
|KOZAL
|157,70
|730.078.107
|% 1,02
|
|EKGYO
|2,56
|362.331.679
|% -1,16
|
|PETKM
|10,02
|1.169.084.613
|% 2,77
|
|ODAS
|1,90
|177.911.176
|% -0,52
|
|DOHOL
|3,48
|182.519.066
|% 0,29
|
|YKBNK
|4,20
|206.058.196
|% -0,24
|
|11:17
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|14,7372
|14,7403
|% 0,19
|
|Euro
|16,0856
|16,0943
|% 0,24
|
|Sterlin
|19,2130
|19,3093
|% 0,09
|
|Frank
|15,7211
|15,8158
|% -0,39
|
|Riyal
|3,9169
|3,9365
|% 0,05
|
|11:17
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.923
|1.923
|-0,73
|
|Altın Gr.
|911
|911
|-0,29
|
|Cumhuriyet
|6.089
|6.181
|54,00
|
|Tam
|6.062
|6.213
|55,57
|
|Yarım
|2.930
|3.006
|26,87
|
|Çeyrek
|1.470
|1.503
|13,44
|
|Gümüş.Ons
|24,27
|24,30
|-0,05
|
|Gümüş Gr.
|11,49
|11,50
|-0,03
|
|B. Petrol
|108
|108
|1,27
|
Seans Raporu
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11:32KFEIN
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