***ALA*** ATLAS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Unvan Değişikliği









***ALA*** ATLAS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Unvan Değişikliği )TürkçeFon Unvan DeğişikliğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi21/03/2022 - 01/04/2022Bildirim İçeriğiEski UnvanATLAS PORTFÖY İKİNCİ SERBEST FONYeni UnvanATLAS PORTFÖY KAR PAYI ÖDEYEN SERBEST (TL) FONUnvan Değişikliğinin Tescil Tarihi11/04/2022AçıklamalarZVB kodlu Atlas Portföy İkinci Serbest Fon'un adı, Sermaye Piyasası Kurulu'nun 17.03.2022 tarih ve E-12233903-305.04-18716 sayılı yazılı izni ile "Atlas Portföy Kar Payı Ödeyen Serbest (TL) Fon" olarak değiştirilmiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1019185BIST