***ALA*** ATLAS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Unvan Değişikliği









***ALA*** ATLAS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Unvan Değişikliği )TürkçeFon Unvan DeğişikliğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi24/05/2022 - 24/06/2022Bildirim İçeriğiEski UnvanATLAS PORTFÖY KAR PAYI ÖDEYEN SERBEST (TL) FONYeni UnvanATLAS PORTFÖY SERBEST (TL) FONUnvan Değişikliğinin Tescil Tarihi30/06/2022AçıklamalarZVB kodlu 'un adı, Sermaye Piyasası Kurulu'nun 24/05/2022 tarih ve E-12233903-305.04-21750 sayılı yazılı izni ile "Atlas Portföy Serbest (TL) Fon" olarak değiştirilmiştir. Atlas Portföy Kar Payı Ödeyen Serbest (TL) Fonhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1040977BIST