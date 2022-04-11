***ALA*** ATLAS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Unvan Değişikliği
11.04.2022 16:50
***ALA*** ATLAS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Unvan Değişikliği )
Türkçe
Fon Unvan Değişikliği
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
21/03/2022 - 01/04/2022
Bildirim İçeriği
Eski Unvan
ATLAS PORTFÖY İKİNCİ SERBEST FON
Yeni Unvan
ATLAS PORTFÖY KAR PAYI ÖDEYEN SERBEST (TL) FON
Unvan Değişikliğinin Tescil Tarihi
11/04/2022
Açıklamalar
ZVB kodlu Atlas Portföy İkinci Serbest Fon'un adı, Sermaye Piyasası Kurulu'nun 17.03.2022 tarih ve E-12233903-305.04-18716 sayılı yazılı izni ile "Atlas Portföy Kar Payı Ödeyen Serbest (TL) Fon" olarak değiştirilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1019185
BIST
16:452.444
En Yüksek
|Değişim
|: 2,12%
|| 50,74
|Açılış
|: 2.402
|
|Önceki Kapanış
|: 2.393
|
2.447
En Düşük
2.401
16:4514,6966
En Yüksek
|Değişim
|: -0,32%
|| -0,0468
|Açılış
|: 14,6650
|
|Önceki Kapanış
|: 14,7420
|
14,7582
En Düşük
14,6341
16:4515,9972
En Yüksek
|Değişim
|: -0,30%
|| -0,0487
|Açılış
|: 15,9650
|
|Önceki Kapanış
|: 16,0400
|
16,1352
En Düşük
15,9613
16:45926,60
En Yüksek
|Değişim
|: 0,34%
|| 3,16
|Açılış
|: 926,60
|
|Önceki Kapanış
|: 923,44
|
930,31
En Düşük
919,74
BIST En Aktif Hisseler16:45
|ISFIN
|4,62
|436.748.980
|% 10,00
|
|KONKA
|18,07
|217.888.278
|% 9,98
|
|EPLAS
|21,38
|34.968.996
|% 9,98
|
|DURDO
|18,97
|17.354.054
|% 9,97
|
|ACSEL
|41,26
|62.705.140
|% 9,97
|
|MARTI
|1,87
|96.996.689
|% -7,88
|
|CEOEM
|11,37
|26.218.050
|% -4,45
|
|DERIM
|4,51
|14.108.019
|% -4,04
|
|GZNMI
|39,70
|29.861.093
|% -4,01
|
|ULUSE
|151,80
|48.439.483
|% -3,50
|
|EKGYO
|2,71
|1.394.270.787
|% 3,44
|
|KOZAL
|155,60
|761.922.575
|% 1,97
|
|VAKBN
|4,07
|702.297.071
|% 2,52
|
|TTKOM
|11,57
|694.016.675
|% 3,95
|
|ODAS
|2,19
|682.931.831
|% -2,23
|
|EKGYO
|2,71
|1.394.270.787
|% 3,44
|
|ODAS
|2,19
|682.931.831
|% -2,23
|
|VAKBN
|4,07
|702.297.071
|% 2,52
|
|HALKB
|5,53
|537.142.269
|% 2,79
|
|CEMAS
|1,31
|101.001.999
|% 0,00
|
|16:45
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|14,6885
|14,6966
|% -0,32
|
|Euro
|15,9852
|15,9972
|% -0,30
|
|Sterlin
|19,0590
|19,1546
|% -0,53
|
|Frank
|15,6537
|15,7480
|% -0,40
|
|Riyal
|3,9026
|3,9221
|% -0,43
|
|16:45
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.951
|1.952
|3,84
|
|Altın Gr.
|926
|927
|3,16
|
|Cumhuriyet
|6.131
|6.223
|16,00
|
|Tam
|6.102
|6.254
|17,24
|
|Yarım
|2.949
|3.025
|8,34
|
|Çeyrek
|1.479
|1.513
|4,17
|
|Gümüş.Ons
|25,00
|25,02
|0,22
|
|Gümüş Gr.
|11,92
|11,93
|0,17
|
|B. Petrol
|98,57
|98,57
|-4,21
|
Seans Raporu
16:45
daha fazla
-
17:00ISGYO
Yüzde 8.43 oranında artışla 16.60 lira fiyatla işlem gören hissede 6, 686, 490 adet işlem
-
16:59XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 60, 81 artarak (% 2.28 ) 2, 724
-
16:59XU100
Endeks 2, 444 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 2, 11 üstünde . İşlem hacmi 51, 876.00 milyon TL de
-
16:59KORDS
Yüzde 6.77 oranında artışla 38.18 lira fiyatla işlem gören hissede 6, 918, 880 adet işlem
-
16:57GOLTS
Yüzde 5.92 oranında artışla 44.36 lira fiyatla işlem gören hissede 656, 922 adet işlem