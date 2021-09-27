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***ALA*** ATLAS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama

27.09.2021 09:25



***ALA*** ATLAS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama )

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Açıklamalar

Sermaye Piyasası Kurulu'nun 24/09/2021 tarih ve E-12233903-350.05.01-11106 sayılı yazıısı ile Şirketimizin 15.000.000 TL kayıtlı sermaye tavanı içerisinde çıkarılmış sermayesinin 7.000.000 TL'den, tamamı nakden karşılanmak sureti ile 700.000 TL artırılarak 7.700.000 TL'ye artırılması talebimizin olumlu karşılandığı bildirilmiştir.




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/965273


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Tam 3.287 3.368 46,57  
Yarım 1.589 1.629 22,53  
Çeyrek 797 815 11,27  
Gümüş.Ons 22,64 22,67 0,23  
Gümüş Gr. 6,45 6,46 0,06  
B. Petrol 78,06 78,06 0,83  
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