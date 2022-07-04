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***ALA*** ATLAS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Unvan Değişikliği

04.07.2022 09:10
***ALA*** ATLAS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Unvan Değişikliği


***ALA*** ATLAS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Unvan Değişikliği )

Türkçe
Fon Unvan Değişikliği

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
24/05/2022 - 24/06/2022
Bildirim İçeriği

Eski Unvan
ATLAS PORTFÖY KAR PAYI ÖDEYEN SERBEST (TL) FON
Yeni Unvan
ATLAS PORTFÖY SERBEST (TL) FON
Unvan Değişikliğinin Tescil Tarihi
30/06/2022
Açıklamalar

ZVB kodlu 'un adı, Sermaye Piyasası Kurulu'nun 24/05/2022 tarih ve E-12233903-305.04-21750 sayılı yazılı izni ile "Atlas Portföy Serbest (TL) Fon" olarak değiştirilmiştir. Atlas Portföy Kar Payı Ödeyen Serbest (TL) Fon




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1040977


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LINK 31,76 6.615.623 % 6,22  
GESAN 48,84 147.911.325 % 5,67  
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Tam 6.524 6.615 25,00  
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Çeyrek 1.599 1.617 6,00  
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