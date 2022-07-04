***ALA*** ATLAS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Unvan Değişikliği
04.07.2022 09:10
***ALA*** ATLAS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Unvan Değişikliği )
Türkçe
Fon Unvan Değişikliği
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
24/05/2022 - 24/06/2022
Bildirim İçeriği
Eski Unvan
ATLAS PORTFÖY KAR PAYI ÖDEYEN SERBEST (TL) FON
Yeni Unvan
ATLAS PORTFÖY SERBEST (TL) FON
Unvan Değişikliğinin Tescil Tarihi
30/06/2022
Açıklamalar
ZVB kodlu 'un adı, Sermaye Piyasası Kurulu'nun 24/05/2022 tarih ve E-12233903-305.04-21750 sayılı yazılı izni ile "Atlas Portföy Serbest (TL) Fon" olarak değiştirilmiştir. Atlas Portföy Kar Payı Ödeyen Serbest (TL) Fon
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1040977
BIST
10:302.474
En Yüksek
|Değişim
|: 1,24%
|| 30,33
|Açılış
|: 2.459
|
|Önceki Kapanış
|: 2.444
|
2.475
En Düşük
2.456
10:3016,8166
En Yüksek
|Değişim
|: 0,37%
|| 0,0621
|Açılış
|: 16,7820
|
|Önceki Kapanış
|: 16,7800
|
16,8217
En Düşük
16,7215
10:3017,5518
En Yüksek
|Değişim
|: 0,42%
|| 0,0729
|Açılış
|: 17,4900
|
|Önceki Kapanış
|: 17,4100
|
17,5535
En Düşük
17,4493
10:30977,58
En Yüksek
|Değişim
|: 0,16%
|| 1,53
|Açılış
|: 977,58
|
|Önceki Kapanış
|: 976,05
|
979,49
En Düşük
971,40
BIST En Aktif Hisseler10:28
|DERHL
|9,36
|8.629.084
|% 7,46
|
|OYAYO
|9,22
|2.094.426
|% 6,59
|
|LINK
|31,76
|6.615.623
|% 6,22
|
|GESAN
|48,84
|147.911.325
|% 5,67
|
|KMPUR
|35,68
|36.455.569
|% 5,56
|
|CANTE
|39,76
|23.133.360
|% -9,96
|
|MZHLD
|89,80
|2.984.619
|% -3,49
|
|BRKO
|1,40
|40.656
|% -2,78
|
|ARMDA
|149,00
|295.794
|% -2,68
|
|CEMTS
|24,74
|11.756.473
|% -2,44
|
|THYAO
|49,52
|580.354.544
|% 0,45
|
|SISE
|21,86
|409.012.622
|% 2,44
|
|KOZAL
|191,00
|357.258.753
|% 2,14
|
|EREGL
|26,90
|223.445.182
|% -0,59
|
|TUPRS
|273,00
|173.418.001
|% 1,68
|
|EKGYO
|2,84
|99.969.532
|% 1,07
|
|ODAS
|2,92
|69.558.455
|% 1,04
|
|YKBNK
|4,46
|90.435.482
|% 1,13
|
|SISE
|21,86
|409.012.622
|% 2,44
|
|ADESE
|0,74
|12.024.392
|% 0,00
|
|10:28
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|16,8058
|16,8160
|% 0,37
|
|Euro
|17,5343
|17,5503
|% 0,41
|
|Sterlin
|20,3041
|20,4059
|% 0,48
|
|Frank
|17,4549
|17,5601
|% 0,37
|
|Riyal
|4,4620
|4,4844
|% 0,24
|
|10:28
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.808
|1.809
|-3,13
|
|Altın Gr.
|977
|978
|1,53
|
|Cumhuriyet
|6.518
|6.616
|45,00
|
|Tam
|6.524
|6.615
|25,00
|
|Yarım
|3.193
|3.235
|13,00
|
|Çeyrek
|1.599
|1.617
|6,00
|
|Gümüş.Ons
|19,81
|19,84
|-0,06
|
|Gümüş Gr.
|10,71
|10,72
|0,00
|
|B. Petrol
|112
|112
|0,20
|
Seans Raporu
10:28
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-
10:43TOASO
Yüzde 5.06 oranında artışla 64.40 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 477, 127 adet işlem
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10:42ULUUN
Yüzde 5.98 oranında artışla 24.10 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 004, 647 adet işlem
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10:41KMPUR
Yüzde 5.74 oranında artışla 35.74 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 006, 914 adet işlem
-
10:40DYOBY
Yüzde 5.04 oranında artışla 13.13 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 074, 909 adet işlem
-
10:39XU100
Endeks 2, 472 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 1, 15 üstünde . İşlem hacmi 4, 364.00 milyon TL de