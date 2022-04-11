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***ALA*** ATLAS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Unvan Değişikliği

11.04.2022 16:50
***ALA*** ATLAS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Unvan Değişikliği


***ALA*** ATLAS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Unvan Değişikliği )

Türkçe
Fon Unvan Değişikliği

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
21/03/2022 - 01/04/2022
Bildirim İçeriği

Eski Unvan
ATLAS PORTFÖY İKİNCİ SERBEST FON
Yeni Unvan
ATLAS PORTFÖY KAR PAYI ÖDEYEN SERBEST (TL) FON
Unvan Değişikliğinin Tescil Tarihi
11/04/2022
Açıklamalar

ZVB kodlu Atlas Portföy İkinci Serbest Fon'un adı, Sermaye Piyasası Kurulu'nun 17.03.2022 tarih ve E-12233903-305.04-18716 sayılı yazılı izni ile "Atlas Portföy Kar Payı Ödeyen Serbest (TL) Fon" olarak değiştirilmiştir.




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1019185


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