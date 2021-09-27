***ALA*** ATLAS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama









***ALA*** ATLAS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeGenel AçıklamaYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiBildirim İçeriğiAçıklamalarSermaye Piyasası Kurulu'nun 24/09/2021 tarih ve E-12233903-350.05.01-11106 sayılı yazıısı ile Şirketimizin 15.000.000 TL kayıtlı sermaye tavanı içerisinde çıkarılmış sermayesinin 7.000.000 TL'den, tamamı nakden karşılanmak sureti ile 700.000 TL artırılarak 7.700.000 TL'ye artırılması talebimizin olumlu karşılandığı bildirilmiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/965273BIST