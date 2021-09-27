***ALA*** ATLAS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama
27.09.2021 09:25
***ALA*** ATLAS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama )
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Genel Açıklama
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Açıklamalar
Sermaye Piyasası Kurulu'nun 24/09/2021 tarih ve E-12233903-350.05.01-11106 sayılı yazıısı ile Şirketimizin 15.000.000 TL kayıtlı sermaye tavanı içerisinde çıkarılmış sermayesinin 7.000.000 TL'den, tamamı nakden karşılanmak sureti ile 700.000 TL artırılarak 7.700.000 TL'ye artırılması talebimizin olumlu karşılandığı bildirilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/965273
BIST
09:551.393
En Yüksek
|Değişim
|: 0,61%
|| 8,51
|Açılış
|: 1.393
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|Önceki Kapanış
|: 1.385
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1.393
En Düşük
1.393
09:558,8688
En Yüksek
|Değişim
|: 0,03%
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|Açılış
|: 8,8440
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|Önceki Kapanış
|: 8,8400
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8,8933
En Düşük
8,8502
09:5510,3891
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|Önceki Kapanış
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|Açılış
|: 501,21
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|Önceki Kapanış
|: 499,05
|
503,18
En Düşük
497,85
BIST En Aktif Hisseler09:55
|BJKAS
|6,15
|68.115.671
|% 0,00
|
|BNTAS
|3,56
|9.321.477
|% 0,00
|
|BIOEN
|37,64
|396.837.127
|% 0,00
|
|EMKEL
|2,47
|7.160.680
|% 0,00
|
|GARAN
|8,82
|2.134.868.458
|% 0,00
|
|BJKAS
|6,15
|68.115.671
|% 0,00
|
|BNTAS
|3,56
|9.321.477
|% 0,00
|
|BIOEN
|37,64
|396.837.127
|% 0,00
|
|EMKEL
|2,47
|7.160.680
|% 0,00
|
|GARAN
|8,82
|2.134.868.458
|% 0,00
|
|GARAN
|8,82
|2.134.868.458
|% 0,00
|
|THYAO
|13,62
|966.432.086
|% 0,00
|
|KIMMR
|4,02
|940.249.801
|% 0,00
|
|SISE
|8,19
|630.891.000
|% 0,00
|
|TUPRS
|110,80
|587.197.308
|% 0,00
|
|GARAN
|8,82
|2.134.868.458
|% 0,00
|
|YKBNK
|2,32
|553.035.629
|% 0,00
|
|KIMMR
|4,02
|940.249.801
|% 0,00
|
|EKGYO
|1,79
|324.718.310
|% 0,00
|
|AKBNK
|5,14
|570.379.885
|% 0,00
|
|09:55
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,8657
|8,8688
|% 0,03
|
|Euro
|10,3833
|10,3891
|% -0,43
|
|Sterlin
|12,0920
|12,1527
|% 0,04
|
|Frank
|9,5335
|9,5909
|% -0,20
|
|Riyal
|2,3580
|2,3698
|% 0,06
|
|09:55
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.757
|1.758
|7,24
|
|Altın Gr.
|502
|502
|2,60
|
|Cumhuriyet
|3.301
|3.351
|8,00
|
|Tam
|3.287
|3.368
|46,57
|
|Yarım
|1.589
|1.629
|22,53
|
|Çeyrek
|797
|815
|11,27
|
|Gümüş.Ons
|22,64
|22,67
|0,23
|
|Gümüş Gr.
|6,45
|6,46
|0,06
|
|B. Petrol
|78,06
|78,06
|0,83
|